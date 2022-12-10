Стадион: Стадион Лусаил.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Аргентина
Хорватия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|4 (2)
|0.8
|Альварес Хулиан
|2
|0.4
|Молина Науэль
|1
|0.2
|Фернандес Энцо
|1
|0.2
|Макаллистер Алексис
|1
|0.2
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|2
|0.4
|Перишич Иван
|1
|0.2
|Ливайя Марко
|1
|0.2
|Петкович Бруно
|1
|0.2
|Майер Ловро
|1
|0.2
|Оршич Мислав
|0
|0
|Ловрен Деян
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Скалони Лионель
|1
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Аргентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хорватия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0
Хорватия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1
Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1
Результаты матчей
Аргентина
Хорватия
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Аргентина
|Месси Лионель
|4 (2)
|Франция
|Жиру Оливье
|4
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Марокко
|Хеддира Валид
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.25 Индивидуальный тотал голов Аргентины (1,5) больше
- 1.85 Победа сборной Аргентины в основное время
- 1.50 Индивидуальный тотал Аргентины больше 1
Прогнозы на матч Аргентина - Хорватия
Исход игры
Аргентина
66.2% (100)
Ничья
7.9% (12)
Хорватия
25.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
64.71% (22)
Нет
35.29% (12)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
8.6% (13)
1:0 Аргентина
5.3% (8)
1:1 Ничья
4% (6)
1:2 Хорватия
1.3% (2)
0:1 Хорватия
1.3% (2)
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