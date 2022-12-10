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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Аргентина
FIFA #3
 
Позже
Хорватия
FIFA #12
Прогнозы 144
Аргентина 65.3% (94)
X 8.3% (12)
Хорватия 26.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Хорватия
1.78
3.50
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Аргентина
Хорватия

История личных встреч

Аргентина
Хорватия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 4 (2) 0.8
Альварес Хулиан 2 0.4
Молина Науэль 1 0.2
Фернандес Энцо 1 0.2
Макаллистер Алексис 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Отаменди Николас 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 0.4
Перишич Иван 1 0.2
Ливайя Марко 1 0.2
Петкович Бруно 1 0.2
Майер Ловро 1 0.2
Оршич Мислав 0 0
Ловрен Деян 0 0
Юранович Йосип 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Скалони Лионель 1 0
Месси Лионель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Ловрен Деян 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ковачич Матео 1 0
Петкович Бруно 1 0
Баришич Борна 1 0

Результаты матчей

Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Аргентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хорватия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0
Хорватия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1
Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1

Результаты матчей

Аргентина
Хорватия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
5 Нидерланды
6 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
1 Англия
2 Франция
1 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Франция
0 Марокко
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Аргентина Месси Лионель 4 (2)
Франция Жиру Оливье 4
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Марокко Хеддира Валид 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2022, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Аргентина 65.3% (94)
    X 8.3% (12)
    Хорватия 26.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Хорватия
    1.78
    3.50
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина - Хорватия

    Исход игры
    Аргентина
    66.2% (100)
    Ничья
    7.9% (12)
    Хорватия
    25.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (22)
    Нет
    35.29% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    8.6% (13)
    1:0 Аргентина
    5.3% (8)
    1:1 Ничья
    4% (6)
    1:2 Хорватия
    1.3% (2)
    0:1 Хорватия
    1.3% (2)
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    Аргентина
    Хорватия
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