Тур: 15. Стадион: Анталья Арена.
0:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаРадакович Урош
0:1
64' ГолХесе Родригес
73' Желтая карточкаАдриано Луис
81' Желтая карточкаФернандо Мартинс
87' Желтая карточкаBahadir Han Gungordu
0:2
90' ГолСоу Али
90'+12
Ход матча
45'
64'
0:1
73'
81'
89'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
516 Количество передач 429
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
21
Топрак
Омер
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
27
Гача
Хуссам
10
Адриано
Луис
20
Ларссон
Сэм
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисПолузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
История личных встреч
Антальяспор
Анкарагюджю
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.14
Среднее время на гол
120
78
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.07
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
67
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|9 (1)
|0.69
|Фернандо Мартинс
|3
|0.23
|Сари Вейсел
|2
|0.15
|Вурал Гюрай
|2
|0.15
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.15
|Фреди Гомеш
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Ларссон Сэм
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|4
|0.29
|Беридзе Георгий
|4
|0.29
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.14
|Хесе Родригес
|2 (1)
|0.14
|Антальялы Тайлан
|1
|0.07
|Кылынч Эмре
|1
|0.07
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.07
|Yasin Gureler
|1
|0.07
|Дьяк Ламин
|1
|0.07
|Малку Кевин
|0
|0
|Захид Гайас
|0
|0
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Фернандо Мартинс
|4
|0
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|Адриано Луис
|2
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Ларссон Сэм
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Bahadir Han Gungordu
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
3
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
2
7
Антальяспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
5
38%
3
43%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
5%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
23
22
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
4
18%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2
Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Падерборн - Антальяспор 1:0 Бохум - Антальяспор 6:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1
Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2
Результаты матчей
Антальяспор
Анкарагюджю
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
35
34
26
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
32
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
67
59
211
113
211
113
112
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5