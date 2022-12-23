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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Антальяспор
0:2
Конец матча
Анкарагюджю
0'
45' Желтая карточка
Радакович Урош
0:1
64' Гол
Хесе Родригес
73' Желтая карточка
Адриано Луис
81' Желтая карточка
Фернандо Мартинс
87' Желтая карточка
Bahadir Han Gungordu
0:2
90' Гол
Соу Али
90'+12

Ход матча

45'
 
Радакович Урош
61'
Байракдар Гокдениз
Ларссон Сэм
 
64'
 
Хесе Родригес
Беридзе Георгий
64'
0:1
Хесе Родригес
(Малку Кевин)
73'
Адриано Луис
 
77'
Мехмеди Адмир
Гача Хуссам
 
77'
Фреди Гомеш
Акьоль Уфук
 
79'
 
Дьяк Ламин
Антальялы Тайлан
79'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Кылынч Эмре
81'
Фернандо Мартинс
 
82'
Сертель Джемали
Вурал Гюрай
 
87'
 
Bahadir Han Gungordu
89'
 
Захид Гайас
Педринью
90'
0:2
Соу Али
(Захид Гайас)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 516 Количество передач 429
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Уйсал
Алперен
7
Балчи
Бюньямин
21
Топрак
Омер
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
8
Фернандо
Мартинс
27
Гача
Хуссам
10
Адриано
Луис
20
Ларссон
Сэм
9
Райт
Хаджи
99
Bahadir
Han
Gungordu
24
Малку
Кевин
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
17
Yasin
Gureler
48
Антальялы
Тайлан
30
Джигерджи
Толга
21
Беридзе
Георгий
8
Педринью
V
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
Антальяспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Анкарагюджю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
2:4
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.14

Среднее время на гол

120
78

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.07
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
67

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 9 (1) 0.69
Фернандо Мартинс 3 0.23
Сари Вейсел 2 0.15
Вурал Гюрай 2 0.15
Байракдар Гокдениз 2 0.15
Фреди Гомеш 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Ларссон Сэм 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 4 0.29
Беридзе Георгий 4 0.29
Джигерджи Толга 2 (2) 0.14
Хесе Родригес 2 (1) 0.14
Антальялы Тайлан 1 0.07
Кылынч Эмре 1 0.07
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.07
Yasin Gureler 1 0.07
Дьяк Ламин 1 0.07
Малку Кевин 0 0
Захид Гайас 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдогду Сонер 3 1
Вурал Гюрай 4 0
Фернандо Мартинс 4 0
Кудряшов Фёдор 2 0
Адриано Луис 2 0
Озмерт Хакан 2 0
Ларссон Сэм 2 0
Гача Хуссам 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Фреди Гомеш 0 1
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Райт Хаджи 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Джигерджи Толга 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Муякич Нихад 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Аккан Гёкхан 1 0
Радакович Урош 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
3
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

2
7
Антальяспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
5%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
4
18%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2
Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Падерборн - Антальяспор 1:0 Бохум - Антальяспор 6:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1
Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2

Результаты матчей

Антальяспор
Анкарагюджю

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6
2
6
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
2
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
5
9
2
11
2.5
1
13
2
11
3.5
1
13
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 13 9 2 2 36 - 14 29
2.
Галатасарай
 13 8 3 2 23 - 10 27
3.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
4.
Коньяспор
 14 6 6 2 16 - 9 24
5.
Адана Демирспор
 13 6 6 1 24 - 14 24
6.
Трабзонспор
 13 6 5 2 19 - 16 23
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Бешикташ
 13 6 4 3 26 - 18 22
9.
Аланьяспор
 14 4 5 5 19 - 24 17
10.
Газиантеп
 13 4 4 5 19 - 19 16
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 13 4 3 6 13 - 20 15
14.
Касымпаша
 13 4 3 6 11 - 22 15
15.
Хатайспор
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Фатих Карагюмрюк
 13 3 4 6 24 - 27 13
17.
Сивасспор
 14 2 5 7 13 - 19 11
18.
Истанбулспор
 13 2 2 9 12 - 26 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
4.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Трабзонспор
 6 3 3 0 7 - 4 12
6.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
7.
Коньяспор
 6 3 2 1 4 - 2 11
8.
Адана Демирспор
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Галатасарай
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 5 2 2 1 9 - 6 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
13.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Хатайспор
 6 2 2 2 8 - 11 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 7 2 1 4 6 - 15 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 5 3 1 1 14 - 3 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 6 2 2 2 11 - 11 8
9.
Гиресунспор
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Аланьяспор
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Фатих Карагюмрюк
 6 1 2 3 10 - 14 5
18.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
19.
Сивасспор
 6 1 0 5 4 - 10 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (3)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
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    • 61'
      Ларссон Сэм уходит с поля. Gokdeniz Bayrakdar выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Радакович Урош получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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