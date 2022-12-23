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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Умраниеспор
1:3
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
2' Гол
Алексич Даниел
1:1
17' Гол
Найир Умут
28' Желтая карточка
Атасаяр Онур
40' Желтая карточка
Найир Умут
45' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
1:2
57' Гол
Гюрлер Сердар
80' Желтая карточка
Айик Онур
1:3
90' Гол
Ндайишимийе Юссуф
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Алексич Даниел
17'
Найир Умут
(Атасаяр Онур)
1:1
28'
Атасаяр Онур
 
40'
Найир Умут
 
45'
 
Гюрлер Сердар
46'
Леняни Эрмир
Атасаяр Онур
 
57'
1:2
Гюрлер Сердар
(Шуиар Мунир)
64'
Йылмаз Картал
Серкан Гёксу
 
64'
Айик Онур
Жералду Бартоломеу
 
73'
Метехан Мимароглу
Дель Валье Йонатан
 
74'
 
Шахинер Омер Али
Гюрлер Сердар
80'
Айик Онур
 
80'
Антонио Мрсич
Авуну Дюрель
 
83'
 
Дуарте Леонардо
Озджан Беркай
83'
 
Траоре Бертран
Озбайракли Шенер
90'
 
Шиш Патрик
Шуиар Мунир
90'
1:3
Ндайишимийе Юссуф
(Шиш Патрик)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 570
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кырынтылы
Серкан
90
Попов
Страхил
4
Мустафа
Эсер
33
Аллисон
16
Атасаяр
Онур
8
Серкан
Гёксу
5
Сакей
Айзаак
14
Авуну
Дюрель
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
28
Дель
Валье
Йонатан
1
Бабаджан
Волкан
2
Озбайракли
Шенер
55
Ндайишимийе
Юссуф
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
7
Гюрлер
Сердар
8
Алексич
Даниел
19
Озджан
Беркай
11
Шуиар
Мунир
77
Окака
Стефано
Умраниеспор
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Умраниеспор
Истанбул Башакшехир

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
КТ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 5 0.36
Антонио Мрсич 4 (3) 0.29
Глумац Томислав 2 0.14
Авуну Дюрель 2 0.14
Жералду Бартоломеу 1 0.07
Дель Валье Йонатан 1 0.07
Георге Валентин 1 0.07
Леняни Эрмир 0 0
Огуз Гурбулак 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимийе Юссуф 4 0.29
Алексич Даниел 3 0.21
Гюрлер Сердар 3 0.21
Траоре Бертран 2 0.14
Кени Филипп 2 0.14
Тюрюдж Дениз 2 (1) 0.14
Шиш Патрик 1 0.07
Шуиар Мунир 1 0.07
Озджан Беркай 1 0.07
Окака Стефано 1 0.07
Шадли Насер 1 0.07
Шахинер Омер Али 1 0.07
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 4 0
Глумац Томислав 2 1
Жералду Бартоломеу 3 0
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Серкан Гёксу 2 0
Атасаяр Онур 2 0
Георге Валентин 2 0
Огуз Гурбулак 2 0
Антонио Мрсич 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Найир Умут 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Аллисон 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 7 0
Текдемир Махмут 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Алексич Даниел 3 0
Окака Стефано 2 0
Билья Лукас 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Гюрлер Сердар 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Умраниеспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3
Умраниеспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

6
13
Умраниеспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Истанбул Башакшехир
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
7
30%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
8
30%
30%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
22%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Умраниеспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0
Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Умраниеспор 0:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1

Результаты матчей

Умраниеспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Умраниеспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 13 9 2 2 36 - 14 29
2.
Галатасарай
 13 8 3 2 23 - 10 27
3.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
4.
Коньяспор
 14 6 6 2 16 - 9 24
5.
Адана Демирспор
 13 6 6 1 24 - 14 24
6.
Трабзонспор
 13 6 5 2 19 - 16 23
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Бешикташ
 13 6 4 3 26 - 18 22
9.
Аланьяспор
 14 4 5 5 19 - 24 17
10.
Газиантеп
 13 4 4 5 19 - 19 16
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 13 4 3 6 13 - 20 15
14.
Касымпаша
 13 4 3 6 11 - 22 15
15.
Хатайспор
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Фатих Карагюмрюк
 13 3 4 6 24 - 27 13
17.
Сивасспор
 14 2 5 7 13 - 19 11
18.
Истанбулспор
 13 2 2 9 12 - 26 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
4.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Трабзонспор
 6 3 3 0 7 - 4 12
6.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
7.
Коньяспор
 6 3 2 1 4 - 2 11
8.
Адана Демирспор
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Галатасарай
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 5 2 2 1 9 - 6 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
13.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Хатайспор
 6 2 2 2 8 - 11 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 7 2 1 4 6 - 15 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 5 3 1 1 14 - 3 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 6 2 2 2 11 - 11 8
9.
Гиресунспор
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Аланьяспор
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Фатих Карагюмрюк
 6 1 2 3 10 - 14 5
18.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
19.
Сивасспор
 6 1 0 5 4 - 10 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (3)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
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Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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