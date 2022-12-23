Тур: 15. Стадион: Umraniye Belediyesi Sehir Stadium.
1:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолАлексич Даниел
1:1
17' ГолНайир Умут
28' Желтая карточкаАтасаяр Онур
40' Желтая карточкаНайир Умут
45' Желтая карточкаГюрлер Сердар
1:2
57' ГолГюрлер Сердар
80' Желтая карточкаАйик Онур
1:3
90' ГолНдайишимийе Юссуф
90'+8
Ход матча
2'
0:1
17'
1:1
28'
40'
45'
57'
1:2
80'
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 570
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
33
Аллисон
16
Атасаяр
Онур
14
Авуну
Дюрель
18
Найир
Умут
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
11
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 АллисонЗащитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Умраниеспор
Истанбул Башакшехир
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|5
|0.36
|Антонио Мрсич
|4 (3)
|0.29
|Глумац Томислав
|2
|0.14
|Авуну Дюрель
|2
|0.14
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.07
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.07
|Георге Валентин
|1
|0.07
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Огуз Гурбулак
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.29
|Алексич Даниел
|3
|0.21
|Гюрлер Сердар
|3
|0.21
|Траоре Бертран
|2
|0.14
|Кени Филипп
|2
|0.14
|Тюрюдж Дениз
|2 (1)
|0.14
|Шиш Патрик
|1
|0.07
|Шуиар Мунир
|1
|0.07
|Озджан Беркай
|1
|0.07
|Окака Стефано
|1
|0.07
|Шадли Насер
|1
|0.07
|Шахинер Омер Али
|1
|0.07
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|4
|0
|Глумац Томислав
|2
|1
|Жералду Бартоломеу
|3
|0
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Серкан Гёксу
|2
|0
|Атасаяр Онур
|2
|0
|Георге Валентин
|2
|0
|Огуз Гурбулак
|2
|0
|Антонио Мрсич
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|0
|Текдемир Махмут
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Окака Стефано
|2
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Умраниеспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Умраниеспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
6
13
Умраниеспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Истанбул Башакшехир
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
7
30%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
8
30%
30%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
22%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Умраниеспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0
Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Умраниеспор 0:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1
Результаты матчей
Умраниеспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Умраниеспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
59
86
212
410
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5