  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Конец матча
Гиресунспор
0'
23' Желтая карточка
Оксюз Бурак
40' Желтая карточка
Улудаг Алпер
1:0
75' Гол
Йылдырым Бертуг
83' Желтая карточка
Кампусано Хорман
86' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
1:1
87' Гол
Баич Риад
90'+10

Ход матча

23'
Оксюз Бурак
 
40'
 
Улудаг Алпер
62'
Абид Рейан
Чагиран Муса
 
62'
Сони Кевен
Эль-Кааби Аюб
 
72'
 
Савичевич Вукан
Кювас Брандлей
72'
Йылдырым Бертуг
Зе Луиш Жозе
 
75'
Йылдырым Бертуг
(Сони Кевен)
1:0
78'
 
Чаглаян Огулджан
Robert Mejia
83'
 
Кампусано Хорман
86'
Адекугбе Сэм
 
87'
1:1
Баич Риад
(Кампуш Сержинью)
90'
 
Акпынар Мурат
Баич Риад
90'
 
Беришбек Рахметулла
Кампуш Сержинью

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 649 Количество передач 264
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
4
Эргюн
Онур
6
Чагиран
Муса
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
29
Зе
Луиш
Жозе
1
Onurcan
Piri
77
Hayrullah
Bilazer
23
Саглам
Геркем
50
Kadir
Seven
6
Улудаг
Алпер
10
Кампуш
Сержинью
14
Robert
Mejia
30
Кампусано
Хорман
7
Сайнс
Борха
9
Баич
Риад
11
Кювас
Брандлей
Хатайспор
4-2-3-1
Гиресунспор
4-4-2

История личных встреч

Хатайспор
Гиресунспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:1
С
0:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:3
Л
3:1
Л
1:0
Л
0:1
Л
1:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (2) 0.36
Йылдырым Бертуг 3 0.21
Зе Луиш Жозе 2 0.14
Канак Каан 1 0.07
Эргюн Онур 1 0.07
Оксюз Бурак 1 0.07
Лобжанидзе Саба 0 0
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Сони Кевен 0 0
Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 4 0.29
Сайнс Борха 4 0.29
Кампуш Сержинью 1 0.07
Улудаг Алпер 1 0.07
Robert Mejia 1 0.07
Беришбек Рахметулла 1 0.07
Кампусано Хорман 1 0.07
Саглам Геркем 1 (1) 0.07
Кювас Брандлей 0 0
Давас Доган 0 0
Mert Kurt 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 3 1
Враньеш Огнен 4 0
Чорекчи Камил 4 0
Буджемаа Мехди 4 0
Адекугбе Сэм 3 0
Эргюн Онур 3 0
Эль-Кааби Аюб 3 0
Фалетт Симон 1 1
Канак Каан 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Оксюз Бурак 2 0
Чагиран Муса 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Мохаммед Камара 1 0
Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улудаг Алпер 6 0
Ариас Рамон 4 0
Alexis Perez 4 0
Кампусано Хорман 4 0
Кампуш Сержинью 2 1
Акпынар Мурат 3 0
Сайнс Борха 3 0
Robert Mejia 2 0
Савичевич Вукан 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Гиресунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Хатайспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

3
5
Хатайспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гиресунспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
43%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
5
38%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
7
50%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
7
30%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3
Гиресунспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2
Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2

Результаты матчей

Хатайспор
Гиресунспор

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Гиресунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 13 9 2 2 36 - 14 29
2.
Галатасарай
 13 8 3 2 23 - 10 27
3.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
4.
Коньяспор
 14 6 6 2 16 - 9 24
5.
Адана Демирспор
 13 6 6 1 24 - 14 24
6.
Трабзонспор
 13 6 5 2 19 - 16 23
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Бешикташ
 13 6 4 3 26 - 18 22
9.
Аланьяспор
 14 4 5 5 19 - 24 17
10.
Газиантеп
 13 4 4 5 19 - 19 16
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 0:1 14 4 3 7 11 - 23 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 1:0 15 3 5 7 14 - 19 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 13 3 4 6 24 - 27 13
18.
Истанбулспор
 13 2 2 9 12 - 26 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
4.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Трабзонспор
 6 3 3 0 7 - 4 12
6.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
7.
Коньяспор
 6 3 2 1 4 - 2 11
8.
Адана Демирспор
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Галатасарай
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
12.
Газиантеп
 5 2 2 1 9 - 6 8
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Сивасспор
 1:0 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 0:1 8 2 1 5 6 - 16 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 5 3 1 1 14 - 3 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
9.
Бешикташ
 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Касымпаша
 0:1 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Сивасспор
 1:0 7 2 0 5 5 - 10 6
17.
Аланьяспор
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Фатих Карагюмрюк
 6 1 2 3 10 - 14 5
19.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (3)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Оксюз Бурак получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хатайспор 1:1 Гиресунспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     