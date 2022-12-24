Тур: 15. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаОксюз Бурак
40' Желтая карточкаУлудаг Алпер
1:0
75' ГолЙылдырым Бертуг
83' Желтая карточкаКампусано Хорман
86' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
1:1
87' ГолБаич Риад
90'+10
Ход матча
23'
40'
75'
1:0
83'
86'
87'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
649 Количество передач 264
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
29
Зе
Луиш
Жозе
50
Kadir
Seven
14
Robert
Mejia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Оксюз БуракЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Бас СадикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
-
93 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Engin Aksoy
-
Главный тренер: Volkan Demirel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Kadir SevenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
- Полузащитник
-
-
88 Sahin Dik
-
Главный тренер: Hakan Keles
История личных встреч
Хатайспор
Гиресунспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Среднее время на гол
50
50
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (2)
|0.36
|Йылдырым Бертуг
|3
|0.21
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.14
|Канак Каан
|1
|0.07
|Эргюн Онур
|1
|0.07
|Оксюз Бурак
|1
|0.07
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Сони Кевен
|0
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|4
|0.29
|Сайнс Борха
|4
|0.29
|Кампуш Сержинью
|1
|0.07
|Улудаг Алпер
|1
|0.07
|Robert Mejia
|1
|0.07
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.07
|Кампусано Хорман
|1
|0.07
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.07
|Кювас Брандлей
|0
|0
|Давас Доган
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Враньеш Огнен
|4
|0
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Буджемаа Мехди
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|3
|0
|Эргюн Онур
|3
|0
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0
|Фалетт Симон
|1
|1
|Канак Каан
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Оксюз Бурак
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улудаг Алпер
|6
|0
|Ариас Рамон
|4
|0
|Alexis Perez
|4
|0
|Кампусано Хорман
|4
|0
|Кампуш Сержинью
|2
|1
|Акпынар Мурат
|3
|0
|Сайнс Борха
|3
|0
|Robert Mejia
|2
|0
|Савичевич Вукан
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Гиресунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
4
Хатайспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
3
5
Хатайспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гиресунспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
43%
61-75
2
22%
4
57%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
5
38%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
7
50%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
7
30%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3
Гиресунспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2
Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2
Результаты матчей
Хатайспор
Гиресунспор
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Гиресунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|4.
|14
|6
|6
|2
|16 - 9
|24
|5.
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|8.
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|9.
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|14.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|11 - 23
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 19
|14
|17.
|13
|3
|4
|6
|24 - 27
|13
|18.
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|16 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|22 - 11
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|1:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|18.
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|19.
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|1:0
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|19.
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5