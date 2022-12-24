Тур: 15. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаТрезеге
21' Желтая карточкаМакси Гомес
42' Желтая карточкаБакасетас Тасос
42' Желтая карточкаБачуайи Миши
42' Желтая карточкаЭгрибайят Ирфан Джан
45' Желтая карточкаКреспо Мигель
55' Желтая карточкаУго Витор
57' Вторая желтая карточкаКреспо Мигель
1:0
61' ГолМакси Гомес
62' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
2:0
90' ГолТрезеге
90'+12
Ход матча
18'
21'
42'
42'
45'
55'
57'
60'
61'
1:0
62'
67'
70'
90'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
6 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
393 Количество передач 357
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уго
Витор
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
41
Салаи
Аттила
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
15
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
18 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Трабзонспор
Фенербахче
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
35 матчей
22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.1%
51.4%
31.5%
6 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.72
Среднее время на гол
72
124
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.22
1.53
Среднее время на гол
73
58
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.23
1.11
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
73
80
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|4 (4)
|0.29
|Трезеге
|4 (1)
|0.29
|Барди Энис
|3
|0.21
|Макси Гомес
|2
|0.14
|Бозок Умут
|2
|0.14
|Корнелиус Андреас
|1
|0.07
|Гамшик Марек
|1
|0.07
|Бартра Марк
|1
|0.07
|Денсвил Стефано
|1
|0.07
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.07
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|13 (6)
|0.93
|Бачуайи Миши
|5 (1)
|0.36
|Кавечи Ирфан
|3
|0.21
|Росси Диего
|3
|0.21
|Кинг Джошуа
|2
|0.14
|Креспо Мигель
|2
|0.14
|Гюлер Арда
|2
|0.14
|Педро Жоао
|1
|0.07
|Зайц Миха
|1
|0.07
|Мор Эмре
|1
|0.07
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.07
|Энрике Густаво
|1
|0.07
|Бериша Мергим
|1
|0.07
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Дурсун Сердар
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|Трезеге
|5
|0
|Бартра Марк
|4
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Макси Гомес
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Бозок Умут
|2
|0
|Языджи Юсуф
|0
|1
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Мигель
|4
|1
|Бачуайи Миши
|3
|1
|Салаи Аттила
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Валенсия Эннер
|1
|1
|Педро Жоао
|1
|1
|Азиз Сердар
|2
|0
|Виллиан Арао
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фенербахче
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Фенербахче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
21
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фенербахче
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
43%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
5
45%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
20
36
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
4
20%
4
11%
1-15
3
15%
7
19%
16-30
4
20%
7
19%
31-45
1
5%
5
14%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
5
25%
10
28%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
7
50%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хулл 1:1
Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1
Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
53
15
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
85
112
76
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5