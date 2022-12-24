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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Трабзонспор
2:0
Конец матча
Фенербахче
0'
18' Желтая карточка
Трезеге
21' Желтая карточка
Макси Гомес
42' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
42' Желтая карточка
Бачуайи Миши
42' Желтая карточка
Эгрибайят Ирфан Джан
45' Желтая карточка
Креспо Мигель
55' Желтая карточка
Уго Витор
57' Вторая желтая карточка
Креспо Мигель
1:0
61' Гол
Макси Гомес
62' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
67' Желтая карточка
2:0
90' Гол
Трезеге
90'+12

Ход матча

18'
Трезеге
 
21'
Макси Гомес
 
42'
Бакасетас Тасос
 
42'
 
Бачуайи Миши
42'
 
Эгрибайят Ирфан Джан
45'
 
Креспо Мигель
55'
Уго Витор
 
57'
 
Креспо Мигель
60'
 
Линкольн
Бачуайи Миши
61'
Макси Гомес
(Бакасетас Тасос)
1:0
62'
 
Яндаш Мерт Хакан
67'
 
68'
Гбамен Жан-Филипп
Сиопис Манолис
 
69'
Бозок Умут
Макси Гомес
 
69'
 
Валенсия Эннер
Кавечи Ирфан
70'
 
Мор Эмре
Азиз Сердар
76'
Барди Энис
Бакасетас Тасос
 
77'
Гамшик Марек
Эмюр Абдулкадир
 
81'
Джанини Жорже
Вишча Эдин
 
86'
 
Яндаш Мерт Хакан
Кинг Джошуа
86'
 
Росси Диего
Осайи-Самуэль Брайт
90'
Трезеге
(Джанини Жорже)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 6 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 393 Количество передач 357
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
3
Бартра
Марк
13
Уго
Витор
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Сиопис
Манолис
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
1
Байиндыр
Алтай
4
Азиз
Сердар
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Креспо
Мигель
5
Виллиан
Арао
7
Кадыоглу
Ферди
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
15
Кинг
Джошуа
Трабзонспор
4-1-4-1
Фенербахче
3-4-3

История личных встреч

Трабзонспор
Фенербахче

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

35 матчей

22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.1%
51.4%
31.5%
6 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
3:1
К
1:3
К
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
КТ
1:0
С
0:3
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
К
3:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.72

Среднее время на гол

72
124

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.22
1.53

Среднее время на гол

73
58

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.23
1.11

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

73
80

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 4 (4) 0.29
Трезеге 4 (1) 0.29
Барди Энис 3 0.21
Макси Гомес 2 0.14
Бозок Умут 2 0.14
Корнелиус Андреас 1 0.07
Гамшик Марек 1 0.07
Бартра Марк 1 0.07
Денсвил Стефано 1 0.07
Эмюр Абдулкадир 1 0.07
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 13 (6) 0.93
Бачуайи Миши 5 (1) 0.36
Кавечи Ирфан 3 0.21
Росси Диего 3 0.21
Кинг Джошуа 2 0.14
Креспо Мигель 2 0.14
Гюлер Арда 2 0.14
Педро Жоао 1 0.07
Зайц Миха 1 0.07
Мор Эмре 1 0.07
Алиоски Эгзиян 1 0.07
Энрике Густаво 1 0.07
Бериша Мергим 1 0.07
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Дурсун Сердар 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакасетас Тасос 5 0
Трезеге 5 0
Бартра Марк 4 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Барди Энис 3 0
Уго Витор 3 0
Макси Гомес 3 0
Чакыр Угурджан 2 0
Бозок Умут 2 0
Языджи Юсуф 0 1
Денсвил Стефано 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Мигель 4 1
Бачуайи Миши 3 1
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Валенсия Эннер 1 1
Педро Жоао 1 1
Азиз Сердар 2 0
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Мор Эмре 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фенербахче
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Фенербахче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
21
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фенербахче
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
43%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
5
45%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

20
36
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
4
20%
4
11%
1-15
3
15%
7
19%
16-30
4
20%
7
19%
31-45
1
5%
5
14%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
5
25%
10
28%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
7
50%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хулл 1:1
Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1
Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
3
1
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
8
5
1
12
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 14 9 2 3 36 - 16 29
2.
Галатасарай
 13 8 3 2 23 - 10 27
3.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
4.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
5.
Коньяспор
 14 6 6 2 16 - 9 24
6.
Адана Демирспор
 13 6 6 1 24 - 14 24
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Бешикташ
 13 6 4 3 26 - 18 22
9.
Аланьяспор
 14 4 5 5 19 - 24 17
10.
Газиантеп
 13 4 4 5 19 - 19 16
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 13 3 4 6 24 - 27 13
18.
Истанбулспор
 13 2 2 9 12 - 26 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
7.
Коньяспор
 6 3 2 1 4 - 2 11
8.
Адана Демирспор
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Галатасарай
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
12.
Газиантеп
 5 2 2 1 9 - 6 8
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
9.
Бешикташ
 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
17.
Аланьяспор
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Фатих Карагюмрюк
 6 1 2 3 10 - 14 5
19.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (3)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
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    • Описание гола
      61'
      Г О О О О Л - Макси Гомес бьет в цель!
    • 60'
      Бачуайи Миши уходит с поля. Линкольн II выходит вместо него
    • 57'
      Креспо Мигель получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      57'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      55'
      Уго Витор получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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