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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:0
Конец матча
Антальяспор
0'
33' Желтая карточка
Текдемир Махмут
1:0
57' Гол
Тюрюдж Дениз
59' Желтая карточка
Балчи Бюньямин
2:0
66' Гол
Алексич Даниел
82' Желтая карточка
Дуарте Леонардо
88' Желтая карточка
Кудряшов Фёдор
90'+7

Ход матча

27'
 
Ларссон Сэм
Гача Хуссам
33'
Текдемир Махмут
 
46'
Тюрюдж Дениз
Озджан Беркай
 
57'
Тюрюдж Дениз
(Шуиар Мунир)
1:0
59'
 
Балчи Бюньямин
66'
Алексич Даниел
2:0
69'
 
Озмерт Хакан
Айдогду Сонер
69'
 
Фреди Гомеш
Адриано Луис
69'
Нзаба Франсис
Шуиар Мунир
 
69'
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
 
76'
 
Флоранюс Шерел
Балчи Бюньямин
76'
 
Эйибиль Эркан
Байракдар Гокдениз
79'
Траоре Бертран
Окака Стефано
 
82'
Дуарте Леонардо
 
85'
Кени Филипп
Алексич Даниел
 
88'
 
Кудряшов Фёдор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 515 Количество передач 588
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бабаджан
Волкан
2
Озбайракли
Шенер
55
Ндайишимийе
Юссуф
5
Дуарте
Леонардо
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
7
Гюрлер
Сердар
8
Алексич
Даниел
19
Озджан
Беркай
11
Шуиар
Мунир
77
Окака
Стефано
1
Уйсал
Алперен
7
Балчи
Бюньямин
21
Топрак
Омер
13
Кудряшов
Фёдор
3
Сертель
Джемали
19
Акьоль
Уфук
5
Айдогду
Сонер
17
Байракдар
Гокдениз
10
Адриано
Луис
27
Гача
Хуссам
9
Райт
Хаджи
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.38
1.13

Среднее время на гол

240
80

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.27
Ндайишимийе Юссуф 4 0.27
Тюрюдж Дениз 3 (1) 0.2
Гюрлер Сердар 3 0.2
Траоре Бертран 2 0.13
Кени Филипп 2 0.13
Шуиар Мунир 1 0.07
Шиш Патрик 1 0.07
Озджан Беркай 1 0.07
Окака Стефано 1 0.07
Шадли Насер 1 0.07
Шахинер Омер Али 1 0.07
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 9 (1) 0.64
Фернандо Мартинс 3 0.21
Сари Вейсел 2 0.14
Вурал Гюрай 2 0.14
Байракдар Гокдениз 2 0.14
Фреди Гомеш 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Ларссон Сэм 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 7 0
Текдемир Махмут 4 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Алексич Даниел 3 0
Окака Стефано 2 0
Билья Лукас 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Дуарте Леонардо 2 0
Гюрлер Сердар 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Кени Филипп 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдогду Сонер 3 1
Вурал Гюрай 4 0
Фернандо Мартинс 4 0
Кудряшов Фёдор 3 0
Адриано Луис 2 0
Озмерт Хакан 2 0
Ларссон Сэм 2 0
Гача Хуссам 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Фреди Гомеш 0 1
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Райт Хаджи 1 0
Балчи Бюньямин 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

9
12
Истанбул Башакшехир
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Антальяспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
30%
6
32%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
6
40%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3
Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Падерборн - Антальяспор 1:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
6
7
4
10
2.5
2
11
1
13
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
2.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
3.
Фенербахче
 14 9 2 3 36 - 16 29
4.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
5.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
9.
Аланьяспор
 15 4 6 5 21 - 26 18
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Антальяспор
 14 5 1 8 19 - 25 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 14 3 4 7 25 - 29 13
18.
Умраниеспор
 15 2 4 9 18 - 28 10
19.
Истанбулспор
 14 2 2 10 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
6.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
8.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
15.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
16.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (3)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Текдемир Махмут получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гача Хуссам уходит с поля. Ларссон Сэм выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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