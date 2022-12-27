Тур: 16. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
2:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаТекдемир Махмут
1:0
57' ГолТюрюдж Дениз
59' Желтая карточкаБалчи Бюньямин
2:0
66' ГолАлексич Даниел
82' Желтая карточкаДуарте Леонардо
88' Желтая карточкаКудряшов Фёдор
90'+7
Ход матча
33'
57'
1:0
59'
66'
2:0
82'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
515 Количество передач 588
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
60
Лима
Лукас
11
Шуиар
Мунир
21
Топрак
Омер
19
Акьоль
Уфук
10
Адриано
Луис
27
Гача
Хуссам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисПолузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Нападающий
-
-
37 Emre Uzun
-
Главный тренер: Шахин Нури
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.38
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.38
1.13
Среднее время на гол
240
80
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.27
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.27
|Тюрюдж Дениз
|3 (1)
|0.2
|Гюрлер Сердар
|3
|0.2
|Траоре Бертран
|2
|0.13
|Кени Филипп
|2
|0.13
|Шуиар Мунир
|1
|0.07
|Шиш Патрик
|1
|0.07
|Озджан Беркай
|1
|0.07
|Окака Стефано
|1
|0.07
|Шадли Насер
|1
|0.07
|Шахинер Омер Али
|1
|0.07
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|9 (1)
|0.64
|Фернандо Мартинс
|3
|0.21
|Сари Вейсел
|2
|0.14
|Вурал Гюрай
|2
|0.14
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.14
|Фреди Гомеш
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Ларссон Сэм
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|0
|Текдемир Махмут
|4
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Окака Стефано
|2
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Фернандо Мартинс
|4
|0
|Кудряшов Фёдор
|3
|0
|Адриано Луис
|2
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Ларссон Сэм
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
9
12
Истанбул Башакшехир
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Антальяспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
30%
6
32%
76-90
Пропущено
15
23
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
6
40%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3
Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Падерборн - Антальяспор 1:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
53
35
26
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
86
67
410
211
113
211
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (3)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7