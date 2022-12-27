Тур: 16. Стадион: Eryaman Stadyumu.
1:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЗахид Гайас
1:1
9' ГолАвуну Дюрель
19' Желтая карточкаГлумац Томислав
45' Желтая карточкаСеркан Гёксу
52' Желтая карточкаЖералду Бартоломеу
1:2
55' ГолАвуну Дюрель
57' Желтая карточкаСакей Айзаак
65' Желтая карточкаДжигерджи Толга
90'+9
Ход матча
2'
1:0
9'
1:1
19'
45'
55'
1:2
57'
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
617 Количество передач 372
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.89 Тотал больше 2,5
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
54
Кылынч
Эмре
19
Захид
Гайас
22
Соу
Али
33
Аллисон
16
Атасаяр
Онур
14
Авуну
Дюрель
18
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 АллисонЗащитник
- Защитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Анкарагюджю
Умраниеспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|4
|0.27
|Беридзе Георгий
|4
|0.27
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.13
|Хесе Родригес
|2 (1)
|0.13
|Антальялы Тайлан
|1
|0.07
|Кылынч Эмре
|1
|0.07
|Захид Гайас
|1
|0.07
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.07
|Yasin Gureler
|1
|0.07
|Дьяк Ламин
|1
|0.07
|Малку Кевин
|0
|0
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|5
|0.33
|Авуну Дюрель
|4
|0.27
|Антонио Мрсич
|4 (3)
|0.27
|Глумац Томислав
|2
|0.13
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.07
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.07
|Георге Валентин
|1
|0.07
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Огуз Гурбулак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Bahadir Han Gungordu
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|5
|0
|Глумац Томислав
|3
|1
|Жералду Бартоломеу
|4
|0
|Серкан Гёксу
|3
|0
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Атасаяр Онур
|2
|0
|Георге Валентин
|2
|0
|Огуз Гурбулак
|2
|0
|Антонио Мрсич
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Умраниеспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
8
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Умраниеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
6
5
Анкарагюджю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Умраниеспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
45%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
17%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
6
33%
3
17%
61-75
4
22%
3
17%
76-90
Пропущено
24
28
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
21%
5
18%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
7
29%
29%
8
29%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
25%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2
Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2
Умраниеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2
Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3
Результаты матчей
Анкарагюджю
Умраниеспор
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Умраниеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
69
114
213
114
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (3)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7