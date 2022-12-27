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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Анкарагюджю
1:2
Конец матча
Умраниеспор
0'
1:0
2' Гол
Захид Гайас
1:1
9' Гол
Авуну Дюрель
19' Желтая карточка
Глумац Томислав
45' Желтая карточка
Серкан Гёксу
52' Желтая карточка
Жералду Бартоломеу
1:2
55' Гол
Авуну Дюрель
57' Желтая карточка
Сакей Айзаак
65' Желтая карточка
Джигерджи Толга
90'+9

Ход матча

2'
Захид Гайас
(Малку Кевин)
1:0
9'
1:1
Авуну Дюрель
(Попов Страхил)
19'
 
Глумац Томислав
45'
 
Серкан Гёксу
46'
 
Огуз Гурбулак
Серкан Гёксу
46'
 
Беттаеб Адель
Дель Валье Йонатан
52'
 
Жералду Бартоломеу
55'
1:2
Авуну Дюрель
(Сакей Айзаак)
56'
Беридзе Георгий
Кылынч Эмре
 
57'
 
Сакей Айзаак
61'
Хавьер Марлон
Yasin Gureler
 
61'
Хадзийованнис Анастасиос
Хесе Родригес
 
61'
Антальялы Тайлан
Педринью
 
65'
Джигерджи Толга
 
81'
 
Георге Валентин
Жералду Бартоломеу
86'
Джейлан Огуз
Малку Кевин
 
88'
 
Антонио Мрсич
Авуну Дюрель

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 617 Количество передач 372
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
99
Bahadir
Han
Gungordu
24
Малку
Кевин
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
17
Yasin
Gureler
30
Джигерджи
Толга
54
Кылынч
Эмре
19
Захид
Гайас
8
Педринью
V
10
Хесе
Родригес
22
Соу
Али
1
Кырынтылы
Серкан
90
Попов
Страхил
33
Аллисон
44
Глумац
Томислав
16
Атасаяр
Онур
8
Серкан
Гёксу
5
Сакей
Айзаак
14
Авуну
Дюрель
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
28
Дель
Валье
Йонатан
Анкарагюджю
4-1-4-1
Умраниеспор
4-3-3

История личных встреч

Анкарагюджю
Умраниеспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛТ
2:2
ПЛТ
3:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 4 0.27
Беридзе Георгий 4 0.27
Джигерджи Толга 2 (2) 0.13
Хесе Родригес 2 (1) 0.13
Антальялы Тайлан 1 0.07
Кылынч Эмре 1 0.07
Захид Гайас 1 0.07
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.07
Yasin Gureler 1 0.07
Дьяк Ламин 1 0.07
Малку Кевин 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 5 0.33
Авуну Дюрель 4 0.27
Антонио Мрсич 4 (3) 0.27
Глумац Томислав 2 0.13
Жералду Бартоломеу 1 0.07
Дель Валье Йонатан 1 0.07
Георге Валентин 1 0.07
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Огуз Гурбулак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 4 0
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Муякич Нихад 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Аккан Гёкхан 1 0
Радакович Урош 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 5 0
Глумац Томислав 3 1
Жералду Бартоломеу 4 0
Серкан Гёксу 3 0
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Атасаяр Онур 2 0
Георге Валентин 2 0
Огуз Гурбулак 2 0
Антонио Мрсич 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Найир Умут 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Аллисон 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Умраниеспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
8
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Умраниеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

6
5
Анкарагюджю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Умраниеспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
45%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
17%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
6
33%
3
17%
61-75
4
22%
3
17%
76-90

Пропущено

24
28
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
21%
5
18%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
7
29%
29%
8
29%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
25%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2
Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2
Умраниеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2
Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3

Результаты матчей

Анкарагюджю
Умраниеспор

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Умраниеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
2.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
3.
Фенербахче
 14 9 2 3 36 - 16 29
4.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
5.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
9.
Аланьяспор
 15 4 6 5 21 - 26 18
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Антальяспор
 14 5 1 8 19 - 25 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 14 3 4 7 25 - 29 13
18.
Умраниеспор
 15 2 4 9 18 - 28 10
19.
Истанбулспор
 14 2 2 10 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
6.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
8.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
15.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
16.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (3)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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