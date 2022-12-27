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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Фенербахче
4:0
Конец матча
Хатайспор
0'
15' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
1:0
20' Гол
Кинг Джошуа
2:0
26' Гол
Бачуайи Миши
51' Желтая карточка
Кинг Джошуа
71' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
85' Желтая карточка
Эргюн Онур
3:0
86' Гол
Дурсун Сердар
4:0
90' Гол
Энрике Густаво
90' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
90'+8

Ход матча

15'
 
Адекугбе Сэм
20'
Кинг Джошуа
(Росси Диего)
1:0
26'
Бачуайи Миши
(Росси Диего)
2:0
46'
 
Мерт Мухаммед
Рибейру Рубен
46'
 
Йылдырым Бертуг
Зе Луиш Жозе
46'
 
Engin Aksoy
Адекугбе Сэм
51'
Кинг Джошуа
 
61'
Яндаш Мерт Хакан
Кавечи Ирфан
 
61'
Линкольн
Росси Диего
 
64'
 
Сони Кевен
Лобжанидзе Саба
71'
 
Йылдырым Бертуг
74'
Мор Эмре
Кинг Джошуа
 
75'
Дурсун Сердар
Бачуайи Миши
 
78'
 
Фалетт Симон
Оксюз Бурак
85'
 
Эргюн Онур
86'
Дурсун Сердар
3:0
90'
Юксек Исмаил
Зайц Миха
 
90'
Энрике Густаво
4:0
90'
Яндаш Мерт Хакан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 15 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 0
  • 3 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 562 Количество передач 288
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
7
Кадыоглу
Ферди
9
Росси
Диего
26
Зайц
Миха
5
Виллиан
Арао
17
Кавечи
Ирфан
15
Кинг
Джошуа
23
Бачуайи
Миши
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
10
Абид
Рейан
4
Эргюн
Онур
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
29
Зе
Луиш
Жозе
Фенербахче
4-4-2
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 13 (6) 0.87
Бачуайи Миши 6 (1) 0.4
Росси Диего 3 0.2
Кинг Джошуа 3 0.2
Кавечи Ирфан 3 0.2
Креспо Мигель 2 0.13
Энрике Густаво 2 0.13
Гюлер Арда 2 0.13
Дурсун Сердар 1 0.07
Педро Жоао 1 0.07
Зайц Миха 1 0.07
Мор Эмре 1 0.07
Алиоски Эгзиян 1 0.07
Бериша Мергим 1 0.07
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (2) 0.33
Йылдырым Бертуг 3 0.2
Зе Луиш Жозе 2 0.13
Канак Каан 1 0.07
Эргюн Онур 1 0.07
Оксюз Бурак 1 0.07
Лобжанидзе Саба 0 0
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Сони Кевен 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Мигель 4 1
Бачуайи Миши 3 1
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Валенсия Эннер 1 1
Педро Жоао 1 1
Азиз Сердар 2 0
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Мор Эмре 1 0
Перес Луан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 3 1
Враньеш Огнен 4 0
Чорекчи Камил 4 0
Адекугбе Сэм 4 0
Эргюн Онур 4 0
Буджемаа Мехди 4 0
Эль-Кааби Аюб 3 0
Фалетт Симон 1 1
Канак Каан 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Оксюз Бурак 2 0
Чагиран Муса 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
1
Фенербахче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хатайспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

14
8
Фенербахче
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Хатайспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

18
9

Голы по времени матча

Забито

26
4
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 2
6 Не забивали 12
2
8%
1
25%
1-15
7
27%
2
50%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
7
27%
1
25%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
3
60%
1
8%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Забито

40
13
20 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
4
10%
2
15%
1-15
9
23%
3
23%
16-30
7
18%
1
8%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
3
8%
3
23%
61-75
12
30%
3
23%
76-90

Пропущено

16
27
3 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
8
50%
5
19%
61-75
3
19%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4
Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0
Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1

Результаты матчей

Фенербахче
Хатайспор

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
5
5
4
2.5
1
6
4
5
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
3
1.5
1
7
3
3
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
3
12
8
7
2.5
1
14
6
9
3.5
4
11
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 15 10 2 3 40 - 16 32
2.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
5.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
9.
Аланьяспор
 15 4 6 5 21 - 26 18
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Антальяспор
 14 5 1 8 19 - 25 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 14 3 4 7 25 - 29 13
18.
Умраниеспор
 15 2 4 9 18 - 28 10
19.
Истанбулспор
 14 2 2 10 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
6.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
8.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
15.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
16.
Хатайспор
 8 2 0 6 4 - 15 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (3)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
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