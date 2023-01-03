Тур: 17. Стадион: Umraniye Belediyesi Sehir Stadium.
2:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолЭль-Кааби Аюб
30' Желтая карточкаОгуз Гурбулак
1:1
39' ГолАвуну Дюрель
1:2
53' ГолЛобжанидзе Саба
65' Желтая карточкаФалетт Симон
2:2
67' ПенальтиНайир Умут
71' Желтая карточкаВраньеш Огнен
78' Красная карточкаАллисон
90' Желтая карточкаСакей Айзаак
90' Желтая карточкаСеркан Гёксу
90'+11
Ход матча
24'
0:1
30'
39'
53'
1:2
65'
67'
2:2
71'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
386 Количество передач 425
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
33
Аллисон
16
Атасаяр
Онур
14
Авуну
Дюрель
18
Найир
Умут
26
Канак
Каан
10
Абид
Рейан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 АллисонЗащитник
- Защитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Канак КаанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Бас СадикЗащитник
-
22 Kerim AliciЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
57 Engin Aksoy
-
Главный тренер: Volkan Demirel
История личных встреч
Умраниеспор
Хатайспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.25
Среднее время на гол
270
72
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
157
126
Бомбардиры внутри турнира
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|6 (1)
|0.38
|Авуну Дюрель
|5
|0.31
|Антонио Мрсич
|4 (3)
|0.25
|Глумац Томислав
|2
|0.13
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.06
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Огуз Гурбулак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|6 (2)
|0.38
|Йылдырым Бертуг
|3
|0.19
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.13
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.06
|Канак Каан
|1
|0.06
|Эргюн Онур
|1
|0.06
|Оксюз Бурак
|1
|0.06
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Сони Кевен
|0
|0
Карточки
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|6
|0
|Глумац Томислав
|3
|1
|Жералду Бартоломеу
|4
|0
|Серкан Гёксу
|4
|0
|Огуз Гурбулак
|3
|0
|Аллисон
|1
|1
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Атасаяр Онур
|2
|0
|Георге Валентин
|2
|0
|Антонио Мрсич
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|5
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Эргюн Онур
|4
|0
|Буджемаа Мехди
|4
|0
|Фалетт Симон
|2
|1
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0
|Канак Каан
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Оксюз Бурак
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Результаты матчей
Умраниеспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
3
Умраниеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Хатайспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
8
8
Умраниеспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Хатайспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
5
42%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
30
29
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
17%
4
14%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
9
30%
2
7%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
6
20%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Умраниеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2
Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3
Хатайспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2
Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3
Результаты матчей
Умраниеспор
Хатайспор
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Умраниеспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
36
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
45
43
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
79
412
214
115
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (5)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7