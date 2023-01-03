  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Умраниеспор
2:2
Конец матча
Хатайспор
0'
0:1
24' Гол
Эль-Кааби Аюб
30' Желтая карточка
Огуз Гурбулак
1:1
39' Гол
Авуну Дюрель
1:2
53' Гол
Лобжанидзе Саба
65' Желтая карточка
Фалетт Симон
2:2
67' Пенальти
Найир Умут
71' Желтая карточка
Враньеш Огнен
78' Красная карточка
Аллисон
90' Желтая карточка
Сакей Айзаак
90' Желтая карточка
Серкан Гёксу
90'+11

Ход матча

24'
0:1
Эль-Кааби Аюб
30'
Огуз Гурбулак
 
39'
Авуну Дюрель
(Дель Валье Йонатан)
1:1
53'
1:2
Лобжанидзе Саба
(Эль-Кааби Аюб)
65'
 
Фалетт Симон
67'
Найир Умут
2:2
68'
Йылмаз Картал
Огуз Гурбулак
 
69'
Беттаеб Адель
Георге Валентин
 
71'
 
Враньеш Огнен
77'
 
Буджемаа Мехди
Эргюн Онур
77'
 
Зе Луиш Жозе
Йылдырым Бертуг
78'
Аллисон
 
83'
Серкан Гёксу
Дель Валье Йонатан
 
90'
 
Сан-Луи Дилан
Лобжанидзе Саба
90'
Сакей Айзаак
 
90'
Серкан Гёксу
 
90'
Антонио Мрсич
Авуну Дюрель
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 386 Количество передач 425
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кырынтылы
Серкан
90
Попов
Страхил
33
Аллисон
44
Глумац
Томислав
16
Атасаяр
Онур
20
Огуз
Гурбулак
5
Сакей
Айзаак
14
Авуну
Дюрель
7
Георге
Валентин
18
Найир
Умут
28
Дель
Валье
Йонатан
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
3
Фалетт
Симон
26
Канак
Каан
4
Эргюн
Онур
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
99
Йылдырым
Бертуг
Умраниеспор
4-1-2-3
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Умраниеспор
Хатайспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ПЛТ
2:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

157
126

Бомбардиры внутри турнира

Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 6 (1) 0.38
Авуну Дюрель 5 0.31
Антонио Мрсич 4 (3) 0.25
Глумац Томислав 2 0.13
Дель Валье Йонатан 1 0.06
Жералду Бартоломеу 1 0.06
Георге Валентин 1 0.06
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Огуз Гурбулак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 6 (2) 0.38
Йылдырым Бертуг 3 0.19
Зе Луиш Жозе 2 0.13
Лобжанидзе Саба 1 0.06
Канак Каан 1 0.06
Эргюн Онур 1 0.06
Оксюз Бурак 1 0.06
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Сони Кевен 0 0

Карточки

Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 6 0
Глумац Томислав 3 1
Жералду Бартоломеу 4 0
Серкан Гёксу 4 0
Огуз Гурбулак 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Атасаяр Онур 2 0
Георге Валентин 2 0
Антонио Мрсич 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Найир Умут 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 5 0
Рибейру Рубен 3 1
Чорекчи Камил 4 0
Адекугбе Сэм 4 0
Эргюн Онур 4 0
Буджемаа Мехди 4 0
Фалетт Симон 2 1
Эль-Кааби Аюб 3 0
Канак Каан 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Оксюз Бурак 2 0
Чагиран Муса 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Результаты матчей

Умраниеспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
3
Умраниеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Хатайспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

8
8
Умраниеспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Хатайспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
5
42%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

30
29
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
17%
4
14%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
9
30%
2
7%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
6
20%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Умраниеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2
Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3
Хатайспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2
Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3

Результаты матчей

Умраниеспор
Хатайспор

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Умраниеспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
2
5
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
3
1.5
2
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
2.
Галатасарай
 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 15 7 6 2 26 - 16 27
5.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
8.
Кайсериспор
 15 7 2 6 21 - 18 23
9.
Аланьяспор
 16 5 6 5 24 - 27 21
10.
Гиресунспор
 15 5 4 6 16 - 22 19
11.
Газиантеп
 15 4 5 6 21 - 22 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 15 4 4 7 29 - 30 16
13.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
14.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
15.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
16.
Касымпаша
 15 4 3 8 13 - 26 15
17.
Сивасспор
 16 3 5 8 16 - 22 14
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
5.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
13.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
14.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
15.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
13.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
14.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
15.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
16.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (5)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Умраниеспор 2:2 Хатайспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     