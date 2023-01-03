Тур: 17. Стадион: Анталья Арена.
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаАзиз Сердар
1:0
14' ГолРайт Хаджи
26' Желтая карточкаФернандо Мартинс
35' Желтая карточкаФреди Гомеш
1:1
55' ГолБачуайи Миши
61' Желтая карточкаВурал Гюрай
1:2
62' ПенальтиБачуайи Миши
87' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
90' Желтая карточкаБайракдар Гокдениз
90'+14
Ход матча
6'
14'
1:0
26'
35'
55'
1:1
61'
62'
1:2
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
7 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
251 Количество передач 443
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
19
Акьоль
Уфук
16
Фреди
Гомеш
10
Адриано
Луис
11
Вурал
Гюрай
41
Салаи
Аттила
18
Линкольн
II
23
Бачуайи
Миши
15
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюмюш СинанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Антальяспор
Фенербахче
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
30 матчей
20%
23.3%
56.7%
6 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Среднее время на гол
79
112
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.27
1.27
Среднее время на гол
39
71
Всего голов
51
31
Голов в среднем за матч
1.7
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
87
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|10 (1)
|0.67
|Фернандо Мартинс
|3
|0.2
|Вурал Гюрай
|2
|0.13
|Сари Вейсел
|2
|0.13
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.13
|Фреди Гомеш
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Ларссон Сэм
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|13 (6)
|0.81
|Бачуайи Миши
|8 (2)
|0.5
|Росси Диего
|3
|0.19
|Кинг Джошуа
|3
|0.19
|Кавечи Ирфан
|3
|0.19
|Креспо Мигель
|2
|0.13
|Энрике Густаво
|2
|0.13
|Гюлер Арда
|2
|0.13
|Дурсун Сердар
|1
|0.06
|Педро Жоао
|1
|0.06
|Зайц Миха
|1
|0.06
|Мор Эмре
|1
|0.06
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.06
|Бериша Мергим
|1
|0.06
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурал Гюрай
|5
|0
|Фернандо Мартинс
|5
|0
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Кудряшов Фёдор
|3
|0
|Фреди Гомеш
|1
|1
|Адриано Луис
|2
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Ларссон Сэм
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Мигель
|4
|1
|Бачуайи Миши
|3
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Салаи Аттила
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Валенсия Эннер
|1
|1
|Педро Жоао
|1
|1
|Виллиан Арао
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
0
Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
2
25
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Фенербахче
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
5
25
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
5
31%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Забито
6
26
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
0
0%
2
8%
1-15
2
33%
7
27%
16-30
1
17%
4
15%
31-45
2
33%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
17%
7
27%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
1
9%
46-60
4
33%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
20
42
10 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
2
10%
4
10%
1-15
2
10%
9
21%
16-30
6
30%
7
17%
31-45
3
15%
6
14%
46-60
1
5%
4
10%
61-75
6
30%
12
29%
76-90
Пропущено
27
17
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
7%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
6
22%
2
12%
46-60
8
30%
30%
8
47%
61-75
4
15%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3
Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Боруссия Д - Антальяспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2
Результаты матчей
Антальяспор
Фенербахче
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
63
27
54
27
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
133
69
106
213
88
213
610
114
412
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (5)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7