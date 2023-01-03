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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Антальяспор
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
6' Желтая карточка
Азиз Сердар
1:0
14' Гол
Райт Хаджи
26' Желтая карточка
Фернандо Мартинс
35' Желтая карточка
Фреди Гомеш
1:1
55' Гол
Бачуайи Миши
61' Желтая карточка
Вурал Гюрай
1:2
62' Пенальти
Бачуайи Миши
87' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
90' Желтая карточка
Байракдар Гокдениз
90'+14

Ход матча

6'
 
Азиз Сердар
14'
Райт Хаджи
(Вурал Гюрай)
1:0
26'
Фернандо Мартинс
 
35'
Фреди Гомеш
 
46'
 
Мор Эмре
Линкольн
55'
1:1
Бачуайи Миши
61'
Вурал Гюрай
 
62'
1:2
Бачуайи Миши
67'
Байракдар Гокдениз
Адриано Луис
 
67'
 
Кавечи Ирфан
Росси Диего
67'
Гюмюш Синан
Фреди Гомеш
 
67'
 
Зайц Миха
Креспо Мигель
78'
Айдогду Сонер
Акьоль Уфук
 
85'
 
Алиоски Эгзиян
Бачуайи Миши
85'
Эрдильман Мустафа
Топрак Омер
 
87'
 
Алиоски Эгзиян
90'
Байракдар Гокдениз
 
90'
 
Энрике Густаво
Кадыоглу Ферди

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 7 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 251 Количество передач 443
  • 36 Владение мячом, % 64
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уйсал
Алперен
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
3
Сертель
Джемали
8
Фернандо
Мартинс
19
Акьоль
Уфук
16
Фреди
Гомеш
10
Адриано
Луис
11
Вурал
Гюрай
9
Райт
Хаджи
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
7
Кадыоглу
Ферди
9
Росси
Диего
5
Виллиан
Арао
27
Креспо
Мигель
18
Линкольн
II
23
Бачуайи
Миши
15
Кинг
Джошуа
Антальяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Антальяспор
Фенербахче

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

20%
23.3%
56.7%
6 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2
ТМС
4:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:2
К
0:0
К
4:2
С
2:1
С
4:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:0
К
4:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

79
112

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.27
1.27

Среднее время на гол

39
71

Всего голов

51
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 10 (1) 0.67
Фернандо Мартинс 3 0.2
Вурал Гюрай 2 0.13
Сари Вейсел 2 0.13
Байракдар Гокдениз 2 0.13
Фреди Гомеш 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Ларссон Сэм 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 13 (6) 0.81
Бачуайи Миши 8 (2) 0.5
Росси Диего 3 0.19
Кинг Джошуа 3 0.19
Кавечи Ирфан 3 0.19
Креспо Мигель 2 0.13
Энрике Густаво 2 0.13
Гюлер Арда 2 0.13
Дурсун Сердар 1 0.06
Педро Жоао 1 0.06
Зайц Миха 1 0.06
Мор Эмре 1 0.06
Алиоски Эгзиян 1 0.06
Бериша Мергим 1 0.06
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурал Гюрай 5 0
Фернандо Мартинс 5 0
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 3 0
Фреди Гомеш 1 1
Адриано Луис 2 0
Озмерт Хакан 2 0
Ларссон Сэм 2 0
Гача Хуссам 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Райт Хаджи 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Мигель 4 1
Бачуайи Миши 3 1
Азиз Сердар 3 0
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Валенсия Эннер 1 1
Педро Жоао 1 1
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Мор Эмре 1 0
Перес Луан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
0
Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

2
25
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Фенербахче
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

5
25

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Забито

6
26
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
0
0%
2
8%
1-15
2
33%
7
27%
16-30
1
17%
4
15%
31-45
2
33%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
17%
7
27%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
1
9%
46-60
4
33%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

20
42
10 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
2
10%
4
10%
1-15
2
10%
9
21%
16-30
6
30%
7
17%
31-45
3
15%
6
14%
46-60
1
5%
4
10%
61-75
6
30%
12
29%
76-90

Пропущено

27
17
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
7%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
6
22%
2
12%
46-60
8
30%
30%
8
47%
61-75
4
15%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3
Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Боруссия Д - Антальяспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2

Результаты матчей

Антальяспор
Фенербахче

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3
2
7
2.5
5
4
2
7
3.5
4
5
1
8
4.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
10
6
2
13
2.5
8
8
2
13
3.5
6
10
1
14
4.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
2.
Галатасарай
 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 15 7 6 2 26 - 16 27
5.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
8.
Кайсериспор
 15 7 2 6 21 - 18 23
9.
Аланьяспор
 16 5 6 5 24 - 27 21
10.
Гиресунспор
 15 5 4 6 16 - 22 19
11.
Газиантеп
 15 4 5 6 21 - 22 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 15 4 4 7 29 - 30 16
13.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
14.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
15.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
16.
Касымпаша
 15 4 3 8 13 - 26 15
17.
Сивасспор
 16 3 5 8 16 - 22 14
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
5.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
13.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
14.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
15.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
13.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
14.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
15.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
16.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (5)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Бачуайи Миши бьет в цель!
    • 46'
      Линкольн II уходит с поля. Мор Эмре выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Фреди Гомеш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Фернандо Мартинс получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Вурал Гюрай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Райт Хаджи бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Азиз Сердар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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