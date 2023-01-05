Тур: 17. Стадион: Газиантеп.
1:1
Конец матча
0'
0:1
44' ГолОзджан Беркай
45' Желтая карточкаМаксим Александру
73' Желтая карточкаМаркович Лазар
1:1
90' ГолМаксим Александру
90'+9
Ход матча
44'
0:1
73'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
441 Количество передач 567
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Erdinc Sozer
История личных встреч
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|6
|0.38
|Максим Александру
|4 (1)
|0.25
|Маркович Лазар
|2
|0.13
|Сагаль Анхело
|2
|0.13
|Эрсой Эртугрул
|2
|0.13
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Меркель Александр
|1
|0.06
|Пекхарт Томаш
|1
|0.06
|Евтович Марко
|1
|0.06
|Вальмир Велиу
|1
|0.06
|Кызылдаг Арда
|1
|0.06
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Джилободжи Папи
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.25
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.25
|Гюрлер Сердар
|3
|0.19
|Тюрюдж Дениз
|3 (1)
|0.19
|Озджан Беркай
|2
|0.13
|Траоре Бертран
|2
|0.13
|Кени Филипп
|2
|0.13
|Шуиар Мунир
|1
|0.06
|Шиш Патрик
|1
|0.06
|Окака Стефано
|1
|0.06
|Шадли Насер
|1
|0.06
|Шахинер Омер Али
|1
|0.06
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|1
|Джилободжи Папи
|5
|0
|Соялп Фуркан
|5
|0
|Максим Александру
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|0
|Текдемир Махмут
|4
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Окака Стефано
|2
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
4
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
7
15
Газиантеп
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Истанбул Башакшехир
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
12
19
Голы по времени матча
Забито
11
10
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90
Забито
23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
7
30%
4
15%
46-60
5
22%
5
19%
61-75
3
13%
7
27%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3
Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Газиантеп 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3
Результаты матчей
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
5
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
63
16
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
36
34
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
412
97
214
412
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|25 - 17
|31
|4.
|4:0
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|5.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 20
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|28 - 19
|26
|7.
|16
|6
|8
|2
|20 - 13
|26
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|33 - 32
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|22 - 23
|18
|14.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 27
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|15 - 29
|16
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|0:4
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|4:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|0:4
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|4:0
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|15.
|0:4
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
|18.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7