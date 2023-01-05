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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
44' Гол
Озджан Беркай
45' Желтая карточка
Максим Александру
73' Желтая карточка
Маркович Лазар
1:1
90' Гол
Максим Александру
90'+9
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
8
Евтович
Марко
52
Меркель
Александр
17
Эскихеллач
Мустафа
44
Максим
Александру
7
Вальмир
Велиу
25
Фигейредо
Жоау
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
59
Тоуба
Ахмед
5
Дуарте
Леонардо
60
Лима
Лукас
55
Ндайишимийе
Юссуф
7
Гюрлер
Сердар
8
Алексич
Даниел
19
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
77
Окака
Стефано
Газиантеп
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.38
Максим Александру 4 (1) 0.25
Маркович Лазар 2 0.13
Сагаль Анхело 2 0.13
Эрсой Эртугрул 2 0.13
Соялп Фуркан 1 0.06
Меркель Александр 1 0.06
Пекхарт Томаш 1 0.06
Евтович Марко 1 0.06
Вальмир Велиу 1 0.06
Кызылдаг Арда 1 0.06
Гювенч Гюнай 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Джилободжи Папи 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.25
Ндайишимийе Юссуф 4 0.25
Гюрлер Сердар 3 0.19
Тюрюдж Дениз 3 (1) 0.19
Озджан Беркай 2 0.13
Траоре Бертран 2 0.13
Кени Филипп 2 0.13
Шуиар Мунир 1 0.06
Шиш Патрик 1 0.06
Окака Стефано 1 0.06
Шадли Насер 1 0.06
Шахинер Омер Али 1 0.06
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Эрсой Эртугрул 4 1
Джилободжи Папи 5 0
Соялп Фуркан 5 0
Максим Александру 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Гювенч Гюнай 3 0
Фигейредо Жоау 3 0
Меркель Александр 2 0
Сагаль Анхело 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тошка Алин 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 7 0
Текдемир Махмут 4 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Алексич Даниел 3 0
Окака Стефано 2 0
Билья Лукас 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Дуарте Леонардо 2 0
Гюрлер Сердар 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
4
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

7
15
Газиантеп
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Истанбул Башакшехир
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

12
19

Голы по времени матча

Забито

11
10
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Забито

23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
7
30%
4
15%
46-60
5
22%
5
19%
61-75
3
13%
7
27%
76-90

Пропущено

22
16
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3
Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Газиантеп 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3

Результаты матчей

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
5
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
6
3
1
6
2.5
2
7
1
6
3.5
1
8
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
3
4
1
8
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
9
7
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 4:0 16 8 6 2 30 - 16 30
5.
Трабзонспор
 2:0 16 8 5 3 24 - 20 29
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 0:2 16 5 4 7 16 - 24 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 0:4 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 2:0 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Адана Демирспор
 4:0 7 5 2 0 14 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 0:2 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 0:4 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 4:0 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 2:0 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 0:2 9 2 3 4 7 - 15 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 0:4 9 2 1 6 8 - 16 7
16.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
18.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
19.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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