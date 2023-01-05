Тур: 17. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:0
Второй тайм: 73'
0'
16' Желтая карточкаАриас Рамон
1:0
30' Гол в свои воротаБаич Риад
61' Желтая карточкаСиопис Манолис
62' Желтая карточкаМакси Гомес
2:0
69' ГолМакси Гомес
Ход матча
16'
30'
1:0
61'
62'
69'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уго
Витор
29
Барди
Энис
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
14
Robert
Mejia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
-
72 Arif Bosluk
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Mert Kurt
-
50 Kadir Seven
-
88 Sahin Dik
-
-
Главный тренер: Hakan Keles
История личных встреч
Трабзонспор
Гиресунспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|5 (1)
|0.31
|Бакасетас Тасос
|4 (4)
|0.25
|Барди Энис
|3
|0.19
|Макси Гомес
|2
|0.13
|Бартра Марк
|2
|0.13
|Бозок Умут
|2
|0.13
|Корнелиус Андреас
|1
|0.06
|Гамшик Марек
|1
|0.06
|Денсвил Стефано
|1
|0.06
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.06
|Джанини Жорже
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|5
|0.31
|Сайнс Борха
|4
|0.25
|Кампуш Сержинью
|2
|0.13
|Улудаг Алпер
|1
|0.06
|Robert Mejia
|1
|0.06
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.06
|Кампусано Хорман
|1
|0.06
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.06
|Кювас Брандлей
|0
|0
|Давас Доган
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|4
|1
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|Трезеге
|5
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Макси Гомес
|3
|0
|Языджи Юсуф
|1
|1
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Бозок Умут
|2
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улудаг Алпер
|6
|0
|Ариас Рамон
|6
|0
|Alexis Perez
|4
|0
|Кампусано Хорман
|4
|0
|Сайнс Борха
|4
|0
|Кампуш Сержинью
|2
|1
|Акпынар Мурат
|3
|0
|Савичевич Вукан
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Robert Mejia
|2
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Кювас Брандлей
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гиресунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
4
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
9
7
Трабзонспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Гиресунспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
2
22%
4
57%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Забито
23
16
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
8
50%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
5
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1
Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хулл 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2
Гиресунспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3
Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Гиресунспор
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Гиресунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
87
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|25 - 17
|31
|4.
|4:0
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|5.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 20
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|28 - 19
|26
|7.
|16
|6
|8
|2
|20 - 13
|26
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|33 - 32
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|22 - 23
|18
|14.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 27
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|15 - 29
|16
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|0:4
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|4:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|0:4
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|4:0
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|15.
|0:4
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
|18.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7