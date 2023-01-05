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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Трабзонспор
2:0
Второй тайм: 73'
Гиресунспор
0'
16' Желтая карточка
Ариас Рамон
1:0
30' Гол в свои ворота
Баич Риад
61' Желтая карточка
Сиопис Манолис
62' Желтая карточка
Макси Гомес
2:0
69' Гол
Макси Гомес

Ход матча

16'
 
Ариас Рамон
30'
Баич Риад
1:0
34'
 
Савичевич Вукан
Кампуш Сержинью
58'
 
Беришбек Рахметулла
Саглам Геркем
61'
Сиопис Манолис
 
62'
Юнювар Наджи
Барди Энис
 
62'
Макси Гомес
 
69'
Макси Гомес
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Гиресунспор
5.80
6.90
5.60
Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
25
Гбамен
Жан-Филипп
13
Уго
Витор
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Сиопис
Манолис
29
Барди
Энис
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
1
Onurcan
Piri
77
Hayrullah
Bilazer
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
6
Улудаг
Алпер
30
Кампусано
Хорман
14
Robert
Mejia
10
Кампуш
Сержинью
23
Саглам
Геркем
11
Кювас
Брандлей
9
Баич
Риад
Трабзонспор
4-1-4-1
Гиресунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Гиресунспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 5 (1) 0.31
Бакасетас Тасос 4 (4) 0.25
Барди Энис 3 0.19
Макси Гомес 2 0.13
Бартра Марк 2 0.13
Бозок Умут 2 0.13
Корнелиус Андреас 1 0.06
Гамшик Марек 1 0.06
Денсвил Стефано 1 0.06
Эмюр Абдулкадир 1 0.06
Джанини Жорже 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 5 0.31
Сайнс Борха 4 0.25
Кампуш Сержинью 2 0.13
Улудаг Алпер 1 0.06
Robert Mejia 1 0.06
Беришбек Рахметулла 1 0.06
Кампусано Хорман 1 0.06
Саглам Геркем 1 (1) 0.06
Кювас Брандлей 0 0
Давас Доган 0 0
Mert Kurt 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 4 1
Бакасетас Тасос 5 0
Трезеге 5 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Барди Энис 3 0
Уго Витор 3 0
Макси Гомес 3 0
Языджи Юсуф 1 1
Чакыр Угурджан 2 0
Бозок Умут 2 0
Денсвил Стефано 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улудаг Алпер 6 0
Ариас Рамон 6 0
Alexis Perez 4 0
Кампусано Хорман 4 0
Сайнс Борха 4 0
Кампуш Сержинью 2 1
Акпынар Мурат 3 0
Савичевич Вукан 2 0
Саглам Геркем 2 0
Robert Mejia 2 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Кювас Брандлей 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гиресунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
4
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

9
7
Трабзонспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Гиресунспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Забито

23
16
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
8
50%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
5
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1
Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хулл 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2
Гиресунспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3
Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Гиресунспор

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Гиресунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 4:0 16 8 6 2 30 - 16 30
5.
Трабзонспор
 2:0 16 8 5 3 24 - 20 29
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 0:2 16 5 4 7 16 - 24 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 0:4 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 2:0 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Адана Демирспор
 4:0 7 5 2 0 14 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 0:2 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 0:4 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 4:0 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 2:0 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 0:2 9 2 3 4 7 - 15 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 0:4 9 2 1 6 8 - 16 7
16.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
18.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
19.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Гиресунспор
5.80
6.90
5.60
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Трабзонспор
Гиресунспор
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