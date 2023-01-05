Тур: 17. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
4:0
Второй тайм: 72'
0'
26' Желтая карточкаOkan Erdogan
1:0
29' ПенальтиБеланда Юнес
43' Желтая карточкаБеланда Юнес
2:0
49' ГолСари Юсуф
3:0
55' ГолОньекуру Генри
65' Желтая карточкаЙенсен Давид
4:0
65' ПенальтиН'Диайе Папа
Ход матча
26'
29'
1:0
43'
49'
55'
3:0
65'
65'
4:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
15
Манев
Йован
88
Инлер
Гёкхан
17
Н'Диайе
Папа
26
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
23
Okan
Erdogan
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
26 Сари ЮсуфПолузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
30 Тёре ГёкханПолузащитник
-
70 Йылдыз БеркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
-
-
-
-
18 Vefa Temel
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Адана Демирспор
Истанбулспор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
69
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беланда Юнес
|6 (2)
|0.38
|Оньекуру Генри
|5
|0.31
|Н'Диайе Папа
|4 (1)
|0.25
|Акинтола Дэвид
|3
|0.19
|Ассомбалонга Бритт
|2
|0.13
|Акбаба Эмре
|2
|0.13
|Кевин Родригес
|2
|0.13
|Инлер Гёкхан
|1
|0.06
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.06
|Сари Юсуф
|1
|0.06
|Дзюба Артём
|1
|0.06
|Акайдин Самет
|1
|0.06
|Сануч Тайиб
|1
|0.06
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Озбир Эртач
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|5
|0.31
|Топали Етмир
|4
|0.25
|Emir Gultekin
|1
|0.06
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|Mehmet Yesil III
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Яшар Али
|1
|0.06
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|Беланда Юнес
|3
|1
|Оньекуру Генри
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Кевин Родригес
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Озбир Эртач
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Сари Юсуф
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|4
|1
|Ibrahim Yilmaz
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Йенсен Давид
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Okan Erdogan
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
5
Адана Демирспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
13
Волевые поражения
14
3
Адана Демирспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Истанбулспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
15
8
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
2
29%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
7
41%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
4
27%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
16
29
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
8
28%
16-30
2
13%
7
24%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2 Адана Демирспор - Маккаби Тель-Авив 3:6 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Назилли Беледьеспор 4:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Адана Демирспор - Адыяманспор 5:0 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0
Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Истанбулспор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
26
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
87
510
510
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|25 - 17
|31
|4.
|4:0
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|5.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 20
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|28 - 19
|26
|7.
|16
|6
|8
|2
|20 - 13
|26
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|33 - 32
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|22 - 23
|18
|14.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 27
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|15 - 29
|16
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|0:4
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|4:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|0:4
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|4:0
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|15.
|0:4
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
|18.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7