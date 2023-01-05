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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Адана Демирспор
4:0
Второй тайм: 72'
Истанбулспор
0'
26' Желтая карточка
Okan Erdogan
1:0
29' Пенальти
Беланда Юнес
43' Желтая карточка
Беланда Юнес
2:0
49' Гол
Сари Юсуф
3:0
55' Гол
Оньекуру Генри
65' Желтая карточка
Йенсен Давид
4:0
65' Пенальти
Н'Диайе Папа

Ход матча

26'
 
Okan Erdogan
29'
Беланда Юнес
1:0
43'
Беланда Юнес
 
49'
Сари Юсуф
(Гульбрандсен Фредрик)
2:0
55'
Оньекуру Генри
(Беланда Юнес)
3:0
60'
 
Топали Етмир
Emir Gultekin
60'
 
Mehmet Yesil III
Okan Erdogan
60'
 
Бербер Огузхан
Michael Ologo
65'
 
Йенсен Давид
65'
Н'Диайе Папа
4:0
68'
Дурсун Абдуррахим
Кевин Родригес
 
68'
Стамбули Бенжамен
Н'Диайе Папа
 
68'
Акбаба Эмре
Гульбрандсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Истанбулспор
6.20
5.76
7.20
Все Коэффициенты
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
88
Инлер
Гёкхан
17
Н'Диайе
Папа
26
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
7
Оньекуру
Генри
23
Гульбрандсен
Фредрик
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
50
Michael
Ologo
23
Okan
Erdogan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
19
Emir
Gultekin
24
Muammer
Sarikaya
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
Адана Демирспор
4-2-3-1
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Истанбулспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:3
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
3:0
ПЛТ
0:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беланда Юнес 6 (2) 0.38
Оньекуру Генри 5 0.31
Н'Диайе Папа 4 (1) 0.25
Акинтола Дэвид 3 0.19
Ассомбалонга Бритт 2 0.13
Акбаба Эмре 2 0.13
Кевин Родригес 2 0.13
Инлер Гёкхан 1 0.06
Гульбрандсен Фредрик 1 0.06
Сари Юсуф 1 0.06
Дзюба Артём 1 0.06
Акайдин Самет 1 0.06
Сануч Тайиб 1 0.06
Стамбули Бенжамен 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Озбир Эртач 0 0
Гюлер Семих 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 5 0.31
Топали Етмир 4 0.25
Emir Gultekin 1 0.06
Мехремич Ади 1 0.06
Mehmet Yesil III 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Яшар Али 1 0.06
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 4 2
Беланда Юнес 3 1
Оньекуру Генри 4 0
Акайдин Самет 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Кевин Родригес 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Озбир Эртач 2 0
Гюлер Семих 2 0
Сари Юсуф 2 0
Дзюба Артём 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 4 1
Ibrahim Yilmaz 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Йенсен Давид 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Okan Erdogan 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
5
Адана Демирспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
13

Волевые поражения

14
3
Адана Демирспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Истанбулспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

15
8

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
7
41%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
4
27%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

16
29
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
8
28%
16-30
2
13%
7
24%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2 Адана Демирспор - Маккаби Тель-Авив 3:6 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Назилли Беледьеспор 4:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Адана Демирспор - Адыяманспор 5:0 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0
Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Истанбулспор

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
2
6
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
5
10
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 4:0 16 8 6 2 30 - 16 30
5.
Трабзонспор
 2:0 16 8 5 3 24 - 20 29
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 0:2 16 5 4 7 16 - 24 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 0:4 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 2:0 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Адана Демирспор
 4:0 7 5 2 0 14 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 0:2 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 0:4 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 4:0 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 2:0 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 0:2 9 2 3 4 7 - 15 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 0:4 9 2 1 6 8 - 16 7
16.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
18.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
19.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Беланда Юнес получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Адана Демирспор
    Ничья
    Истанбулспор
    6.20
    5.76
    7.20
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