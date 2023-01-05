  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Адана Демирспор
6:0
Конец матча
Истанбулспор
0'
26' Желтая карточка
Okan Erdogan
1:0
29' Пенальти
Беланда Юнес
43' Желтая карточка
Беланда Юнес
2:0
49' Гол
Сари Юсуф
3:0
55' Гол
Оньекуру Генри
65' Желтая карточка
Йенсен Давид
4:0
65' Пенальти
Н'Диайе Папа
5:0
79' Гол
Оньекуру Генри
6:0
82' Гол
Тёре Гёкхан
83' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
90'+7

Ход матча

26'
 
Okan Erdogan
29'
Беланда Юнес
1:0
43'
Беланда Юнес
 
49'
Сари Юсуф
(Гульбрандсен Фредрик)
2:0
55'
Оньекуру Генри
(Беланда Юнес)
3:0
60'
 
Топали Етмир
Emir Gultekin
60'
 
Бербер Огузхан
Michael Ologo
61'
 
Mehmet Yesil III
Okan Erdogan
65'
 
Йенсен Давид
65'
Н'Диайе Папа
4:0
68'
Дурсун Абдуррахим
Кевин Родригес
 
68'
Стамбули Бенжамен
Н'Диайе Папа
 
68'
Акбаба Эмре
Гульбрандсен Фредрик
 
74'
 
Aldin Cajic
Muammer Sarikaya
79'
Тёре Гёкхан
Сари Юсуф
 
79'
Бьярнасон Биркир
Беланда Юнес
 
79'
Оньекуру Генри
(Акбаба Эмре)
5:0
82'
Тёре Гёкхан
(Акбаба Эмре)
6:0
83'
 
Рроца Эдуарт
86'
 
Яшар Али
Tuncer Duhan Aksu

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 525 Количество передач 472
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
88
Инлер
Гёкхан
17
Н'Диайе
Папа
26
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
7
Оньекуру
Генри
23
Гульбрандсен
Фредрик
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
50
Michael
Ologo
23
Okan
Erdogan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
19
Emir
Gultekin
24
Muammer
Sarikaya
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
Адана Демирспор
4-2-3-1
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Истанбулспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:3
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
3:0
ПЛТ
0:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беланда Юнес 6 (2) 0.38
Оньекуру Генри 6 0.38
Н'Диайе Папа 4 (1) 0.25
Акинтола Дэвид 3 0.19
Акбаба Эмре 2 0.13
Ассомбалонга Бритт 2 0.13
Кевин Родригес 2 0.13
Инлер Гёкхан 1 0.06
Гульбрандсен Фредрик 1 0.06
Сари Юсуф 1 0.06
Дзюба Артём 1 0.06
Тёре Гёкхан 1 0.06
Акайдин Самет 1 0.06
Сануч Тайиб 1 0.06
Стамбули Бенжамен 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Озбир Эртач 0 0
Гюлер Семих 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 5 0.31
Топали Етмир 4 0.25
Emir Gultekin 1 0.06
Мехремич Ади 1 0.06
Mehmet Yesil III 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Яшар Али 1 0.06
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 4 2
Беланда Юнес 3 1
Оньекуру Генри 4 0
Акайдин Самет 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Кевин Родригес 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Озбир Эртач 2 0
Гюлер Семих 2 0
Сари Юсуф 2 0
Дзюба Артём 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 5 1
Ibrahim Yilmaz 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Йенсен Давид 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Okan Erdogan 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
5
Адана Демирспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
13

Волевые поражения

14
3
Адана Демирспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

15
8

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

4
18
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
50%
2
11%
16-30
1
25%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
5
28%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
7
41%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

32
15
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
16%
0
0%
1-15
3
9%
3
20%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
6
19%
4
27%
46-60
6
19%
4
27%
61-75
7
22%
4
27%
76-90

Пропущено

16
35
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
6%
3
9%
1-15
4
25%
9
26%
16-30
2
13%
7
20%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
4
25%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2 Адана Демирспор - Маккаби Тель-Авив 3:6 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Назилли Беледьеспор 4:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Адана Демирспор - Адыяманспор 5:0 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0
Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Истанбулспор

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
5
11
6
10
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 16 8 6 2 32 - 16 30
5.
Трабзонспор
 16 8 5 3 25 - 20 29
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 16 5 4 7 16 - 25 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 16 3 2 11 15 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
16.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
18.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
19.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Okan Erdogan уходит с поля. Mehmet Yesil выходит вместо него
    • 60'
      Emir Gultekin уходит с поля. Етмир Топали выходит вместо него
    • 60'
      Michael Ologo уходит с поля. Бербер Огузхан выходит вместо него
    • 55'
      Беланда Юнес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Оньекуру Генри бьет в цель!
    • 49'
      Гульбрандсен Фредрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Сари Юсуф бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Беланда Юнес получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Адана Демирспор 6:0 Истанбулспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     