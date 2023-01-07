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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Хатайспор
0:0
Второй тайм: 47'
Антальяспор
0'

Ход матча

46'
 
Байракдар Гокдениз
Фреди Гомеш
46'
 
Гюмюш Синан
Адриано Луис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Антальяспор
3.89
3.50
2.85
Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
15
Йылмаз
Реджеп
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
99
Йылдырым
Бертуг
1
Уйсал
Алперен
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
3
Сертель
Джемали
7
Балчи
Бюньямин
11
Вурал
Гюрай
8
Фернандо
Мартинс
19
Акьоль
Уфук
16
Фреди
Гомеш
10
Адриано
Луис
9
Райт
Хаджи
Хатайспор
4-2-3-1
Антальяспор
3-4-1-2

История личных встреч

Хатайспор
Антальяспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
4:1
К
0:2
С
3:1
С
3:2
С
0:6

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
37

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 6 (2) 0.35
Йылдырым Бертуг 3 0.18
Зе Луиш Жозе 2 0.12
Лобжанидзе Саба 1 0.06
Канак Каан 1 0.06
Эргюн Онур 1 0.06
Оксюз Бурак 1 0.06
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Сони Кевен 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 10 (1) 0.63
Фернандо Мартинс 3 0.19
Вурал Гюрай 2 0.13
Сари Вейсел 2 0.13
Байракдар Гокдениз 2 0.13
Фреди Гомеш 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Ларссон Сэм 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 5 0
Рибейру Рубен 3 1
Чорекчи Камил 4 0
Адекугбе Сэм 4 0
Эргюн Онур 4 0
Буджемаа Мехди 4 0
Фалетт Симон 2 1
Эль-Кааби Аюб 3 0
Канак Каан 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Оксюз Бурак 2 0
Чагиран Муса 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Мохаммед Камара 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурал Гюрай 5 0
Фернандо Мартинс 5 0
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 3 0
Фреди Гомеш 1 1
Адриано Луис 2 0
Озмерт Хакан 2 0
Ларссон Сэм 2 0
Гача Хуссам 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Райт Хаджи 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Антальяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

5
12
Хатайспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
17%
2
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
29%
29%
4
27%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
6
30%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
14%
2
7%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
6
21%
8
30%
30%
61-75
9
31%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Лацио 2:5
Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0
Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1

Результаты матчей

Хатайспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
5
1.5
3
6
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
2
2
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
6
4
12
1.5
6
9
1
15
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 16 8 6 2 32 - 16 30
5.
Трабзонспор
 16 8 5 3 25 - 20 29
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 16 5 4 7 16 - 25 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Антальяспор
 0:0 16 5 2 9 20 - 27 17
15.
Хатайспор
 0:0 17 4 5 8 15 - 29 17
16.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 16 3 2 11 15 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 0:0 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 0:0 8 2 4 2 9 - 12 10
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Антальяспор
 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хатайспор
 0:0 9 2 1 6 6 - 17 7
16.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
17.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Адриано Луис уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Фреди Гомеш уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Антальяспор
3.89
3.50
2.85
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Хатайспор
Антальяспор
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