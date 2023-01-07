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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Хатайспор
0:0
Конец матча
Антальяспор
0'
49' Желтая карточка
Сертель Джемали
58' Желтая карточка
Сари Вейсел
64' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
85' Желтая карточка
Враньеш Огнен
90'+6

Ход матча

46'
 
Байракдар Гокдениз
Фреди Гомеш
46'
 
Гюмюш Синан
Адриано Луис
49'
 
Сертель Джемали
58'
 
Сари Вейсел
61'
 
Ларссон Сэм
Сертель Джемали
64'
Йылдырым Бертуг
 
68'
Эргюн Онур
Абид Рейан
 
68'
Зе Луиш Жозе
Лобжанидзе Саба
 
77'
Канак Каан
Йылдырым Бертуг
 
85'
Враньеш Огнен
 
88'
 
Эрдильман Мустафа
Акьоль Уфук
89'
Мерт Мухаммед
Буджемаа Мехди
 
90'
 
Кудряшов Фёдор
Райт Хаджи

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 491 Количество передач 440
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
15
Йылмаз
Реджеп
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
99
Йылдырым
Бертуг
1
Уйсал
Алперен
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
3
Сертель
Джемали
7
Балчи
Бюньямин
11
Вурал
Гюрай
8
Фернандо
Мартинс
19
Акьоль
Уфук
16
Фреди
Гомеш
10
Адриано
Луис
9
Райт
Хаджи
Хатайспор
4-2-3-1
Антальяспор
3-4-1-2

История личных встреч

Хатайспор
Антальяспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
4:1
К
0:2
С
3:1
С
3:2
С
0:6

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
37

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 6 (2) 0.35
Йылдырым Бертуг 3 0.18
Зе Луиш Жозе 2 0.12
Лобжанидзе Саба 1 0.06
Канак Каан 1 0.06
Эргюн Онур 1 0.06
Оксюз Бурак 1 0.06
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Сони Кевен 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 10 (1) 0.63
Фернандо Мартинс 3 0.19
Вурал Гюрай 2 0.13
Сари Вейсел 2 0.13
Байракдар Гокдениз 2 0.13
Фреди Гомеш 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Ларссон Сэм 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 6 0
Рибейру Рубен 3 1
Чорекчи Камил 4 0
Адекугбе Сэм 4 0
Эргюн Онур 4 0
Буджемаа Мехди 4 0
Фалетт Симон 2 1
Эль-Кааби Аюб 3 0
Канак Каан 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Оксюз Бурак 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Чагиран Муса 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Мохаммед Камара 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурал Гюрай 5 0
Фернандо Мартинс 5 0
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 3 0
Фреди Гомеш 1 1
Адриано Луис 2 0
Озмерт Хакан 2 0
Сари Вейсел 2 0
Ларссон Сэм 2 0
Гача Хуссам 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Топрак Омер 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Райт Хаджи 1 0
Сертель Джемали 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Антальяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

5
12
Хатайспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
17%
2
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
29%
29%
4
27%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
6
30%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
14%
2
7%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
6
21%
8
30%
30%
61-75
9
31%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Лацио 2:5
Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0
Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1

Результаты матчей

Хатайспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
3
2
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
6
10
1
16
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 16 8 6 2 32 - 16 30
5.
Трабзонспор
 16 8 5 3 25 - 20 29
6.
Бешикташ
 0:0 16 7 6 3 28 - 19 27
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 16 5 4 7 16 - 25 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 0:0 17 5 4 8 17 - 27 19
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
15.
Хатайспор
 17 4 5 8 15 - 29 17
16.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 16 3 2 11 15 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Бешикташ
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 0:0 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 0:0 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
10.
Касымпаша
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
16.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
17.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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