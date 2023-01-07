Тур: 18. Стадион: Новый стадион Хатая.
0:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаСертель Джемали
58' Желтая карточкаСари Вейсел
64' Желтая карточкаЙылдырым Бертуг
85' Желтая карточкаВраньеш Огнен
90'+6
Ход матча
49'
58'
64'
68'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
491 Количество передач 440
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Обе команды забьют
-
23
Адекугбе
Сэм
10
Абид
Рейан
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
16
Фреди
Гомеш
10
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Канак КаанЗащитник
-
22 Kerim AliciЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
57 Engin Aksoy
-
Главный тренер: Volkan Demirel
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюмюш СинанНападающий
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
История личных встреч
Хатайспор
Антальяспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2
2.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
37
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|6 (2)
|0.35
|Йылдырым Бертуг
|3
|0.18
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.12
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.06
|Канак Каан
|1
|0.06
|Эргюн Онур
|1
|0.06
|Оксюз Бурак
|1
|0.06
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Сони Кевен
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|10 (1)
|0.63
|Фернандо Мартинс
|3
|0.19
|Вурал Гюрай
|2
|0.13
|Сари Вейсел
|2
|0.13
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.13
|Фреди Гомеш
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Ларссон Сэм
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|6
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Эргюн Онур
|4
|0
|Буджемаа Мехди
|4
|0
|Фалетт Симон
|2
|1
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0
|Канак Каан
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Оксюз Бурак
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурал Гюрай
|5
|0
|Фернандо Мартинс
|5
|0
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Кудряшов Фёдор
|3
|0
|Фреди Гомеш
|1
|1
|Адриано Луис
|2
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Сари Вейсел
|2
|0
|Ларссон Сэм
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Топрак Омер
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Антальяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
4
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
5
12
Хатайспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
17%
2
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
29%
29%
4
27%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
6
30%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
14%
2
7%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
6
21%
8
30%
30%
61-75
9
31%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Лацио 2:5
Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса Буюкшехир 1:0
Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1
Результаты матчей
Хатайспор
Антальяспор
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
26
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
43
27
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
97
413
610
116
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|25 - 17
|31
|4.
|16
|8
|6
|2
|32 - 16
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|6.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|28 - 19
|27
|7.
|16
|6
|8
|2
|20 - 13
|26
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|33 - 32
|19
|12.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|17 - 27
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|22 - 23
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 29
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|16
|3
|2
|11
|15 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Обе команды забьют
-