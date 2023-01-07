Тур: 18. Стадион: Vodafone Park.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
82 Владение мячом, % 18
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Саисс РоменЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Малли ЮнусПолузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Berat Kalkan
-
Главный тренер: Selcuk Inan
История личных встреч
Бешикташ
Касымпаша
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
2.21
1.85
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.54
1.64
Среднее время на гол
58
54
Всего голов
51
47
Голов в среднем за матч
1.89
1.74
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
47
51
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|7
|0.44
|Мулека Джексон
|4
|0.25
|Тосун Дженк
|4 (1)
|0.25
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.25
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.13
|Сануч Тайиб
|2
|0.13
|Масуаку Артур
|1
|0.06
|Розье Валентен
|1
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.06
|Алли Деле
|1
|0.06
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Редмонд Натан
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|3
|0.18
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.12
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.12
|Хайрадинович Харис
|2
|0.12
|Фалл Мамаду
|2
|0.12
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Эйссерик Валентин
|1
|0.06
|Целина Берсант
|1
|0.06
|Чифтпынар Садик
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Кара Айтач
|0
|0
|Энгин Ахмет
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тосун Дженк
|4
|1
|Розье Валентен
|4
|0
|Редмонд Натан
|3
|0
|Учан Салих
|3
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0
|Хайрадинович Харис
|5
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Баокен Стефан
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Касымпаша
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
16
Волевые поражения
12
7
Бешикташ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
13
9
Голы по времени матча
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Забито
14
11
11 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
21%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
5
28%
76-90
Забито
29
16
19 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
7
24%
5
31%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
5
17%
3
19%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
22%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3
Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2
Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0
Результаты матчей
Бешикташ
Касымпаша
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
27
35
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
78
412
510
115
213
115
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|25 - 17
|31
|4.
|16
|8
|6
|2
|32 - 16
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|6.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|28 - 19
|27
|7.
|16
|6
|8
|2
|20 - 13
|26
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|33 - 32
|19
|12.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|17 - 27
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|22 - 23
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 29
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|16
|3
|2
|11
|15 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7