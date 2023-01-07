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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 18'
Касымпаша
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 82 Владение мячом, % 18
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Касымпаша
1.83
4.60
4.20
Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
88
Бингол
Тайфур
23
Велинтон
Соуза
3
Сануч
Тайиб
25
Масуаку
Артур
15
Редмонд
Натан
83
Фернандеш
Жедсон
8
Учан
Салих
7
Н'Куду
Жорж-Кевин
10
Вегхорст
Ваут
9
Тосун
Дженк
1
Ташкиран
Махмут
6
Граовац
Даниэль
4
Донк
Райан
58
Yasin
Oezcan
94
Хадергьонай
Флорент
24
Тирпан
Микаэль
35
Кара
Айтач
13
Эйссерик
Валентин
7
Фалл
Мамаду
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
Бешикташ
4-4-2
Касымпаша
3-4-2-1

История личных встреч

Бешикташ
Касымпаша

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:3
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
2:3
С
3:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
3:3
С
1:5
С
2:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:3
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
К
1:3
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

2.21
1.85

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.54
1.64

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

51
47

Голов в среднем за матч

1.89
1.74

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

47
51

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 7 0.44
Мулека Джексон 4 0.25
Тосун Дженк 4 (1) 0.25
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.25
Геззаль Рашид 2 (1) 0.13
Сануч Тайиб 2 0.13
Масуаку Артур 1 0.06
Розье Валентен 1 0.06
Учан Салих 1 0.06
Алли Деле 1 0.06
Фернандеш Жедсон 0 0
Редмонд Натан 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Саисс Ромен 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 3 0.18
Бен Уаннес Мортада 2 0.12
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.12
Хайрадинович Харис 2 0.12
Фалл Мамаду 2 0.12
Койта Бенгали-Фоде 1 0.06
Эйссерик Валентин 1 0.06
Целина Берсант 1 0.06
Чифтпынар Садик 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Кара Айтач 0 0
Энгин Ахмет 0 0
Тирпан Микаэль 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 4 1
Розье Валентен 4 0
Редмонд Натан 3 0
Учан Салих 3 0
Соуза Жосеф 3 0
Саисс Ромен 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Масуаку Артур 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Бингол Тайфур 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Уаннес Мортада 6 0
Хайрадинович Харис 5 0
Эйссерик Валентин 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Чифтпынар Садик 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Петретта Рауль 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Баокен Стефан 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Кара Айтач 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Yasin Oezcan 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Касымпаша
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
16

Волевые поражения

12
7
Бешикташ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Забито

14
11
11 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
21%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
5
28%
76-90

Забито

29
16
19 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
7
24%
5
31%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
5
17%
3
19%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
22%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3
Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2
Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0

Результаты матчей

Бешикташ
Касымпаша

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
2
7
3
5
2.5
1
8
2
6
3.5
1
8
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
8
1.5
4
12
5
10
2.5
1
15
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 16 8 6 2 32 - 16 30
5.
Трабзонспор
 16 8 5 3 25 - 20 29
6.
Бешикташ
 0:0 16 7 6 3 28 - 19 27
7.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 16 5 4 7 16 - 25 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 0:0 17 5 4 8 17 - 27 19
13.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
14.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
15.
Хатайспор
 17 4 5 8 15 - 29 17
16.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 16 3 2 11 15 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Бешикташ
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 0:0 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
14.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
15.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 0:0 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
10.
Касымпаша
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
16.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
17.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Касымпаша
1.83
4.60
4.20
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