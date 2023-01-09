Тур: 18. Стадион: Necmi Kadioglu Stadyumu.
0:1
Перерыв
Ход матча
38'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
- Нападающий
-
59 Alp Arda
-
-
-
18 Vefa Temel
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Мирза Кихан
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
История личных встреч
Истанбулспор
Газиантеп
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|5
|0.29
|Топали Етмир
|4
|0.24
|Emir Gultekin
|1
|0.06
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|Mehmet Yesil III
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Яшар Али
|1
|0.06
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|6
|0.35
|Максим Александру
|4 (1)
|0.24
|Маркович Лазар
|2
|0.12
|Евтович Марко
|2
|0.12
|Сагаль Анхело
|2
|0.12
|Эрсой Эртугрул
|2
|0.12
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Меркель Александр
|1
|0.06
|Пекхарт Томаш
|1
|0.06
|Вальмир Велиу
|1
|0.06
|Кызылдаг Арда
|1
|0.06
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Джилободжи Папи
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|5
|1
|Ibrahim Yilmaz
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Йенсен Давид
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Okan Erdogan
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|1
|Джилободжи Папи
|5
|0
|Соялп Фуркан
|5
|0
|Максим Александру
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
9
Истанбулспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
4
10
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Газиантеп
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
17
14
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
7
41%
2
14%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
3
38%
4
36%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
3
38%
76-90
Забито
15
23
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
7
30%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
4
27%
3
13%
76-90
Пропущено
35
22
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
9%
1
5%
1-15
9
26%
3
14%
16-30
7
20%
7
32%
31-45
5
14%
4
18%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
9
26%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1
Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Болуспор 3:1
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Газиантеп
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
6 раз 86%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
511
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|32 - 13
|39
|2.
|17
|11
|2
|4
|42 - 20
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|4.
|17
|8
|6
|3
|33 - 18
|30
|5.
|0:3
|17
|8
|5
|4
|25 - 23
|29
|6.
|16
|8
|5
|3
|30 - 20
|29
|7.
|17
|6
|9
|2
|23 - 16
|27
|8.
|3:0
|18
|6
|6
|6
|28 - 31
|24
|9.
|17
|7
|2
|8
|24 - 24
|23
|10.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|36 - 35
|20
|12.
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|13.
|17
|5
|4
|8
|16 - 26
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|15.
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 29
|17
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|21 - 30
|14
|19.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|3:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|5.
|0:3
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|7.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|15.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|17 - 14
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|0:3
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|17.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|3:0
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7