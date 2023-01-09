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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Истанбулспор
0:1
Перерыв
Газиантеп
0'
0:1
38' Гол
Евтович Марко

Ход матча

38'
0:1
Евтович Марко
(Соялп Фуркан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Газиантеп
2.70
3.60
3.65
Все Коэффициенты
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Mehmet
Yesil
III
23
Okan
Erdogan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
24
Muammer
Sarikaya
19
Emir
Gultekin
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
8
Евтович
Марко
52
Меркель
Александр
28
Сагаль
Анхело
5
Соялп
Фуркан
7
Вальмир
Велиу
25
Фигейредо
Жоау
Истанбулспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Газиантеп

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
2:1
ПЛТ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 5 0.29
Топали Етмир 4 0.24
Emir Gultekin 1 0.06
Мехремич Ади 1 0.06
Mehmet Yesil III 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Яшар Али 1 0.06
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.35
Максим Александру 4 (1) 0.24
Маркович Лазар 2 0.12
Евтович Марко 2 0.12
Сагаль Анхело 2 0.12
Эрсой Эртугрул 2 0.12
Соялп Фуркан 1 0.06
Меркель Александр 1 0.06
Пекхарт Томаш 1 0.06
Вальмир Велиу 1 0.06
Кызылдаг Арда 1 0.06
Гювенч Гюнай 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Джилободжи Папи 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 5 1
Ibrahim Yilmaz 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Йенсен Давид 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Okan Erdogan 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Эрсой Эртугрул 4 1
Джилободжи Папи 5 0
Соялп Фуркан 5 0
Максим Александру 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Гювенч Гюнай 3 0
Фигейредо Жоау 3 0
Меркель Александр 2 0
Сагаль Анхело 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тошка Алин 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Кызылдаг Арда 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
9
Истанбулспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

4
10
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Газиантеп
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

17
14
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
7
41%
2
14%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
3
38%
4
36%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
3
38%
76-90

Забито

15
23
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
7
30%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
4
27%
3
13%
76-90

Пропущено

35
22
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
9%
1
5%
1-15
9
26%
3
14%
16-30
7
20%
7
32%
31-45
5
14%
4
18%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
9
26%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1
Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Болуспор 3:1
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Газиантеп

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
6 раз 86%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 17 10 4 3 27 - 18 34
4.
Адана Демирспор
 17 8 6 3 33 - 18 30
5.
Трабзонспор
 0:3 17 8 5 4 25 - 23 29
6.
Бешикташ
 16 8 5 3 30 - 20 29
7.
Коньяспор
 17 6 9 2 23 - 16 27
8.
Аланьяспор
 3:0 18 6 6 6 28 - 31 24
9.
Кайсериспор
 17 7 2 8 24 - 24 23
10.
Газиантеп
 1:0 17 5 6 6 23 - 23 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
12.
Анкарагюджю
 17 5 4 8 22 - 26 19
13.
Гиресунспор
 17 5 4 8 16 - 26 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
16.
Хатайспор
 17 4 5 8 15 - 29 17
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 0:1 17 3 2 12 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Аланьяспор
 3:0 9 5 3 1 17 - 9 18
5.
Трабзонспор
 0:3 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
7.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
13.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
14.
Газиантеп
 1:0 7 2 4 1 11 - 8 10
15.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 0:1 8 1 1 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 0:3 9 3 2 4 13 - 19 11
7.
Газиантеп
 1:0 10 3 2 5 12 - 15 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
10.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
17.
Истанбулспор
 0:1 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Аланьяспор
 3:0 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Соялп Фуркан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Евтович Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Газиантеп
2.70
3.60
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Истанбулспор 0:1 Газиантеп онлайн

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Истанбулспор
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