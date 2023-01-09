Тур: 18. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:1
Конец матча
0'
0:1
38' ГолЕвтович Марко
87' Желтая карточкаIbrahim Yilmaz
90' Желтая карточкаЭскихеллач Мустафа
1:1
90' ПенальтиЭтеми Вален
90'+15
Ход матча
38'
0:1
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
545 Количество передач 446
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
- Нападающий
-
59 Alp Arda
-
-
-
18 Vefa Temel
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Мирза Кихан
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
История личных встреч
Истанбулспор
Газиантеп
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|6 (1)
|0.35
|Топали Етмир
|4
|0.24
|Emir Gultekin
|1
|0.06
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|Mehmet Yesil III
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Яшар Али
|1
|0.06
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|6
|0.35
|Максим Александру
|4 (1)
|0.24
|Маркович Лазар
|2
|0.12
|Евтович Марко
|2
|0.12
|Сагаль Анхело
|2
|0.12
|Эрсой Эртугрул
|2
|0.12
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Меркель Александр
|1
|0.06
|Пекхарт Томаш
|1
|0.06
|Вальмир Велиу
|1
|0.06
|Кызылдаг Арда
|1
|0.06
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Джилободжи Папи
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|5
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Йенсен Давид
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Okan Erdogan
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|1
|Джилободжи Папи
|5
|0
|Соялп Фуркан
|5
|0
|Максим Александру
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
10
Истанбулспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
4
10
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Газиантеп
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Пропущено
18
15
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
7
39%
2
13%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
3
38%
4
36%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
3
38%
76-90
Забито
16
24
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
4
25%
7
29%
29%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Пропущено
36
23
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
3
8%
1
4%
1-15
9
25%
3
13%
16-30
8
22%
7
30%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
9
25%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1
Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Болуспор 3:1
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Газиантеп
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
6 раз 86%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
512
413
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7