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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Истанбулспор
1:1
Конец матча
Газиантеп
0'
0:1
38' Гол
Евтович Марко
87' Желтая карточка
Ibrahim Yilmaz
90' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа
1:1
90' Пенальти
Этеми Вален
90'+15

Ход матча

38'
0:1
Евтович Марко
(Соялп Фуркан)
69'
Aldin Cajic
Emir Gultekin
 
81'
 
Эскихеллач Мустафа
Вальмир Велиу
87'
Ibrahim Yilmaz
 
89'
 
Бабуску Онурхан
Соялп Фуркан
89'
Мехремич Ади
Топали Етмир
 
89'
 
Тошка Алин
Эрсой Эртугрул
90'
 
Кызылдаг Арда
Сагаль Анхело
90'
 
Эскихеллач Мустафа
90'
Этеми Вален
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 545 Количество передач 446
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Mehmet
Yesil
III
23
Okan
Erdogan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
24
Muammer
Sarikaya
19
Emir
Gultekin
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
8
Евтович
Марко
52
Меркель
Александр
28
Сагаль
Анхело
5
Соялп
Фуркан
7
Вальмир
Велиу
25
Фигейредо
Жоау
Истанбулспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Газиантеп

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
2:1
ПЛТ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 6 (1) 0.35
Топали Етмир 4 0.24
Emir Gultekin 1 0.06
Мехремич Ади 1 0.06
Mehmet Yesil III 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Яшар Али 1 0.06
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.35
Максим Александру 4 (1) 0.24
Маркович Лазар 2 0.12
Евтович Марко 2 0.12
Сагаль Анхело 2 0.12
Эрсой Эртугрул 2 0.12
Соялп Фуркан 1 0.06
Меркель Александр 1 0.06
Пекхарт Томаш 1 0.06
Вальмир Велиу 1 0.06
Кызылдаг Арда 1 0.06
Гювенч Гюнай 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Джилободжи Папи 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 5 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Йенсен Давид 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Okan Erdogan 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Эрсой Эртугрул 4 1
Джилободжи Папи 5 0
Соялп Фуркан 5 0
Максим Александру 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Гювенч Гюнай 3 0
Фигейредо Жоау 3 0
Меркель Александр 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Сагаль Анхело 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тошка Алин 1 0
Кызылдаг Арда 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
10
Истанбулспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

4
10
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Газиантеп
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

18
15
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
7
39%
2
13%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
3
38%
4
36%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
3
38%
76-90

Забито

16
24
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
4
25%
7
29%
29%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Пропущено

36
23
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
3
8%
1
4%
1-15
9
25%
3
13%
16-30
8
22%
7
30%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
9
25%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1
Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Болуспор 3:1
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Газиантеп

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
6 раз 86%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 17 10 4 3 27 - 18 34
4.
Адана Демирспор
 17 8 6 3 33 - 18 30
5.
Трабзонспор
 17 8 5 4 25 - 25 29
6.
Бешикташ
 16 8 5 3 30 - 20 29
7.
Коньяспор
 17 6 9 2 23 - 16 27
8.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
9.
Кайсериспор
 17 7 2 8 24 - 24 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
11.
Гиресунспор
 17 5 4 8 16 - 26 19
12.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
13.
Анкарагюджю
 17 5 4 8 22 - 26 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
16.
Хатайспор
 17 4 5 8 15 - 29 17
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 17 3 3 11 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
5.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
7.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
13.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
14.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
15.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
7.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
17.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
  • Желтая карточка
    87'
    Ибрахим Йылмаз получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Вальмир Велиу уходит с поля. Эскихеллач Мустафа выходит вместо него
  • 69'
    Emir Gultekin уходит с поля. Олдин Кажич выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Соялп Фуркан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Евтович Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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