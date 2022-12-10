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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Франция
FIFA #4
 
Позже
Марокко
FIFA #22
Прогнозы 200
Франция 63.5% (127)
X 8% (16)
Марокко 28.5% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Марокко
1.54
4.01
7.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Франция
Марокко

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 1
Жиру Оливье 4 0.8
Рабио Адриен 1 0.2
Тчуамени Орельен 1 0.2
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Тюрам Маркус 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 2 0.4
Зиеш Хаким 1 0.2
Сабири Абдельхамид 1 0.2
Абухляль Закария 1 0.2
Хакими Ашраф 0 0
Аттият-Аллах Яхья 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризманн Антуан 1 0
Дембеле Усман 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Кунде Жюль 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеддира Валид 1 1
Саисс Ромен 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Дари Ашраф 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марокко
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Франция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Марокко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1
Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2
Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0

Результаты матчей

Франция
Марокко

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Франция
Марокко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
5 Нидерланды
6 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
1 Англия
2 Франция
1 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Франция
0 Марокко
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Аргентина Месси Лионель 4 (2)
Франция Жиру Оливье 4
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Марокко Хеддира Валид 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Марокко от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2022, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 200
    Франция 63.5% (127)
    X 8% (16)
    Марокко 28.5% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Марокко
    1.54
    4.01
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Франция - Марокко онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция - Марокко

    Исход игры
    Франция
    63.9% (138)
    Ничья
    9.3% (20)
    Марокко
    26.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (32)
    Меньше
    54.29% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    44.29% (31)
    Нет
    55.71% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    8.8% (19)
    2:0 Франция
    7.9% (17)
    1:0 Франция
    6.5% (14)
    3:1 Франция
    2.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.9% (4)
    3:0 Франция
    1.4% (3)
    1:2 Марокко
    0.9% (2)
    4:0 Франция
    0.9% (2)
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    Франция
    Марокко
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