Стадион: Эль-Байт.
История личных встреч
Франция
Марокко
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|1
|Жиру Оливье
|4
|0.8
|Рабио Адриен
|1
|0.2
|Тчуамени Орельен
|1
|0.2
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Тюрам Маркус
|0
|0
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.4
|Зиеш Хаким
|1
|0.2
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.2
|Абухляль Закария
|1
|0.2
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Аттият-Аллах Яхья
|0
|0
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Эрнандес Тео
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеддира Валид
|1
|1
|Саисс Ромен
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Результаты матчей
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марокко
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Франция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Марокко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1
Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2
Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0
Результаты матчей
Франция
Марокко
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Франция
Марокко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
23
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Аргентина
|Месси Лионель
|4 (2)
|Франция
|Жиру Оливье
|4
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Марокко
|Хеддира Валид
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 1.90 Мбаппе забьёт - да
- 1.90 Победа сборной Франции с форой голов (-1)
- 1.54 Победа Франции в основное время
Прогнозы на матч Франция - Марокко
Исход игры
Франция
63.9% (138)
Ничья
9.3% (20)
Марокко
26.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (32)
Меньше
54.29% (38)
Обе команды забьют
Да
44.29% (31)
Нет
55.71% (39)
Популярный счёт
2:1 Франция
8.8% (19)
2:0 Франция
7.9% (17)
1:0 Франция
6.5% (14)
3:1 Франция
2.3% (5)
1:1 Ничья
1.9% (4)
3:0 Франция
1.4% (3)
1:2 Марокко
0.9% (2)
4:0 Франция
0.9% (2)
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