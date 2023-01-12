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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Швеция
FIFA #23
2:1
Конец матча
Исландия
FIFA #63
0'
0:0
30' Не забитый пенальти
Гудьонсен Свейнн
0:1
30' Гол
Гудьонсен Свейнн
1:1
85' Гол
Андерссон Элиас
2:1
90' Гол
Ондрейка Якоб
90'+6
23
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Мендес
Юсафат
4
Куртулус
Эдвин
13
Лагербильке
Густав
6
Андерссон
Элиас
7
Ондрейка
Якоб
24
Гигович
Армин
17
Густафссон
Карл
18
Нанаси
Себастьян
10
Асоро
Йоэль
14
Эдвардсен
Виктор
1
Шрам
Фредерик
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
6
Муминович
Дамир
15
Торкельссон
Роберт-Орри
3
Олафссон
Давид-Кристьян
5
Магнуссон
Юлиус
18
Aron
Bjarnason
I
16
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
10
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Сигурдарсон
Арон
9
Гудьонсен
Свейнн
Швеция
Исландия

История личных встреч

Швеция
Исландия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:2
ММ
0:2
ММ
4:0
ММ
3:2

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1
Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0
Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Швеция совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Швеция: 53%, Исландия: 47%.
  • 96'
    Команда Швеция забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Контроль мяча: Швеция: 53%, Исландия: 47%.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Jacob Ondrejka первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 95'
    Куртулус Эдвин нанес удар головой, но Фредерик Шрам спокойно отбил мяч.
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