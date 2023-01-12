Тур: 1. Стадион: Алгарве. Главный судья: Годиньо Луис
0'
0:0
30' Не забитый пенальтиГудьонсен Свейнн
0:1
30' ГолГудьонсен Свейнн
1:1
85' ГолАндерссон Элиас
2:1
90' ГолОндрейка Якоб
90'+6
Ход матча
30'
0:0
30'
0:1
85'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
История личных встреч
Швеция
Исландия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
60
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1
Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0
Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4