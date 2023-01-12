Г О О О О Л - Jacob Ondrejka первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Omar Faraj. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Роберт Торкельссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Jacob Ondrejka создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Исландия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Игрок из команды Исландия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Матч возобновлен

44' Олафссон Давид-Кристьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Исландия

41' Jacob Ondrejka из команды Швеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Муминович Дамир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шрам Фредерик взял и забрал мяч на выходе

33' Мендес Юсафат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гюннлёйхссон Хёскульдур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Команда Исландия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Г О О О О О Л - Гудьонсен Свейнн из команды Исландия легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

30' ОН ПРОМАЗАЛ - Гудьонсен Свейнн пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

29' Лагербильке Густав получил желтую карточку от судьи

29' Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Aron Bjarnason из команды Исландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Тоурхалльссон Дагюр Дан нанес удар головой, но Jacob Widell Zetterstroem спокойно отбил мяч.

26' Тоурхалльссон Дагюр Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошую попытку сделал Sebastian Nanasi. Удар в створ, но вратарь начеку

23' Sebastian Nanasi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удар от ворот произведет Исландия

23' Jacob Ondrejka создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хорошую попытку сделал Муминович Дамир . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Гюннлёйхссон Хёскульдур из команды Исландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Хорошую попытку сделал Jacob Ondrejka. Удар в створ, но вратарь начеку

20' Мендес Юсафат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Густафссон Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Швеция

19' Хорошую попытку сделал Магнуссон Юлиус . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Гюннлёйхссон Хёскульдур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Гюннлёйхссон Хёскульдур из команды Исландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Гюннлёйхссон Хёскульдур выиграл воздушное противоборство у Sebastian Nanasi.

18' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Sebastian Nanasi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Jacob Ondrejka нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Шрам Фредерик взял и забрал мяч на выходе

14' Роберт Торкельссон из команды Исландия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Роберт Торкельссон ослабляет давление, выбив мяч.

12' Шрам Фредерик взял и забрал мяч на выходе

12' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Швеция

10' Удар от ворот произведет Исландия

8' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Роберт Торкельссон из команды Исландия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эдвардсен Виктор выиграл воздушное противоборство у Роберт Торкельссон.

2' Магнуссон Юлиус выиграл воздушное противоборство у Jacob Ondrejka.

2' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Роберт Торкельссон успешно блокирует удар.

2' Jacob Ondrejka нанес удар, но тот был заблокирован.

2' Мендес Юсафат из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Швеция начинает с центра поля