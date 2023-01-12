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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 21'
Челси
0'
9' Желтая карточка
Робинсон Энтони
14' Желтая карточка
Перейра Андреас

Ход матча

9'
Робинсон Энтони
 
14'
Перейра Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 145
Фулхэм 13.8% (20)
X 19.3% (28)
Челси 66.9% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Челси
4.09
3.70
4.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
30
Винисиус
Карлос
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
26
Кулибали
Калиду
28
Аспиликуэта
Сесар
20
Закария
Денис
8
Ковачич
Матео
67
Холл
Льюис
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
11
Фелиш
Жоау
Фулхэм
4-2-3-1
Челси
3-4-3

История личных встреч

Фулхэм
Челси

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.78

Среднее время на гол

62
50

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

85
85

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.58
Рид Бобби 4 0.21
Пальинья Жоау 3 0.16
Перейра Андреас 2 (1) 0.11
Рид Харрисон 2 0.11
Виллиан Боргес 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Диоп Исса 1 0.05
Джеймс Дэниэл 1 0.05
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 4 0.22
Хаверц Кай 4 0.22
Маунт Мэйсон 3 0.17
Жоржиньо II 2 (2) 0.11
Чилуэлл Бен 1 0.06
Пулишич Кристиан 1 0.06
Галлахер Конор 1 0.06
Джеймс Рис II 1 0.06
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.06
Кулибали Калиду 1 0.06
Броя Армандо 1 0.06
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 6 0
Пальинья Жоау 6 0
Митрович Александар 5 0
Рид Харрисон 5 0
Робинсон Энтони 5 0
Перейра Андреас 4 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кэрни Том 1 0
Рим Тим 1 0
Лено Бернд 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 4 1
Галлахер Конор 3 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чалоба Трево 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

6
5
Фулхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

10
12
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Челси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
18%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
5
71%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
7%
2
9%
1-15
5
19%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
6
22%
6
27%
76-90

Пропущено

30
17
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
13%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
8
47%
61-75
8
27%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Челси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0
Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0

Результаты матчей

Фулхэм
Челси

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
5
3
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
5
9
9
1.5
7
10
5
13
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 30 - 27 29
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    22'
    Диагональ исполнял Рид в штрафную соперника на Виллиана, но того опередил Холл и смог головой вынести на угловой.
  • 21'
    С угла поля навесил в центр штрафной Маунт, но здесь пробить головой Силве помешал в верховой борьбе Рид.
  • 20'
    Красиво пяткой Маунт отдавал пас в штрафную, куда забегал Аспиликуэта, но мяч перехватил в последний момент Адарабиойо.
  • 19'
    Прорвался к штрафной соперника по центру на скорости Фелиш и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 18'
    Ворвался в штрафную соперника Винисиус после паса от Виллиана и оказался на газоне в борьбе с Чалобой. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
  • 17'
    Продавил соперника по флангу Винисиус на скорости и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Офсайд
    16'
    С правого фланга Маунт навесил в центр штрафной, куда забегал на скорости Фелиш, но оказался он в офсайде.
  • Желтая карточка
    15'
    Мог убегать в контратаку  на скорости Фелиш, но его сбил в центре поля Перейра. Такое обычно желтой карточкой наказывается.
  • 14'
    Накрутил финтом Рид соперника на фланге и попытался в штрафную прострелить, но в подкате мяч перехватил Кулибали.
  • 13'
    Убежал по флангу от соперника вновь Виллиан и прострелил низом в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 12'
    В центре поля Перейре по ногам в подкате заехал Закария. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 11'
    У штрафной соперника Ковачич выиграл подбор и отдал поперек на Фелиша, который пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой. 
  • 10'
    Со штрафного навесил Маунт на дальнюю штангу, но здесь выиграл верховую борьбу Рим и вынес мяч головой подальше.
  • Желтая карточка
    9'
    На фланге Фелиш получил по ногам в грубом подкате от Робинсона. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 8'
    Навесил с фланга в очередной раз Виллиан в направлении Рида, но тому добраться до мяч не позволил в силовой борьбе Силва.
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    • 7'
      Диагональным пасом Закария искал на правом фланге Маунта, но того опередил Робинсон и головой вынес сферу в аут.
    • 6'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Виллиан после сольного прохода, но мяч застрял ц гуще защитников.
    • 5'
      Мягко забросил в штрафную Перейра на ход Риду, но тот в борьбе с защитником нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
    • 4'
      С правого фланга отдавал в штрафную Виллиан под удар Винисиусу, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • Опасный момент
      3'
      Подхватил мяч в чужой штрафной Хаверц и отдал пас поперек на Холла, который пробил в ближний угол, но ногами смог отбить мяч в сторону Лено.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Челси

    Исход игры
    Фулхэм
    14.2% (21)
    Ничья
    19.6% (29)
    Челси
    66.2% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    33.8% (50)
    1:1 Ничья
    15.5% (23)
    0:1 Челси
    10.1% (15)
    0:2 Челси
    4.7% (7)
    1:0 Фулхэм
    3.4% (5)
    2:1 Фулхэм
    3.4% (5)
    1:3 Челси
    2% (3)
    0:3 Челси
    2% (3)
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