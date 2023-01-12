Тур: 7. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Кут Дэвид
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Холл ЛьюисПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
27 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Челси
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.78
Среднее время на гол
62
50
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.06
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
85
85
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.58
|Рид Бобби
|4
|0.21
|Пальинья Жоау
|3
|0.16
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.11
|Рид Харрисон
|2
|0.11
|Виллиан Боргес
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Диоп Исса
|1
|0.05
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.05
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|4
|0.22
|Хаверц Кай
|4
|0.22
|Маунт Мэйсон
|3
|0.17
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.11
|Чилуэлл Бен
|1
|0.06
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|Галлахер Конор
|1
|0.06
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.06
|Кулибали Калиду
|1
|0.06
|Броя Армандо
|1
|0.06
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|6
|0
|Тете Кенни
|6
|0
|Пальинья Жоау
|6
|0
|Митрович Александар
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Робинсон Энтони
|5
|0
|Перейра Андреас
|4
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кэрни Том
|1
|0
|Рим Тим
|1
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Галлахер Конор
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
6
5
Фулхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
10
12
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Челси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
18%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
5
71%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
7%
2
9%
1-15
5
19%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
13%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
8
47%
61-75
8
27%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Челси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0
Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0
Результаты матчей
Фулхэм
Челси
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
53
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
125
99
710
513
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|30 - 27
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Челси
Исход игры
Фулхэм
14.2% (21)
Ничья
19.6% (29)
Челси
66.2% (98)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:2 Челси
33.8% (50)
1:1 Ничья
15.5% (23)
0:1 Челси
10.1% (15)
0:2 Челси
4.7% (7)
1:0 Фулхэм
3.4% (5)
2:1 Фулхэм
3.4% (5)
1:3 Челси
2% (3)
0:3 Челси
2% (3)
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