С правого фланга Маунт навесил в центр штрафной, куда забегал на скорости Фелиш, но оказался он в офсайде.

Продавил соперника по флангу Винисиус на скорости и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

Ворвался в штрафную соперника Винисиус после паса от Виллиана и оказался на газоне в борьбе с Чалобой. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

Прорвался к штрафной соперника по центру на скорости Фелиш и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

Красиво пяткой Маунт отдавал пас в штрафную, куда забегал Аспиликуэта, но мяч перехватил в последний момент Адарабиойо.

С угла поля навесил в центр штрафной Маунт, но здесь пробить головой Силве помешал в верховой борьбе Рид.

Диагональ исполнял Рид в штрафную соперника на Виллиана, но того опередил Холл и смог головой вынести на угловой.

15' Мог убегать в контратаку на скорости Фелиш, но его сбил в центре поля Перейра. Такое обычно желтой карточкой наказывается.

14' Накрутил финтом Рид соперника на фланге и попытался в штрафную прострелить, но в подкате мяч перехватил Кулибали.

13' Убежал по флангу от соперника вновь Виллиан и прострелил низом в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

12' В центре поля Перейре по ногам в подкате заехал Закария. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

11' У штрафной соперника Ковачич выиграл подбор и отдал поперек на Фелиша, который пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

10' Со штрафного навесил Маунт на дальнюю штангу, но здесь выиграл верховую борьбу Рим и вынес мяч головой подальше.

9' На фланге Фелиш получил по ногам в грубом подкате от Робинсона. Судья расценил этот фол на желтую карточку.