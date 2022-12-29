Тур: 7. Стадион: Крэйвен Коттедж.
История личных встреч
Фулхэм
Челси
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.78
Среднее время на гол
62
50
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.06
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
85
85
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.61
|Рид Бобби
|4
|0.22
|Пальинья Жоау
|3
|0.17
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.11
|Рид Харрисон
|2
|0.11
|Виллиан Боргес
|1
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.06
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.06
|Диоп Исса
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|4
|0.24
|Хаверц Кай
|4
|0.24
|Маунт Мэйсон
|3
|0.18
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.12
|Чилуэлл Бен
|1
|0.06
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|Галлахер Конор
|1
|0.06
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.06
|Кулибали Калиду
|1
|0.06
|Броя Армандо
|1
|0.06
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|6
|0
|Тете Кенни
|6
|0
|Пальинья Жоау
|6
|0
|Митрович Александар
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кэрни Том
|1
|0
|Рим Тим
|1
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Галлахер Конор
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
6
5
Фулхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
10
12
Фулхэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Челси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
18%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
5
71%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
7%
2
9%
1-15
5
19%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
13%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
8
47%
61-75
8
27%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Челси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0
Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0
Результаты матчей
Фулхэм
Челси
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
53
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
125
99
710
513
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 19
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогнозы на матч Фулхэм - Челси
Исход игры
Фулхэм
8.9% (4)
Ничья
11.1% (5)
Челси
80% (36)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
1:2 Челси
48.9% (22)
0:1 Челси
13.3% (6)
1:1 Ничья
8.9% (4)
0:2 Челси
6.7% (3)
1:3 Челси
4.4% (2)
1:0 Фулхэм
4.4% (2)
2:1 Фулхэм
4.4% (2)
0:3 Челси
4.4% (2)
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