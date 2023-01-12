Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
23' Undefined phrase: football_event_Педри
0:1
40' ГолЛевандовски Роберт
48' Желтая карточкаФекир Набиль
61' Желтая карточкаРоберто Серхи
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
40'
48'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
23
Кунде
Жюль
18
Альба
Жорди
30
Гави
8
Педри
22
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
14 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
История личных встреч
Бетис
Барселона
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
26 матчей
15.4%
11.5%
73.1%
4 победы 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
19.2%
69.3%
3 победы 5 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.46
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
3.62
2.54
Среднее время на гол
24
35
Всего голов
66
51
Голов в среднем за матч
2.54
1.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
35
45
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|1
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3
Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2
Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|1
|Валенсия
|Лино Сэмуел
|1
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|1
|Валенсия
|Лато Тони
|0 (1)
|Валенсия
|Кавани Эдинсон
|1
|Реал Мадрид
|Начо Фернандес
|1
|Бетис
|Фекир Набиль
|1
|Валенсия
|Кёмерт Эрай
|1
|Валенсия
|Клюйверт Джастин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Барселона
Исход игры
Бетис
6.1% (9)
Ничья
8.2% (12)
Барселона
85.7% (126)
Тотал 2.5
Больше
79.13% (91)
Меньше
20.87% (24)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
46.3% (68)
1:3 Барселона
10.2% (15)
0:2 Барселона
6.8% (10)
0:1 Барселона
5.4% (8)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
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