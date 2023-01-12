  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Суперкубок 2022-2023

Испания: Суперкубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Бетис
0:1
Второй тайм: 61'
Барселона
0'
23' Undefined phrase: football_event_
Педри
0:1
40' Гол
Левандовски Роберт
48' Желтая карточка
Фекир Набиль
61' Желтая карточка
Роберто Серхи
Мощный удар Луиза (видео). Супер...
0:1. Гол Роберта Левандовского (...
Опасно в штрафной гостей (видео)...
Удар Пессельи (видео). Суперкубо...
Гол Педри из офсайда (видео). Су...

Ход матча

23'
 
Педри
40'
0:1
Левандовски Роберт
46'
Карвалью Вилльям
Каналес Серхио
 
48'
Фекир Набиль
 
61'
 
Роберто Серхи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 147
Бетис 6.1% (9)
X 8.2% (12)
Барселона 85.7% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Барселона
8.20
7.42
1.42
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
11
Энрике
Луис
8
Фекир
Набиль
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
4
Араухо
Рональд
23
Кунде
Жюль
18
Альба
Жорди
30
Гави
21
Де
Йонг
Френки
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
Бетис
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Барселона

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

26 матчей

15.4%
11.5%
73.1%
4 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
19.2%
69.3%
3 победы 5 ничьих 18 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

3.62
2.54

Среднее время на гол

24
35

Всего голов

66
51

Голов в среднем за матч

2.54
1.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

35
45

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 1

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3
Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2
Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3
1/2 финала
0 Бетис
0 Барселона
5 Реал Мадрид
4 Валенсия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 1
Валенсия Лино Сэмуел 1
Реал Мадрид Бензема Карим 1
Валенсия Лато Тони 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Кавани Эдинсон 1
Реал Мадрид Начо Фернандес 1
Бетис Фекир Набиль 1
Валенсия Кёмерт Эрай 1
Валенсия Клюйверт Джастин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    Роберто жёстко сбивает Родри в центре поля. Вторая жёлтая карточка в матче. 
  • Офсайд
    60'
    "Барселона" долго владела мячом, но все закончилось передачей на Гави в офсайд. 
  • 58'
    Едва сейчас Дембеле не выскочил на рандеву с Браво. Де Йонг получил мяч в центре, заметил пустую зону и моментально сделал пас вперёд на француза, но вратарь севильцев успел выйти и оказался первым у футбольного снаряда. 
  • 58'
    Каталонцы отбиваются после навеса от угла поля. 
  • Угловой
    57'
    Ещё раз Луис Энрике справа прорвался, вновь попытка его прострела прервана. Теперь будет угловой. 
  • 57'
    "Бетис" провёл атаку правым флангом, но после прострела Луиса Фелипе мяч попал в соперника, и каталонцы обстановку разрядили. 
  • Судья
    55'
    Недовольны каталонцы решениями судьи сейчас. Сначала Левандовски посчитал, что против него была отмашка, которую не заметили, а затем отбор мяча Педри был остановлен из-за зафиксированного фола. 
  • 54'
    Чуть спал темп матча. "Барселона" стала играть менее настырно впереди и контролирует центр поля. 
  • 53'
    "Барселона" ещё ни разу не выиграла Суперкубок Испании после того, как он стал разыгрываться по нынешней схеме, хотя участвовала во всех трёх розыгрышах. Более того, каталонцы лишь раз дошли до финала. Для "Бетиса" же это дебют в таком Суперкубке.
  • Офсайд
    51'
    Ещё до навеса Фекира его партнеры залезли в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Араухо нарушает правила против Борхи Иглесиаса недалеко от своей штрафной. Опасный стандарт будет в исполнении "Бетиса". 
  • Желтая карточка
    48'
    Фекир сбил на своей половине поля де Йонга. Первая жёлтая карточка в матче. 
  • Офсайд
    47'
    Затяжную атаку провели каталонцы. "Барселона" катала мяч вокруг да около штрафной, а потом последовала передача в центр на Левандовски, но тот оказался в офсайде. 
  • Замена
    46'
    У "Бетиса" замена в перерыве. На поле появился Вилльям Карвалью вместо Каналеса.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал! 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершён. Пора отдохнуть. 
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил арбитр к первому тайму. 
    • Угловой
      45'
      Поле корнера каталонцы отбились. 
    • 45'
      А вот и ответ от "Бетиса". Родри слева из штрафной сильно пробил, но тер Штеген спас. Угловой будет. 
    • 42'
      "Барселона" продолжает владеть мячом и пытается развить преимущество. 
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! ЛЕВАНДОВСКИ! 0:1!

      Теперь гол засчитан. "Барселона" убежала в контратаку. Дембеле получил мяч слева, обыграл один в один Руибаля и сделал пас в штрафную. Первый удар Левандовски Фелипе заблокировал, но со второй попытки поляк с близкого расстояния пробил в цель. 
    • 38'
      Дембеле сегодня здорово играет в дриблинге, красиво обыгрывает соперников, но пока результата от этого нет. Вот и сейчас француз ушёл от одного соперника, но второй его накрыл. 
    • Угловой
      36'
      Остро было и после этого корнера. Все как-то пролетели мимо мяча, но каталонцы отбились всё же. 
    • Опасный момент
      35'
      Вновь опасно у ворот каталонцы. Луис Энрике справа раскачал Альбу и прострелил ему между ног. Иглесиас не дотянулся в центр до мяча, а на дальней штанге Роберто выбил на угловой, опередив Родри.
    • 34'
      Каналес получил мяч справа перед штрафной и забрасывал в штрафную на Миранду, но тер Штеген успел выйти из ворот и в высоком прыжке забрал футбольный снаряд. 
    • 33'
      Луис Энрике справа получил мяч, но своим кроссом попал точно в рядом стоявшего Фекира, от которого футбольный снаряд улетел за пределы поля. 
    • Опасный момент
      32'
      Опасно после корнера. Песселья выиграл борьбу и бил головой в ближний угол, но тер Штеген спас, а затем партнеры вынесли мяч подальше. 
    • Угловой
      31'
      Ответ "Бетиса". После атаки справа пошла передача назад, и Каналес бил из-за пределов штрафной, но случился рикошет, будет угловой. 
    • 30'
      Дембеле слева вновь простреливал, но Луис Фелипе выбил мяч из штрафной. 
    • 29'
      "Бетис" накануне Суперкубка потерял левого защитника Алекса Морено, который перебрался в английскую "Астон Виллу". Кроме того, Хоакин получил травму и сегодня следит за матчем с трибуны.
    • 27'
      После этого углового защитники "Бетиса" уже выбили мяч в поле и подальше. 
    • Угловой
      27'
      "Барселона" заработал штрафной, а после навеса Луис Фелипе выбил мяч и за пределы поля.
    • 24'
      Оказывается, офсайд был у Рафиньи в момент получения мяча, причем совсем миллиметровый. "Бетису" повезло. 
    • Офсайд
      23'
      ГОЛ! ПЕДРИ!

      Рафинья справа вошёл в штрафную и набросил в центр штрафной. Защитники "Бетиса" следили за Левандовски и проспали, как Педри выскочил из-за спин и забил. Однако полуавтоматическая система ВАР зафиксировала положение "вне игры". 
    • 23'
      Каталонцы после корнера спокойно отбились. 
    • Угловой
      22'
      Ещё один привоз "Барселоны". Кунде неосторожно покатил мяч назад, Секир его подхватил, прокинул мимо выскочившего из ворот тер Штегена, но Араухо успел и выбить мяч на угловой. 
    • 20'
      "Барселона" едва сама не придумала момент у своих ворот. Тер Штеген с партнерами слишком неспешно катал мяч, в итоге немец попал под прессинг, но выбил мяч в аут. 
    • 19'
      У "Барселоны" к настоящему моменту 81% владения мячом. 
    • 18'
      Вновь Браво кулаком выбивает мяч после навеса от угла поля. 
    • Угловой
      17'
      Ещё один угловой зарабатывает "Барселона". 
    • 16'
      Потенциально опасная атака в исполнении каталонцев. Дембеле убежал по левому флангу в гордом одиночестве, сделал пас чуть назад в центр на свободного де Йонга, но тот толком не попал по мячу. 
    • 15'
      Напомню, что вчера состоялся первый полуфинал, в котором "Реал" обыграл "Валенсию". Решающий матч состоится в воскресенье.
    • 13'
      При редких попытках перейти середину поля у "Бетиса" тут же следует потеря, накрывают сразу защитники каталонцев своих соперников. 
    • 11'
      Теперь уже Дембеле слева простреливает в центр, Левандовски поучил мяч, спиной к воротам, но разворачиваясь, потерял его. 
    • 10'
      Заметался мяч по штрафной "Бетиса", Левандовски пытался даже пяткой замкнуть пас от Рафиньи, но по мячу не попал. 
    • 10'
      Всё в порядке с чилийским вратарем, игра продолжилась. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Судья останавливает игру. Браво неудачно приземлился после углового, и ему нужна помощь врачей. 
    • 9'
      После навеса Браво на выходе кулаком мяч выбил. 
    • Угловой
      8'
      Угловой зарабатывает "Барселона" справа. У Рафиньи в подкате выбили мяч. 
    • 8'
      Араухо уже даже пытался присоединиться к атаке и потащил мяч по центру, но его накрыли. 
    • 7'
      "Барселона" контролирует мяч без ограничений. "Бетис" пока просто обороняется и даже не переодет центр поля. 
    • 4'
      "Барселона" включила прессинг около чужой штрафной, мяч оказался у де Йонга, и голландец делал передачу в левую зону штрафной на ход Дембеле, но получилось сильно. 
    • 3'
      Интересный ответ от "Бетиса". Луис Энрике с центра поля пытался перекинуть тер Штегена, но в створ не попал. 
    • 2'
      Тут же вторая попытка "Барселоны". Последовала передача на Левандовски, который врывался в штрафную, но пас был прерван в подкате.  
    • 2'
      "Барселона" провела первую атаку. Рафинья прорвался справа и скорее отдавал пас в центр, но мяч докатился в руки Браво. 
    • 1'
      Команды играют сегодня в своих традиционных цветах. "Бетис" в бело-зелёных майках, а "Барселона" - в гранатово-синих.
    • Первый тайм начался
      Поединок стартовал! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Fahd International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бетис 0:1 Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:1 Барселона

    Исход игры
    Бетис
    6.1% (9)
    Ничья
    8.2% (12)
    Барселона
    85.7% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.13% (91)
    Меньше
    20.87% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    46.3% (68)
    1:3 Барселона
    10.2% (15)
    0:2 Барселона
    6.8% (10)
    0:1 Барселона
    5.4% (8)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    2:3 Барселона
    2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Барселона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     