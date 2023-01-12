Недовольны каталонцы решениями судьи сейчас. Сначала Левандовски посчитал, что против него была отмашка, которую не заметили, а затем отбор мяча Педри был остановлен из-за зафиксированного фола.

"Бетис" провёл атаку правым флангом, но после прострела Луиса Фелипе мяч попал в соперника, и каталонцы обстановку разрядили.

Ещё раз Луис Энрике справа прорвался, вновь попытка его прострела прервана. Теперь будет угловой.

Каталонцы отбиваются после навеса от угла поля.

Едва сейчас Дембеле не выскочил на рандеву с Браво. Де Йонг получил мяч в центре, заметил пустую зону и моментально сделал пас вперёд на француза, но вратарь севильцев успел выйти и оказался первым у футбольного снаряда.

"Барселона" долго владела мячом, но все закончилось передачей на Гави в офсайд.

Роберто жёстко сбивает Родри в центре поля. Вторая жёлтая карточка в матче.

У "Бетиса" замена в перерыве. На поле появился Вилльям Карвалью вместо Каналеса.

Затяжную атаку провели каталонцы. "Барселона" катала мяч вокруг да около штрафной, а потом последовала передача в центр на Левандовски, но тот оказался в офсайде.

Фекир сбил на своей половине поля де Йонга. Первая жёлтая карточка в матче.

Араухо нарушает правила против Борхи Иглесиаса недалеко от своей штрафной. Опасный стандарт будет в исполнении "Бетиса".

Ещё до навеса Фекира его партнеры залезли в офсайд.

"Барселона" ещё ни разу не выиграла Суперкубок Испании после того, как он стал разыгрываться по нынешней схеме, хотя участвовала во всех трёх розыгрышах. Более того, каталонцы лишь раз дошли до финала. Для "Бетиса" же это дебют в таком Суперкубке.

Чуть спал темп матча. "Барселона" стала играть менее настырно впереди и контролирует центр поля.

Каналес получил мяч справа перед штрафной и забрасывал в штрафную на Миранду, но тер Штеген успел выйти из ворот и в высоком прыжке забрал футбольный снаряд.

Вновь опасно у ворот каталонцы. Луис Энрике справа раскачал Альбу и прострелил ему между ног. Иглесиас не дотянулся в центр до мяча, а на дальней штанге Роберто выбил на угловой, опередив Родри.

Остро было и после этого корнера. Все как-то пролетели мимо мяча, но каталонцы отбились всё же.

Дембеле сегодня здорово играет в дриблинге, красиво обыгрывает соперников, но пока результата от этого нет. Вот и сейчас француз ушёл от одного соперника, но второй его накрыл.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! ЛЕВАНДОВСКИ! 0:1! Теперь гол засчитан. "Барселона" убежала в контратаку. Дембеле получил мяч слева, обыграл один в один Руибаля и сделал пас в штрафную. Первый удар Левандовски Фелипе заблокировал, но со второй попытки поляк с близкого расстояния пробил в цель.

А вот и ответ от "Бетиса". Родри слева из штрафной сильно пробил, но тер Штеген спас. Угловой будет.

Первый тайм завершён. Пора отдохнуть.

33' Луис Энрике справа получил мяч, но своим кроссом попал точно в рядом стоявшего Фекира, от которого футбольный снаряд улетел за пределы поля.

32' Опасно после корнера. Песселья выиграл борьбу и бил головой в ближний угол, но тер Штеген спас, а затем партнеры вынесли мяч подальше.

31' Ответ "Бетиса". После атаки справа пошла передача назад, и Каналес бил из-за пределов штрафной, но случился рикошет, будет угловой.

30' Дембеле слева вновь простреливал, но Луис Фелипе выбил мяч из штрафной.

29' "Бетис" накануне Суперкубка потерял левого защитника Алекса Морено, который перебрался в английскую "Астон Виллу". Кроме того, Хоакин получил травму и сегодня следит за матчем с трибуны.

27' После этого углового защитники "Бетиса" уже выбили мяч в поле и подальше.

27' "Барселона" заработал штрафной, а после навеса Луис Фелипе выбил мяч и за пределы поля.

24' Оказывается, офсайд был у Рафиньи в момент получения мяча, причем совсем миллиметровый. "Бетису" повезло.

23' ГОЛ! ПЕДРИ!



Рафинья справа вошёл в штрафную и набросил в центр штрафной. Защитники "Бетиса" следили за Левандовски и проспали, как Педри выскочил из-за спин и забил. Однако полуавтоматическая система ВАР зафиксировала положение "вне игры".

23' Каталонцы после корнера спокойно отбились.

22' Ещё один привоз "Барселоны". Кунде неосторожно покатил мяч назад, Секир его подхватил, прокинул мимо выскочившего из ворот тер Штегена, но Араухо успел и выбить мяч на угловой.

20' "Барселона" едва сама не придумала момент у своих ворот. Тер Штеген с партнерами слишком неспешно катал мяч, в итоге немец попал под прессинг, но выбил мяч в аут.

19' У "Барселоны" к настоящему моменту 81% владения мячом.

18' Вновь Браво кулаком выбивает мяч после навеса от угла поля.

17' Ещё один угловой зарабатывает "Барселона".

16' Потенциально опасная атака в исполнении каталонцев. Дембеле убежал по левому флангу в гордом одиночестве, сделал пас чуть назад в центр на свободного де Йонга, но тот толком не попал по мячу.

15' Напомню, что вчера состоялся первый полуфинал, в котором "Реал" обыграл "Валенсию". Решающий матч состоится в воскресенье.

13' При редких попытках перейти середину поля у "Бетиса" тут же следует потеря, накрывают сразу защитники каталонцев своих соперников.

11' Теперь уже Дембеле слева простреливает в центр, Левандовски поучил мяч, спиной к воротам, но разворачиваясь, потерял его.

10' Заметался мяч по штрафной "Бетиса", Левандовски пытался даже пяткой замкнуть пас от Рафиньи, но по мячу не попал.

10' Всё в порядке с чилийским вратарем, игра продолжилась.

9' Судья останавливает игру. Браво неудачно приземлился после углового, и ему нужна помощь врачей.

9' После навеса Браво на выходе кулаком мяч выбил.

8' Угловой зарабатывает "Барселона" справа. У Рафиньи в подкате выбили мяч.

8' Араухо уже даже пытался присоединиться к атаке и потащил мяч по центру, но его накрыли.

7' "Барселона" контролирует мяч без ограничений. "Бетис" пока просто обороняется и даже не переодет центр поля.

4' "Барселона" включила прессинг около чужой штрафной, мяч оказался у де Йонга, и голландец делал передачу в левую зону штрафной на ход Дембеле, но получилось сильно.

3' Интересный ответ от "Бетиса". Луис Энрике с центра поля пытался перекинуть тер Штегена, но в створ не попал.

2' Тут же вторая попытка "Барселоны". Последовала передача на Левандовски, который врывался в штрафную, но пас был прерван в подкате.

2' "Барселона" провела первую атаку. Рафинья прорвался справа и скорее отдавал пас в центр, но мяч докатился в руки Браво.

1' Команды играют сегодня в своих традиционных цветах. "Бетис" в бело-зелёных майках, а "Барселона" - в гранатово-синих.