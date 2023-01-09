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  3. Испания: Суперкубок: 1/2 финала
Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Бетис
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Бетис 2.2% (1)
X 6.5% (3)
Барселона 91.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Барселона
6.20
4.80
1.56
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бетис
Барселона

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

26 матчей

15.4%
11.5%
73.1%
4 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
19.2%
69.3%
3 победы 5 ничьих 18 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

3.62
2.54

Среднее время на гол

24
35

Всего голов

66
51

Голов в среднем за матч

2.54
1.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

35
45

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3
Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2
Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2023, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Бетис 2.2% (1)
    X 6.5% (3)
    Барселона 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Барселона
    6.20
    4.80
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Барселона

    Исход игры
    Бетис
    2.2% (1)
    Ничья
    6.5% (3)
    Барселона
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    54.3% (25)
    1:3 Барселона
    13% (6)
    0:2 Барселона
    13% (6)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Барселона
    4.3% (2)
    2:3 Барселона
    4.3% (2)
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    Бетис
    Барселона
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