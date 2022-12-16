История личных встреч
Ливерпуль
Милан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Милан
Исход игры
Ливерпуль
75.7% (115)
Ничья
15.8% (24)
Милан
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
80% (100)
Меньше
20% (25)
Обе команды забьют
Да
88.8% (111)
Нет
11.2% (14)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
43.4% (66)
1:0 Ливерпуль
8.6% (13)
3:1 Ливерпуль
7.9% (12)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:2 Ливерпуль
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
1:2 Милан
3.9% (6)
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