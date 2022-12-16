ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Ливерпуль
 
Позже
Милан
Прогнозы 144
Ливерпуль 74.3% (107)
X 16.7% (24)
Милан 9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Милан
4.00
4.15
4.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Милан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:2
КЧСА/Е
2:0
МКЧ
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках одного из контрольных поединков лицом к лицу сойдутся футболисты «Ливерпуля» и «Милана». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ), на стадионе «Аль-Мактум».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2022, осталось 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 144
Ливерпуль 74.3% (107)
X 16.7% (24)
Милан 9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Милан
4.00
4.15
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ливерпуль - Милан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ливерпуль - Милан

Исход игры
Ливерпуль
75.7% (115)
Ничья
15.8% (24)
Милан
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
80% (100)
Меньше
20% (25)
Обе команды забьют
Да
88.8% (111)
Нет
11.2% (14)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
43.4% (66)
1:0 Ливерпуль
8.6% (13)
3:1 Ливерпуль
7.9% (12)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:2 Ливерпуль
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
1:2 Милан
3.9% (6)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ливерпуль
Милан
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 