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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках одного из контрольных поединков лицом к лицу сойдутся футболисты «» и «». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ), на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!