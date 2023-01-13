Тур: 20. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Оливер Майкл
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
3'
1:0
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Астон Виллы»
-
1.65 Обе забьют - да
18
Янг
Эшли
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
12
Адамс
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Янг КаданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Лидс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.32
|Бэйли Леон
|4
|0.21
|Уоткинс Олли
|3
|0.16
|Соарес Дуглас
|2
|0.11
|Рамси Джакоб
|2
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.11
|Янг Эшли
|1
|0.05
|Динь Люка
|1
|0.05
|Макгинн Джон
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|10 (1)
|0.56
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.22
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.11
|Синистерра Луис
|2
|0.11
|Харрисон Джек
|1
|0.06
|Гринвуд Сэм
|1
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|Рока Марк
|1
|0.06
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|Купер Лиам
|1
|0.06
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Гелхардт Джо
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Конса Эзри
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Стрёйк Паскаль
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Морено Родриго
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Эйлинг Люк
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Мелье Иллан
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
9
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лидс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
5
11
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Лидс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
5
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
38%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
6
26%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
5
20%
76-90
Пропущено
23
31
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
7
30%
3
10%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
3
13%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Лидс
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
54
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
513
98
216
314
117
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 26
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|25 - 32
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Астон Виллы»
-
1.65 Обе забьют - да
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Лидс
Исход игры
Астон Вилла
73.5% (100)
Ничья
22.1% (30)
Лидс
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.83% (70)
Меньше
40.17% (47)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
41.9% (57)
1:1 Ничья
14.7% (20)
1:0 Астон Вилла
12.5% (17)
2:0 Астон Вилла
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Астон Вилла
2.2% (3)
1:2 Лидс
2.2% (3)
0:1 Лидс
1.5% (2)
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