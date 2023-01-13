  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 43'
Лидс
0'
1:0
3' Гол
Бэйли Леон
33' Желтая карточка
Кох Робин

Ход матча

3'
Бэйли Леон
(Камара Бубакар I)
1:0
10'
Морено Алекс
Динь Люка
 
32'
Ингс Дэнни
Уоткинс Олли
 
33'
 
Кох Робин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 135
Астон Вилла 73.3% (99)
X 22.2% (30)
Лидс 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Лидс
2.03
4.51
7.33
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
6
Соарес
Дуглас
44
Камара
Бубакар
I
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
8
Рока
Марк
12
Адамс
Тайлер
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
29
Ньонто
Вильфред
19
Морено
Родриго
Астон Вилла
4-4-2
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Лидс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 6 (2) 0.32
Бэйли Леон 4 0.21
Уоткинс Олли 3 0.16
Соарес Дуглас 2 0.11
Рамси Джакоб 2 0.11
Буэндия Эмилиано 2 0.11
Янг Эшли 1 0.05
Динь Люка 1 0.05
Макгинн Джон 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 10 (1) 0.56
Саммервилл Крисенсио 4 0.22
Стрёйк Паскаль 2 0.11
Синистерра Луис 2 0.11
Харрисон Джек 1 0.06
Гринвуд Сэм 1 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.06
Рока Марк 1 0.06
Ньонто Вильфред 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Конса Эзри 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Чамберс Калум 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Кох Робин 4 0
Рока Марк 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Стрёйк Паскаль 3 0
Купер Лиам 2 0
Клих Матеуш 2 0
Морено Родриго 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Эйлинг Люк 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
9
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лидс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

5
11
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Лидс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
5
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
38%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
6
26%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
5
20%
76-90

Пропущено

23
31
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
7
30%
3
10%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
3
13%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Лидс

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
9
8
2
16
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 7 4 8 21 - 26 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 0:1 Заявка 18 4 5 9 25 - 32 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
10.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 0:1 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 0:1 Заявка 9 1 2 6 10 - 18 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    43'
    Выскакивал один на один с голкипером Родриго после паса от Харрисона, обыграл финтом Мартинеса и пробил с острого угла по пустым воротам, но буквально с линии мяч в подкате вынес Морено.
  • 42'
    Диагональный пас исполнял Кох на правый фланг, куда забегал Харрисон, но не смог он сохранить снаряд в пределах поля.
  • 41'
    В центре поля получил по ногам Стрёйк в силовой борьбе против Соареса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лидса".
  • 40'
    Отдавал пас по флангу Камара на ход Бэйли, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
  • 39'
    После заброса в штрафную от Адамса пробивать по воротам мог Харрисон, но нарушил он правила в борьбе против Мингса.
  • 38'
    С угла поля Адамс навесил на линию вратарской, но здесь выиграл верх Рамси и головой вынес мяч за пределы поля.
  • 37'
    Накрутил соперника Ньонто на фланге и прострелил вдоль ворот на Ааронсона, но тому пробить не удалось в борьбе с Консой.
  • 36'
    Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Харрисон на ход Морено, но того опередил Мингс и головой вынес мяч подальше.
  • Желтая карточка
    35'
    Откровенно грубо Кох в центре поля заехал по ногам Рамси. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 34'
    Мягко забросил Адамс в штрафную, куда забегал Морено, но у того буквально с головы на выходе мяч снял Мартинес.
  • Замена
    33'
    Очередная вынужденная замена в составе бирмингемцев произошла. Вместо травмированного Уоткинса шанс проявить себя получил Ингс.
  • Травма, повреждение
    32'
    Очередная остановка в нашей игре. Присел на газон на ровном месте Уоткинс, держась за голеностопный сустав. Без помощи медиков не обойтись. 
  • 31'
    Отдавал пас по флангу Ааронсон на ход Эйлингу, но того опередил Морено и головой вынес мяч за боковую линию.
  • 30'
    Диагональный пас исполнял Соарес на левый фланг, куда забегал Буэндия, но мяч полетел далеко за пределы поля. 
  • 29'
    Мягко забросил Рамси в штрафную на Бэйли, который пробил в касание в дальний угол, но мяч полетел крайне неточно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Ушел в атаку по флангу на скорости Соарес и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Мелье и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 27'
      Со штрафного навесил Харрисон на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Ааронсон.
    • Фол, нарушение
      26'
      Получил по ногам Эйлинг на чужой половине поля в борьбе против Морено. Снова арбитр назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 25'
      Дальний заброс исполнял Адамс в штрафную соперника на ход Морено, но на выходе перехватил мяч без особых проблем Мартинес.
    • Штанга
      24'
      Разыграли штрафной удар гости, после чего Ааронсон отдал пас вперед на Морено, который пробил в борьбе с голкипером, но хозяев на этот раз выручила штанга.
    • Фол, нарушение
      23'
      Грамотно подставился перед чужой штрафной Ньонто и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • Фол, нарушение
      22'
      В силовой борьбе против Стрёйка подтолкнул в спину соперника Уоткинс. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лидса".
    • 21'
      Отдавал пас по флангу Стрёй на ход Ньонто, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 20'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Рамси и отдал поперек на Камара, но в последний момент мяч перехватил Адамс.
    • Угловой
      19'
      После поперечного паса от Харрисона пробил из пределов штрафной Морено, но мяч в подкате перевел на угловой Конса.
    • 18'
      С левого фланга в центр штрафной навесил Харрисон, но здесь выиграл верх Мингс и спокойно вынес сферу головой за пределы поля.
    • 17'
      Отобрал мяч в центре поля Камара и тут же отдал вперед на Бэйли, но тому помешал убежать на ворота в числом подкате Купер.
    • 16'
      Сместился в штрафную соперника с левого фланга Рока на скорости и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 15'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Ааронсон и сбросил на ход Морено, но тому пробить по воротам не позволил Мингс.
    • 14'
      Проникающий пас исполнял Адамс в штрафную на ход Морено, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Мартинеса.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Ааронсон после заброса от Роки, но вышел из ворот Мартинес и оказался первым на мяче.
    • 12'
      В центре поля зарядил по ногам сопернику в подкате Адамс. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астон Виллы".
    • 11'
      Забросил в штрафную соперника Соарес на ход Бэйли, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Кох.
    • 10'
      Прорвался по флангу Ааронсон и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
    • Замена
      9'
      Вынужденная замена в нашем поединке произошла. Вместо травмированного Диня на поле появился Морено.
    • Травма, повреждение
      7'
      Затянулась пауза, долгое время не могут медики поставить на ноги Диня, который получил с колена по носу. Похоже, потребуется замена.
    • 6'
      В столкновении с соперником получил повреждение Динь в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
    • 5'
      Ушел от соперника по флангу Харрисон и отдал в центр на Ааронса, но тому пробить не удалось в борьбе против Мингса.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Леон Бэйли! Быстрый гол удалось провести хозяевам, которые поймали соперника на контратаку. Камара прорвался по центру к штрафной соперника и покатил поперек на Бэйли, а тот пробил вторым касанием точено в дальнюю девятку.
    • 3'
      Диагональ исполнял Рока на правый фланг, куда забегал Ааронсон, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе зелено-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Лидса"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Астон Вилла 1:0 Лидс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Лидс

    Исход игры
    Астон Вилла
    73.5% (100)
    Ничья
    22.1% (30)
    Лидс
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.83% (70)
    Меньше
    40.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    41.9% (57)
    1:1 Ничья
    14.7% (20)
    1:0 Астон Вилла
    12.5% (17)
    2:0 Астон Вилла
    5.9% (8)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    3:2 Астон Вилла
    2.2% (3)
    1:2 Лидс
    2.2% (3)
    0:1 Лидс
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Лидс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     