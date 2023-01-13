Накрутил соперника Ньонто на фланге и прострелил вдоль ворот на Ааронсона, но тому пробить не удалось в борьбе с Консой.

С угла поля Адамс навесил на линию вратарской, но здесь выиграл верх Рамси и головой вынес мяч за пределы поля.

После заброса в штрафную от Адамса пробивать по воротам мог Харрисон, но нарушил он правила в борьбе против Мингса.

Отдавал пас по флангу Камара на ход Бэйли, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.

В центре поля получил по ногам Стрёйк в силовой борьбе против Соареса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лидса".

Диагональный пас исполнял Кох на правый фланг, куда забегал Харрисон, но не смог он сохранить снаряд в пределах поля.

Выскакивал один на один с голкипером Родриго после паса от Харрисона, обыграл финтом Мартинеса и пробил с острого угла по пустым воротам, но буквально с линии мяч в подкате вынес Морено.

Мягко забросил Рамси в штрафную на Бэйли, который пробил в касание в дальний угол, но мяч полетел крайне неточно.

Диагональный пас исполнял Соарес на левый фланг, куда забегал Буэндия, но мяч полетел далеко за пределы поля.

Отдавал пас по флангу Ааронсон на ход Эйлингу, но того опередил Морено и головой вынес мяч за боковую линию.

Очередная остановка в нашей игре. Присел на газон на ровном месте Уоткинс, держась за голеностопный сустав. Без помощи медиков не обойтись.

Мягко забросил Адамс в штрафную, куда забегал Морено, но у того буквально с головы на выходе мяч снял Мартинес.

Откровенно грубо Кох в центре поля заехал по ногам Рамси. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Харрисон на ход Морено, но того опередил Мингс и головой вынес мяч подальше.

После поперечного паса от Харрисона пробил из пределов штрафной Морено, но мяч в подкате перевел на угловой Конса.

Прорывался по центру к штрафной соперника Рамси и отдал поперек на Камара, но в последний момент мяч перехватил Адамс.

Отдавал пас по флангу Стрёй на ход Ньонто, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

В силовой борьбе против Стрёйка подтолкнул в спину соперника Уоткинс. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лидса".

Грамотно подставился перед чужой штрафной Ньонто и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Разыграли штрафной удар гости, после чего Ааронсон отдал пас вперед на Морено, который пробил в борьбе с голкипером, но хозяев на этот раз выручила штанга.

Дальний заброс исполнял Адамс в штрафную соперника на ход Морено, но на выходе перехватил мяч без особых проблем Мартинес.

Получил по ногам Эйлинг на чужой половине поля в борьбе против Морено. Снова арбитр назначил штрафной удар в пользу гостей.

Со штрафного навесил Харрисон на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Ааронсон.

Ушел в атаку по флангу на скорости Соарес и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Мелье и спокойно забрал мяч в свои руки.

18' С левого фланга в центр штрафной навесил Харрисон, но здесь выиграл верх Мингс и спокойно вынес сферу головой за пределы поля.

17' Отобрал мяч в центре поля Камара и тут же отдал вперед на Бэйли, но тому помешал убежать на ворота в числом подкате Купер.

16' Сместился в штрафную соперника с левого фланга Рока на скорости и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

15' Зацепился за мяч на чужой половине поля Ааронсон и сбросил на ход Морено, но тому пробить по воротам не позволил Мингс.

14' Проникающий пас исполнял Адамс в штрафную на ход Морено, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Мартинеса.

13' Мог убегать на ворота соперника Ааронсон после заброса от Роки, но вышел из ворот Мартинес и оказался первым на мяче.

12' В центре поля зарядил по ногам сопернику в подкате Адамс. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астон Виллы".

11' Забросил в штрафную соперника Соарес на ход Бэйли, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Кох.

10' Прорвался по флангу Ааронсон и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

9' Вынужденная замена в нашем поединке произошла. Вместо травмированного Диня на поле появился Морено.

7' Затянулась пауза, долгое время не могут медики поставить на ноги Диня, который получил с колена по носу. Похоже, потребуется замена.

6' В столкновении с соперником получил повреждение Динь в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

5' Ушел от соперника по флангу Харрисон и отдал в центр на Ааронса, но тому пробить не удалось в борьбе против Мингса.

4' Г-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Леон Бэйли! Быстрый гол удалось провести хозяевам, которые поймали соперника на контратаку. Камара прорвался по центру к штрафной соперника и покатил поперек на Бэйли, а тот пробил вторым касанием точено в дальнюю девятку.

3' Диагональ исполнял Рока на правый фланг, куда забегал Ааронсон, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе зелено-синий комплект формы.