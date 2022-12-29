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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Лидс
Прогнозы 52
Астон Вилла 78.8% (41)
X 17.3% (9)
Лидс 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Лидс
2.00
3.67
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Астон Вилла
Лидс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 6 (2) 0.33
Уоткинс Олли 3 0.17
Бэйли Леон 3 0.17
Соарес Дуглас 2 0.11
Рамси Джакоб 2 0.11
Буэндия Эмилиано 2 0.11
Янг Эшли 1 0.06
Динь Люка 1 0.06
Макгинн Джон 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 10 (1) 0.59
Саммервилл Крисенсио 4 0.24
Стрёйк Паскаль 2 0.12
Синистерра Луис 2 0.12
Харрисон Джек 1 0.06
Гринвуд Сэм 1 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.06
Рока Марк 1 0.06
Ньонто Вильфред 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Конса Эзри 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Чамберс Калум 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Рока Марк 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Стрёйк Паскаль 3 0
Купер Лиам 2 0
Клих Матеуш 2 0
Морено Родриго 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Эйлинг Люк 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
9
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лидс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

5
11
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Лидс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
5
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
38%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
6
26%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
5
20%
76-90

Пропущено

23
31
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
7
30%
3
10%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
3
13%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Лидс

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
9
8
2
16
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 17 7 4 6 20 - 19 25
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2023, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Астон Вилла 78.8% (41)
    X 17.3% (9)
    Лидс 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лидс
    2.00
    3.67
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс

    Исход игры
    Астон Вилла
    78.8% (41)
    Ничья
    17.3% (9)
    Лидс
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    48.1% (25)
    1:0 Астон Вилла
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    2:0 Астон Вилла
    5.8% (3)
    3:2 Астон Вилла
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Лидс
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