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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 29'
Санта-Клара
0'
11' Желтая карточка
Adriano2
24' Желтая карточка
Санья Пьер
26' Желтая карточка
Yago Cariello
27' Вторая желтая карточка
Санья Пьер
28' Желтая карточка

Ход матча

11'
 
Adriano2
24'
 
Санья Пьер
26'
Yago Cariello
 
27'
 
Санья Пьер
28'
 
Прогнозы 118
Портимоненсе 74.6% (88)
X 19.5% (23)
Санта-Клара 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Санта-Клара
3.30
3.35
4.05
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
24
Диаби
Мохамед
27
Klismahn
3
Уаттара
Зиэ
99
Yago
Cariello
93
Велинтон
Жуниор
12
Батиста
Габриэл
16
Энрике
Паулу
4
Боатенг
Кеннеди
32
Nunes
Matheus
95
Санья
Пьер
40
Мисао
Кенто
20
Adriano2
44
Italo
49
Сильва
Габриэль
39
Nascimento
Leite
Matheus3
19
Бруно
Алмейда
Портимоненсе
4-3-3
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Санта-Клара

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:0
КЛ
0:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:0
ПВЛ
0:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
0:0
ГЛ
2:2
ГЛ
2:1
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
ГЛ
1:1
ГЛ
3:0
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.93
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Среднее время на гол

54
96

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.27
0.81

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

70
111

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.19
Лукинья 2 (1) 0.13
Yago Cariello 2 0.13
Эвертон Перейра 1 0.06
Эштрела Паулу 1 (1) 0.06
Диаби Мохамед 1 0.06
Матуш Рикарду 1 0.06
Уаттара Зиэ 1 0.06
Энрике Педро VI 1 0.06
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rildo 2 0.13
Боатенг Кеннеди 2 0.13
Nascimento Leite Matheus3 2 0.13
Бруно Алмейда 1 0.06
Тагава Кёсукэ 1 0.06
Гонсалес Кристиан 1 0.06
Сильва Габриэль 1 0.06
Аллано Лима 1 (1) 0.06
Рикардиньо Феррейра 0 0
Кинтилья Хави 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 6 0
Диаби Мохамед 3 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Уаттара Зиэ 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Klismahn 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристиан 5 1
Боатенг Кеннеди 5 1
Рикардиньо Феррейра 4 1
Victor Bobsin 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Adriano2 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Энрике Паулу 3 0
Nascimento Leite Matheus3 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Санья Пьер 2 0
Аллано Лима 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Андрезиньо Андре 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Rildo 1 0
Калила Диого 1 0
Стеванович Филип 1 0
Nunes Matheus 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Санта-Клара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Санта-Клара
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

6
7
Портимоненсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Санта-Клара
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
43%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0
Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1
Санта-Клара
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3
Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Санта-Клара

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Портимоненсе
 0:0 16 6 2 8 13 - 17 20
10.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
11.
Боавишта
 14 6 2 6 15 - 23 20
12.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 0:0 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 15 2 4 9 10 - 28 10
18.
Пасуш де Феррейра
 15 0 3 12 8 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
6.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 0:0 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Санта-Клара
 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 0:0 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 0:0 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Санья Пьер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    26'
    Yago Cariello получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Санья Пьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Adriano получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Портимоненсе 74.6% (88)
X 19.5% (23)
Санта-Клара 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Санта-Клара
3.30
3.35
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Санта-Клара онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Санта-Клара

Исход игры
Портимоненсе
74.6% (88)
Ничья
19.5% (23)
Санта-Клара
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
48.25% (55)
Нет
51.75% (59)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
44.9% (53)
2:1 Портимоненсе
23.7% (28)
1:1 Ничья
18.6% (22)
1:2 Санта-Клара
4.2% (5)
2:0 Портимоненсе
2.5% (3)
0:1 Санта-Клара
1.7% (2)
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