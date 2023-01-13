Тур: 16. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
11' Желтая карточкаAdriano2
24' Желтая карточкаСанья Пьер
26' Желтая карточкаYago Cariello
27' Вторая желтая карточкаСанья Пьер
Ход матча
11'
24'
26'
27'
28'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
27
Klismahn
16
Энрике
Паулу
95
Санья
Пьер
40
Мисао
Кенто
20
Adriano2
44
Italo
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 KlismahnПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Рейс БруноПолузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сапара МарекНападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
-
30 Yong-Hak Kim
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Санья ПьерПолузащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
-
44 ItaloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 RildoПолузащитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
История личных встреч
Портимоненсе
Санта-Клара
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.93
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Среднее время на гол
54
96
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.27
0.81
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
70
111
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|3 (1)
|0.19
|Лукинья
|2 (1)
|0.13
|Yago Cariello
|2
|0.13
|Эвертон Перейра
|1
|0.06
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.06
|Диаби Мохамед
|1
|0.06
|Матуш Рикарду
|1
|0.06
|Уаттара Зиэ
|1
|0.06
|Энрике Педро VI
|1
|0.06
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rildo
|2
|0.13
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.13
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.13
|Бруно Алмейда
|1
|0.06
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.06
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.06
|Сильва Габриэль
|1
|0.06
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.06
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Кинтилья Хави
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|6
|0
|Диаби Мохамед
|3
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Сек Мустафа
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Эштрела Паулу
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Уаттара Зиэ
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Yago Cariello
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
|Klismahn
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Боатенг Кеннеди
|5
|1
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Victor Bobsin
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Adriano2
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Санья Пьер
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Rildo
|1
|0
|Калила Диого
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Санта-Клара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
1
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Санта-Клара
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
6
7
Портимоненсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Санта-Клара
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
43%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0
Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1
Санта-Клара
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3
Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Санта-Клара
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
312
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|17 - 24
|22
|8.
|15
|5
|5
|5
|17 - 19
|20
|9.
|0:0
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|11.
|14
|6
|2
|6
|15 - 23
|20
|12.
|15
|5
|3
|7
|15 - 15
|18
|13.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|15
|2
|4
|9
|10 - 28
|10
|18.
|15
|0
|3
|12
|8 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Санта-Клара
Исход игры
Портимоненсе
74.6% (88)
Ничья
19.5% (23)
Санта-Клара
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
48.25% (55)
Нет
51.75% (59)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
44.9% (53)
2:1 Портимоненсе
23.7% (28)
1:1 Ничья
18.6% (22)
1:2 Санта-Клара
4.2% (5)
2:0 Портимоненсе
2.5% (3)
0:1 Санта-Клара
1.7% (2)
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