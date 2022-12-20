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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Саутгемптон
2:1
Конец матча
Линкольн Сити
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Базуну Гэвин
1:1
25' Гол
Адамс Че
2:1
74' Гол
Адамс Че
90' Желтая карточка
О'Коннор Поди
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Базуну Гэвин
25'
Адамс Че
(Эльюнусси Мохамед)
1:1
46'
Чалета-Цар Дуе
Белла-Кочап Армель
 
62'
Уолкотт Тео
Армстронг Адам
 
63'
Эдози Самуэль
Уокер-Питерс Кайл
 
63'
Армстронг Стюарт
Салису Мохаммед
 
72'
 
Хупер Том
Ben House
74'
Адамс Че
2:1
76'
 
Бишоп Тэдди
Мэндрою Даниэл
77'
Дженепо Мусса
Уолкотт Тео
 
86'
 
Гаррик Джордан
Joe Walsh1
90'
 
О'Коннор Поди

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 608 Количество передач 269
  • 69 Владение мячом, % 31
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
31
Базуну
Гэвин
37
Белла-Кочап
Армель
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
1
Рашуорт
Карл
15
О'Коннор
Поди
5
Джексон
Адам
16
Joe
Walsh1
2
Пул
Реган
26
Вёрчью
Мэттью
6
Сандерс
Макс
24
Руган
Шон
7
Вернам
Чарльз
18
Ben
House
19
Мэндрою
Даниэл
Саутгемптон
5-3-2
Линкольн Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 1.33
Доминик Баллар 1 0.33
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.33
Эльюнусси Мохамед 0 0
Линкольн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скалли Энтони 2 0.5
Бишоп Тэдди 1 0.25
О'Коннор Поди 1 0.25
Ben House 1 0.25
Гаррик Джордан 1 0.25
Вёрчью Мэттью 1 0.25
Charley Kendall 1 0.25
Руган Шон 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 1 0
Линкольн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Коннор Поди 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Саутгемптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Линкольн Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
4
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
14%
4
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0
Линкольн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Линкольн Сити - Эвертон (до 23 лет) 4:2 Линкольн Сити - Уиком 0:0 Шрусбери Таун - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Моркам 1:1
Линкольн Сити - Моркам 2:1 Линкольн Сити - Плимут 1:1 Бристоль Сити - Линкольн Сити 1:3 Чиппенхэм Таун - Линкольн Сити 1:0 Линкольн Сити - Аккрингтон 1:1 Порт Вейл - Линкольн Сити 1:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Линкольн Сити - Академия Ньюкасл 2:0 Ипсвич - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Болтон - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Донкастер 1:2 Бристоль Роверс - Линкольн Сити 3:6 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Кембридж Юнайтед - Линкольн Сити 2:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Линкольн Сити

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Линкольн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2
1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Эльюнусси Мохамед сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Адамс Че бьет в цель!
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    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Базуну Гэвин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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