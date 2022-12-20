Тур: 4. Стадион: Сент-Мэрис.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаБазуну Гэвин
1:1
25' ГолАдамс Че
2:1
74' ГолАдамс Че
90' Желтая карточкаО'Коннор Поди
90'+5
Ход матча
2'
0:1
25'
1:1
74'
2:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
608 Количество передач 269
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
31
Базуну
Гэвин
15
Перро
Ромен
10
Адамс
Че
16
Joe
Walsh1
24
Руган
Шон
18
Ben
House
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Джонс Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Joe Walsh1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Руган ШонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ben HouseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эйома ТимотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бишоп ТэддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Kennedy
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|4
|1.33
|Доминик Баллар
|1
|0.33
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.33
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
Линкольн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скалли Энтони
|2
|0.5
|Бишоп Тэдди
|1
|0.25
|О'Коннор Поди
|1
|0.25
|Ben House
|1
|0.25
|Гаррик Джордан
|1
|0.25
|Вёрчью Мэттью
|1
|0.25
|Charley Kendall
|1
|0.25
|Руган Шон
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|1
|0
Линкольн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Коннор Поди
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Саутгемптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Линкольн Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
4
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
14%
4
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0
Линкольн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Линкольн Сити - Эвертон (до 23 лет) 4:2 Линкольн Сити - Уиком 0:0 Шрусбери Таун - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Моркам 1:1
Линкольн Сити - Моркам 2:1 Линкольн Сити - Плимут 1:1 Бристоль Сити - Линкольн Сити 1:3 Чиппенхэм Таун - Линкольн Сити 1:0 Линкольн Сити - Аккрингтон 1:1 Порт Вейл - Линкольн Сити 1:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Линкольн Сити - Академия Ньюкасл 2:0 Ипсвич - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Болтон - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Донкастер 1:2 Бристоль Роверс - Линкольн Сити 3:6 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Кембридж Юнайтед - Линкольн Сити 2:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Линкольн Сити
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Линкольн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1