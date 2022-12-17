Прогноз на матч от Liveresult
23
_Ramsdale
A.
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
21
Виейра
Фабиу
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
10
_Xhaka
G.
50
Форан
Тейлор
96
Соуза
Лино
72
Смит
Мэтт
36
Перин
Маттиа
18
Кин
Мойзе
29
_Soule
M.
20
_Miretti
F.
38
Аке
Марли
27
_Besaggio
M.
25
_Cerri
L.
43
_Iling
S.
11
_Mbangula
S.
- Основной состав
-
23 _Ramsdale A.Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
10 _Xhaka G.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Форан ТейлорЗащитник
- Защитник
-
96 Соуза ЛиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Смит МэттПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
-
-
29 _Soule M.
-
20 _Miretti F.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Аке МарлиПолузащитник
-
27 _Besaggio M.
-
25 _Cerri L.
-
-
43 _Iling S.
-
11 _Mbangula S.
-
-
-
-
Главный тренер: _Allegri M.
История личных встреч
Арсенал
Ювентус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Лацио 3:0 Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2
Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Ювентус
Исход игры
Арсенал
67.9% (91)
Ничья
17.9% (24)
Ювентус
14.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
41.8% (56)
1:1 Ничья
12.7% (17)
1:0 Арсенал
8.2% (11)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Ювентус
3.7% (5)
3:1 Арсенал
3.7% (5)
2:0 Арсенал
3% (4)
3:2 Арсенал
2.2% (3)
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