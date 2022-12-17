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Арсенал
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 134
Арсенал 67.9% (91)
X 17.9% (24)
Ювентус 14.2% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ювентус
9.70
6.10
7.05
Все Коэффициенты
23
_Ramsdale
A.
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
3
Тирни
Киран
6
Габриэл
Барбоза
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
21
Виейра
Фабиу
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
10
_Xhaka
G.
1
_Turner
M.
31
Хейн
Карл-Якоб
17
Седрик
Соареш
50
Форан
Тейлор
27
Маркиньос
Маркос
96
Соуза
Лино
97
Уолтерс
Реуэл
85
Козье-Дюберри
Амарио
25
Эльнени
Мохамед
Нванери
Этан
72
Смит
Мэтт
43
Батлер-Ойедеджи
Натан
36
Перин
Маттиа
15
Гатти
Федерико
24
Ругани
Даниэле
26
Барбьери
Томмазо
5
Локателли
Мануэль
44
Фаджоли
Николо
18
Кин
Мойзе
6
_(Riccio
A.)
28
_Barrenechea
E.
29
_Soule
M.
20
_Miretti
F.
23
Пинсольо
Карло
_Vinarcik
J.
38
Аке
Марли
27
_Besaggio
M.
25
_Cerri
L.
4
_Huijsen
D.
43
_Iling
S.
11
_Mbangula
S.
22
_Nonge
Boende
J.
3
_Rouhi
J.
8
_Zuelli
E.
Арсенал
Ювентус

История личных встреч

Арсенал
Ювентус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЭ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Лацио 3:0 Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2
Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Арсенал" - "Ювентус", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2022, осталось 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 134
Арсенал 67.9% (91)
X 17.9% (24)
Ювентус 14.2% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ювентус
9.70
6.10
7.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал - Ювентус онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал - Ювентус

Исход игры
Арсенал
67.9% (91)
Ничья
17.9% (24)
Ювентус
14.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
41.8% (56)
1:1 Ничья
12.7% (17)
1:0 Арсенал
8.2% (11)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Ювентус
3.7% (5)
3:1 Арсенал
3.7% (5)
2:0 Арсенал
3% (4)
3:2 Арсенал
2.2% (3)
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Арсенал
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