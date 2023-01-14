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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 2609
Визела
3:0
Конец матча
Маритиму
0'
1:0
3' Гол
Осмаич Милутин
2:0
5' Гол
Осмаич Милутин
40' Желтая карточка
Нейва Кристиан
43' Желтая карточка
Винк Клаудио
45' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
49' Красная карточка
Коста Матеуш
57' Желтая карточка
Коста Витор
3:0
75' Гол
Оливейра Андерсон
78' Желтая карточка
Valdemir
90'+4
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
20
Гарсия
Самуэль
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
79
Морейра
Нуну
31
Marcelo
Carne
2
Винк
Клаудио
3
Moises
Mosquera
4
Коста
Матеуш
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
21
Афонсо
Жоао
III
6
Бриту
Рафаэл
38
Лео
Перейра
11
Jesus
Ramirez
7
Видигал
Андре
Визела
4-3-3
Маритиму
4-4-2

История личных встреч

Визела
Маритиму

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 4 0.25
Оливейра Андерсон 3 0.19
Гарсия Самуэль 2 (1) 0.13
Зохи Кевин 2 0.13
Бондосо Кико 2 0.13
Гуззу Рафаэл 1 0.06
Морейра Нуну 1 0.06
Перейра Матеус 1 0.06
Friday Etim 1 0.06
Силва Томаш 0 0
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 3 0.19
Шадаш Бруну 2 0.13
Винк Клаудио 2 (1) 0.13
Дьедеррик Жоэль 1 0.06
Jesus Ramirez 1 0.06
Андраде Лео 1 0.06
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 7 1
Нейва Кристиан 6 0
Силва Томаш 3 1
Оливейра Андерсон 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Мендес Алексис 4 0
Морейра Нуну 4 0
Клаудемир де Соуза 3 0
Гарсия Самуэль 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Жулиан Игор 2 0
Перейра Матеус 2 0
Осмаич Милутин 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Рашид Осама 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 4 1
Бриту Рафаэл 5 0
Коста Витор 3 1
Афонсо Жоао III 4 0
Андраде Лео 3 0
Moises Mosquera 3 0
Коста Матеуш 1 1
Кошта Эдгар 2 0
Бельтраме Стефано 2 0
Винк Клаудио 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Marcelo Carne 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Valdemir 1 0

Результаты матчей

Визела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Маритиму
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Маритиму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

6
2
Визела
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Маритиму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
23
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
33%
4
17%
1-15
2
33%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
33%
4
17%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
60%
1
13%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
24%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
1
10%
76-90

Пропущено

16
31
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
25%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
0
0%
8
26%
61-75
8
50%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1
Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1
Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0
Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0

Результаты матчей

Визела
Маритиму

Точный счет

0:1
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

0:1
6 раз 38%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
6 раз 38%

Тоталы голов в матче

Визела
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Риу Аве
 0:0 16 5 6 5 17 - 19 21
10.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
11.
Боавишта
 14 6 2 6 15 - 23 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 16 0 4 12 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Риу Аве
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 0:0 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 8 0 2 6 4 - 15 2
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
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Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Визела 59.3% (70)
    X 26.3% (31)
    Маритиму 14.4% (17)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Визела 3:0 Маритиму онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 3:0 Маритиму

    Исход игры
    Визела
    59.3% (70)
    Ничья
    26.3% (31)
    Маритиму
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (32)
    Меньше
    72.41% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    51.72% (60)
    Нет
    48.28% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    2:1 Визела
    16.9% (20)
    0:1 Маритиму
    6.8% (8)
    1:2 Маритиму
    5.9% (7)
    2:0 Визела
    2.5% (3)
    1:3 Маритиму
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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