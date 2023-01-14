Тур: 16. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Зрители: 2609
0'
1:0
3' ГолОсмаич Милутин
2:0
5' ГолОсмаич Милутин
40' Желтая карточкаНейва Кристиан
43' Желтая карточкаВинк Клаудио
45' Желтая карточкаБриту Рафаэл
49' Красная карточкаКоста Матеуш
57' Желтая карточкаКоста Витор
3:0
75' ГолОливейра Андерсон
78' Желтая карточкаValdemir
90'+4
Ход матча
3'
1:0
5'
2:0
40'
43'
45'
49'
57'
58'
66'
75'
78'
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
38
Лео
Перейра
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РенеЗащитник
- Полузащитник
-
45 Чина ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
8 Valdemir
-
39 Stanley Kanu
-
36 Carlos Liza
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
История личных встреч
Визела
Маритиму
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|4
|0.25
|Оливейра Андерсон
|3
|0.19
|Гарсия Самуэль
|2 (1)
|0.13
|Зохи Кевин
|2
|0.13
|Бондосо Кико
|2
|0.13
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.06
|Морейра Нуну
|1
|0.06
|Перейра Матеус
|1
|0.06
|Friday Etim
|1
|0.06
|Силва Томаш
|0
|0
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|3
|0.19
|Шадаш Бруну
|2
|0.13
|Винк Клаудио
|2 (1)
|0.13
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.06
|Jesus Ramirez
|1
|0.06
|Андраде Лео
|1
|0.06
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|7
|1
|Нейва Кристиан
|6
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Мендес Алексис
|4
|0
|Морейра Нуну
|4
|0
|Клаудемир де Соуза
|3
|0
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Жулиан Игор
|2
|0
|Перейра Матеус
|2
|0
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Рашид Осама
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|4
|1
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Коста Витор
|3
|1
|Афонсо Жоао III
|4
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Moises Mosquera
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Кошта Эдгар
|2
|0
|Бельтраме Стефано
|2
|0
|Винк Клаудио
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Marcelo Carne
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Valdemir
|1
|0
Результаты матчей
Визела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Маритиму
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Маритиму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
6
2
Визела
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Маритиму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
23
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
33%
4
17%
1-15
2
33%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
33%
4
17%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
60%
1
13%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
24%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
1
10%
76-90
Пропущено
16
31
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
25%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
0
0%
8
26%
61-75
8
50%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1
Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1
Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0
Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0
Результаты матчей
Визела
Маритиму
Точный счет
0:1
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
0:1
6 раз 38%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
6 раз 38%
Тоталы голов в матче
Визела
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|17 - 24
|22
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|17 - 19
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|11.
|14
|6
|2
|6
|15 - 23
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|13.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|0:0
|16
|0
|4
|12
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|18.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
Прогнозы на матч Визела 3:0 Маритиму
Исход игры
Визела
59.3% (70)
Ничья
26.3% (31)
Маритиму
14.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
1:0 Визела
38.1% (45)
1:1 Ничья
23.7% (28)
2:1 Визела
16.9% (20)
0:1 Маритиму
6.8% (8)
1:2 Маритиму
5.9% (7)
2:0 Визела
2.5% (3)
1:3 Маритиму
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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