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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 32'
Пасуш де Феррейра
0'
15' Желтая карточка
Томас Найджел
27' Желтая карточка
Жосуэ Са

Ход матча

15'
 
Томас Найджел
27'
Жосуэ Са
 
Прогнозы 117
Риу Аве 87.2% (102)
X 10.3% (12)
Пасуш де Феррейра 2.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Пасуш де Феррейра
3.20
4.15
4.01
Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
30
Самарис
Андреас
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
9
Руиз
Леонардо
22
Боатенг
Эммануль
II
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
22
Карлос
Луис
26
Пиреш
Руй
7
Томас
Найджел
16
Джало
Матшу
9
Зе
Уилтон
30
Гедеш
Алешандре
Риу Аве
3-4-3
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Пасуш де Феррейра

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед

34 матча

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМС
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:3
ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
КЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.41

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.15
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

78
76

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 6 (1) 0.38
Боатенг Эммануль II 4 0.25
Родригеш Гонсалу 2 0.13
Амарал Педру 1 0.06
Коштинья 1 0.06
Fabio Ronaldo 1 0.06
Руиз Леонардо 1 0.06
Сантос Адерлан 1 0.06
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.13
Буцке Адриан 2 0.13
Гайтан Николас 1 0.06
Зе Уилтон 1 0.06
Томас Найджел 1 0.06
Джало Матшу 1 0.06
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 4 1
Амарал Педру 5 0
Родригеш Гонсалу 3 1
Витор Пауло 4 0
Гомеш Витор 3 0
Руиз Леонардо 3 0
Панталон Ренато 3 0
Коштинья 3 0
Патрик II 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Жонатан Луис 1 0
Жосуэ Са 1 0
Joao Graca 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 8 1
Антунеш Виторину 5 1
Дельгадо Хуан III 6 0
Пиреш Руй 5 0
Холсгров Джордан 5 0
Лима Нуно 3 1
Зе Уилтон 2 1
Буцке Адриан 2 1
Ибрагим Аббас 3 0
Феригра Эрик 2 0
Томас Найджел 2 0
Флавио Рамос 1 0
Гайтан Николас 1 0
Карлос Луис 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Маракас 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Риу Аве
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

6
2
Риу Аве
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Пасуш де Феррейра
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
3
17%
4
14%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
22%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
6
33%
3
11%
61-75
4
22%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2

Результаты матчей

Риу Аве
Пасуш де Феррейра

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Риу Аве
 0:0 16 5 6 5 17 - 19 21
10.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
11.
Боавишта
 14 6 2 6 15 - 23 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 16 0 4 12 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Риу Аве
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 0:0 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 8 0 2 6 4 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Жосуэ Са получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Томас Найджел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Риу Аве 87.2% (102)
X 10.3% (12)
Пасуш де Феррейра 2.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Пасуш де Феррейра
3.20
4.15
4.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра

Исход игры
Риу Аве
87.2% (102)
Ничья
10.3% (12)
Пасуш де Феррейра
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
41.9% (49)
2:1 Риу Аве
24.8% (29)
2:0 Риу Аве
16.2% (19)
1:1 Ничья
7.7% (9)
3:1 Риу Аве
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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