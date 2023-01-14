Тур: 16. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
15'
27'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
25
Маракас
22
Карлос
Луис
26
Пиреш
Руй
16
Джало
Матшу
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Витор ПаулоПолузащитник
-
15 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
-
13 Arthur Sales
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
История личных встреч
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед
34 матча
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.41
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
85
95
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.15
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
78
76
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (1)
|0.38
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.25
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.13
|Амарал Педру
|1
|0.06
|Коштинья
|1
|0.06
|Fabio Ronaldo
|1
|0.06
|Руиз Леонардо
|1
|0.06
|Сантос Адерлан
|1
|0.06
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.13
|Буцке Адриан
|2
|0.13
|Гайтан Николас
|1
|0.06
|Зе Уилтон
|1
|0.06
|Томас Найджел
|1
|0.06
|Джало Матшу
|1
|0.06
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Амарал Педру
|5
|0
|Родригеш Гонсалу
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Руиз Леонардо
|3
|0
|Панталон Ренато
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Joao Graca
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|8
|1
|Антунеш Виторину
|5
|1
|Дельгадо Хуан III
|6
|0
|Пиреш Руй
|5
|0
|Холсгров Джордан
|5
|0
|Лима Нуно
|3
|1
|Зе Уилтон
|2
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Карлос Луис
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Риу Аве
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
6
2
Риу Аве
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Пасуш де Феррейра
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
3
17%
4
14%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
22%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
6
33%
3
11%
61-75
4
22%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2
Результаты матчей
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
69
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|17 - 24
|22
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|17 - 19
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|11.
|14
|6
|2
|6
|15 - 23
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|13.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|0:0
|16
|0
|4
|12
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|18.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Риу Аве
87.2% (102)
Ничья
10.3% (12)
Пасуш де Феррейра
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
41.9% (49)
2:1 Риу Аве
24.8% (29)
2:0 Риу Аве
16.2% (19)
1:1 Ничья
7.7% (9)
3:1 Риу Аве
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!