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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Риу Аве
0:1
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
15' Желтая карточка
Томас Найджел
27' Желтая карточка
Жосуэ Са
0:1
34' Гол
Томас Найджел
41' Желтая карточка
Антунеш Виторину
41' Желтая карточка
Самарис Андреас
44' Желтая карточка
Марафона Карлош
49' Желтая карточка
Джало Матшу
68' Желтая карточка
Joao Graca
74' Желтая карточка
Зе Уилтон
90' Желтая карточка
Родригеш Гонсалу
90' Желтая карточка
Лима Нуно
90' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
90'+8

Ход матча

15'
 
Томас Найджел
27'
Жосуэ Са
 
34'
0:1
Томас Найджел
41'
 
Антунеш Виторину
41'
Самарис Андреас
 
44'
 
Марафона Карлош
46'
Joao Graca
Самарис Андреас
 
46'
Якубу Абдул-Азиз
Руиз Леонардо
 
49'
 
Джало Матшу
59'
Fabio Ronaldo
Витор Пауло
 
59'
Эрнани Жорже
Баэса Мигель
 
67'
 
Тома Бастьен
Карлос Луис
67'
 
Бастос Луиш
Антунеш Виторину
68'
Joao Graca
 
72'
Перейра Андре
Жосуэ Са
 
73'
 
Гайтан Николас
Томас Найджел
74'
 
Зе Уилтон
88'
 
Феригра Эрик
Джало Матшу
90'
Родригеш Гонсалу
 
90'
 
Лима Нуно
90'
Боатенг Эммануль
 
Прогнозы 117
Риу Аве 87.2% (102)
X 10.3% (12)
Пасуш де Феррейра 2.6% (3)
Все прогнозы
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
30
Самарис
Андреас
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
9
Руиз
Леонардо
22
Боатенг
Эммануль
II
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
22
Карлос
Луис
26
Пиреш
Руй
7
Томас
Найджел
16
Джало
Матшу
9
Зе
Уилтон
30
Гедеш
Алешандре
Риу Аве
3-4-3
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Пасуш де Феррейра

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед

34 матча

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМС
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:3
ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
КЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.41

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.15
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

78
76

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 6 (1) 0.38
Боатенг Эммануль II 4 0.25
Родригеш Гонсалу 2 0.13
Амарал Педру 1 0.06
Коштинья 1 0.06
Fabio Ronaldo 1 0.06
Руиз Леонардо 1 0.06
Сантос Адерлан 1 0.06
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.13
Томас Найджел 2 0.13
Буцке Адриан 2 0.13
Гайтан Николас 1 0.06
Зе Уилтон 1 0.06
Джало Матшу 1 0.06
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Амарал Педру 5 0
Витор Пауло 4 0
Гомеш Витор 3 0
Руиз Леонардо 3 0
Панталон Ренато 3 0
Коштинья 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Патрик II 2 0
Joao Graca 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Самарис Андреас 1 0
Жонатан Луис 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 9 1
Антунеш Виторину 6 1
Дельгадо Хуан III 6 0
Лима Нуно 4 1
Пиреш Руй 5 0
Холсгров Джордан 5 0
Зе Уилтон 3 1
Буцке Адриан 2 1
Ибрагим Аббас 3 0
Феригра Эрик 2 0
Томас Найджел 2 0
Флавио Рамос 1 0
Гайтан Николас 1 0
Карлос Луис 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Марафона Карлош 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Маракас 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Риу Аве
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пасуш де Феррейра
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

6
2
Риу Аве
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Пасуш де Феррейра
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Пропущено

19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
16%
4
14%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
5
26%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
6
32%
3
11%
61-75
4
21%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2

Результаты матчей

Риу Аве
Пасуш де Феррейра

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
5
11
1.5
2
14
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 0:0 16 11 2 3 36 - 12 35
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Боавишта
 0:0 15 6 3 6 15 - 23 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
12.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 0:0 8 4 2 2 14 - 5 14
6.
Боавишта
 0:0 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 0:0 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 0:0 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Самарис Андреас уходит с поля. Joao Graca выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 117
    Риу Аве 87.2% (102)
    X 10.3% (12)
    Пасуш де Феррейра 2.6% (3)
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    Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Риу Аве
    87.2% (102)
    Ничья
    10.3% (12)
    Пасуш де Феррейра
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    37.72% (43)
    Нет
    62.28% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    41.9% (49)
    2:1 Риу Аве
    24.8% (29)
    2:0 Риу Аве
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    7.7% (9)
    3:1 Риу Аве
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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