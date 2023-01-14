Тур: 16. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаТомас Найджел
27' Желтая карточкаЖосуэ Са
0:1
34' ГолТомас Найджел
41' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
41' Желтая карточкаСамарис Андреас
44' Желтая карточкаМарафона Карлош
49' Желтая карточкаДжало Матшу
68' Желтая карточкаJoao Graca
74' Желтая карточкаЗе Уилтон
90' Желтая карточкаРодригеш Гонсалу
90' Желтая карточкаЛима Нуно
90' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
90'+8
Ход матча
15'
27'
34'
0:1
41'
41'
44'
49'
68'
74'
90'
90'
90'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
25
Маракас
22
Карлос
Луис
26
Пиреш
Руй
16
Джало
Матшу
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Витор ПаулоПолузащитник
-
15 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
-
13 Arthur Sales
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
История личных встреч
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед
34 матча
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.41
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
85
95
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.15
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
78
76
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (1)
|0.38
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.25
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.13
|Амарал Педру
|1
|0.06
|Коштинья
|1
|0.06
|Fabio Ronaldo
|1
|0.06
|Руиз Леонардо
|1
|0.06
|Сантос Адерлан
|1
|0.06
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.13
|Томас Найджел
|2
|0.13
|Буцке Адриан
|2
|0.13
|Гайтан Николас
|1
|0.06
|Зе Уилтон
|1
|0.06
|Джало Матшу
|1
|0.06
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Амарал Педру
|5
|0
|Витор Пауло
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Руиз Леонардо
|3
|0
|Панталон Ренато
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Joao Graca
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|9
|1
|Антунеш Виторину
|6
|1
|Дельгадо Хуан III
|6
|0
|Лима Нуно
|4
|1
|Пиреш Руй
|5
|0
|Холсгров Джордан
|5
|0
|Зе Уилтон
|3
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Карлос Луис
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Марафона Карлош
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Риу Аве
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пасуш де Феррейра
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
6
2
Риу Аве
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Пасуш де Феррейра
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Пропущено
19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
16%
4
14%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
5
26%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
6
32%
3
11%
61-75
4
21%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2
Результаты матчей
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|17 - 24
|22
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|15 - 23
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 20
|20
|11.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|12.
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|13.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|16
|1
|3
|12
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 5
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Риу Аве
87.2% (102)
Ничья
10.3% (12)
Пасуш де Феррейра
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
41.9% (49)
2:1 Риу Аве
24.8% (29)
2:0 Риу Аве
16.2% (19)
1:1 Ничья
7.7% (9)
3:1 Риу Аве
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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