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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Брага
0:0
Первый тайм: 23'
Боавишта
0'
15' Желтая карточка
Мангаш Рикарду

Ход матча

15'
 
Мангаш Рикарду
Прогнозы 117
Брага 94.9% (111)
X 4.3% (5)
Боавишта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Боавишта
5.30
9.60
9.60
Все Коэффициенты
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
99
Оливейра
Витор
9
Руис
Абель
1
Бракалли
Рафаэл
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
79
Мальейру
Педро
19
Мангаш
Рикарду
24
Перес
Себастьян
6
Камара
Ибраима
III
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
8
Лоуренсу
Бруну
II
Брага
4-4-2
Боавишта
3-5-2

История личных встреч

Брага
Боавишта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.55
0.56

Среднее время на гол

58
162

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

54
94

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 8 (1) 0.5
Медейруш Юри 5 (1) 0.31
Банза Симон 5 0.31
Оливейра Витор 5 0.31
Руис Абель 3 0.19
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.13
Лаинес Диего 1 0.06
Секейра Нуну 1 0.06
Орта Андре 1 0.06
Каштру Андре 1 0.06
Ньякате Сику 1 0.06
Тормена Витор 1 0.06
Гомес Родриго II 1 0.06
Джало Альваро 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 4 (1) 0.27
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.13
Сассо Венсан 2 0.13
Martim Tavares 2 0.13
Агра Салвадор 1 0.07
Перес Себастьян 1 0.07
Боженик Роберт 1 0.07
Ватай Масаки 1 0.07
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Паулу Оливейра 1 1
Орта Андре 2 0
Джало Альваро 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Оливейра Витор 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 5 2
Лоуренсу Бруну II 5 0
Сассо Венсан 4 0
Перес Себастьян 4 0
Макута Гайус 4 0
Мальейру Педро 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Мангаш Рикарду 1 1
Камара Ибраима III 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Martim Tavares 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Брага
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

21
9
Брага
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Боавишта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

24
11

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
21%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

21
9
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
6
29%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Забито

35
14
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
9
26%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
6
17%
4
29%
31-45
2
6%
1
7%
46-60
6
17%
4
29%
61-75
9
26%
2
14%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1

Результаты матчей

Брага
Боавишта

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Брага
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
4
4
4
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
5
1.5
5
9
7
8
2.5
3
12
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 0:0 16 11 2 3 36 - 12 35
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Боавишта
 0:0 15 6 3 6 15 - 23 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
12.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 0:0 8 4 2 2 14 - 5 14
6.
Боавишта
 0:0 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 0:0 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 0:0 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Мангаш Рикарду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.5% пользователей.
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Прогнозы 117
Брага 94.9% (111)
X 4.3% (5)
Боавишта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Боавишта
5.30
9.60
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брага 0:0 Боавишта онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Боавишта

Исход игры
Брага
94.9% (111)
Ничья
4.3% (5)
Боавишта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
34.51% (39)
Нет
65.49% (74)
Популярный счёт
2:0 Брага
38.5% (45)
2:1 Брага
23.1% (27)
1:0 Брага
17.1% (20)
3:0 Брага
7.7% (9)
3:1 Брага
5.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (4)
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