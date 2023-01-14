Тур: 16. Стадион: Брага Мунисипал.
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Брага
Боавишта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.56
Среднее время на гол
58
162
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
54
94
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|8 (1)
|0.5
|Медейруш Юри
|5 (1)
|0.31
|Банза Симон
|5
|0.31
|Оливейра Витор
|5
|0.31
|Руис Абель
|3
|0.19
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.13
|Лаинес Диего
|1
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.06
|Орта Андре
|1
|0.06
|Каштру Андре
|1
|0.06
|Ньякате Сику
|1
|0.06
|Тормена Витор
|1
|0.06
|Гомес Родриго II
|1
|0.06
|Джало Альваро
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|4 (1)
|0.27
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.13
|Сассо Венсан
|2
|0.13
|Martim Tavares
|2
|0.13
|Агра Салвадор
|1
|0.07
|Перес Себастьян
|1
|0.07
|Боженик Роберт
|1
|0.07
|Ватай Масаки
|1
|0.07
|Горре Кенджи
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тормена Витор
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|4
|0
|Матеус Лима
|2
|1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Паулу Оливейра
|1
|1
|Орта Андре
|2
|0
|Джало Альваро
|2
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|5
|2
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Сассо Венсан
|4
|0
|Перес Себастьян
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|1
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Ватай Масаки
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Брага
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
21
9
Брага
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Боавишта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
24
11
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
21%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
21
9
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
6
29%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Забито
35
14
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
9
26%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
6
17%
4
29%
31-45
2
6%
1
7%
46-60
6
17%
4
29%
61-75
9
26%
2
14%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1
Результаты матчей
Брага
Боавишта
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Брага
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
35
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
24
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
105
59
78
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|17 - 24
|22
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|15 - 23
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 20
|20
|11.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|12.
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|13.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|16
|1
|3
|12
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 5
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:0 Боавишта
Исход игры
Брага
94.9% (111)
Ничья
4.3% (5)
Боавишта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
34.51% (39)
Нет
65.49% (74)
Популярный счёт
2:0 Брага
38.5% (45)
2:1 Брага
23.1% (27)
1:0 Брага
17.1% (20)
3:0 Брага
7.7% (9)
3:1 Брага
5.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (4)
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