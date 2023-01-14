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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Брага
1:0
Конец матча
Боавишта
0'
15' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
41' Желтая карточка
Мальейру Педро
45' Желтая карточка
Паулу Оливейра
1:0
46' Гол
Оливейра Витор
77' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
80' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
90'+6

Ход матча

15'
 
Мангаш Рикарду
41'
 
Мальейру Педро
45'
Паулу Оливейра
 
46'
Орта Андре
Рачич Урош
 
46'
Оливейра Витор
1:0
59'
Гомес Родриго
Медейруш Юри
 
60'
 
Горре Кенджи
Камара Ибраима
60'
 
Агра Салвадор
Мангаш Рикарду
69'
Борха Кристиан
Секейра Нуну
 
69'
Каштру Андре
Руис Абель
 
76'
 
Боженик Роберт
Лоуренсу Бруну
77'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
80'
 
Абаскаль Родриго
83'
Инфанде Эрнани
Орта Рикарду
 
90'
 
Martim Tavares
Перес Себастьян
Прогнозы 118
Брага 94.1% (111)
X 4.2% (5)
Боавишта 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
99
Оливейра
Витор
9
Руис
Абель
1
Бракалли
Рафаэл
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
79
Мальейру
Педро
19
Мангаш
Рикарду
24
Перес
Себастьян
6
Камара
Ибраима
III
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
8
Лоуренсу
Бруну
II
Брага
4-4-2
Боавишта
3-5-2

История личных встреч

Брага
Боавишта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.55
0.56

Среднее время на гол

58
162

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

54
94

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 8 (1) 0.5
Оливейра Витор 6 0.38
Медейруш Юри 5 (1) 0.31
Банза Симон 5 0.31
Руис Абель 3 0.19
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.13
Лаинес Диего 1 0.06
Секейра Нуну 1 0.06
Орта Андре 1 0.06
Каштру Андре 1 0.06
Ньякате Сику 1 0.06
Тормена Витор 1 0.06
Гомес Родриго II 1 0.06
Джало Альваро 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 4 (1) 0.27
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.13
Сассо Венсан 2 0.13
Martim Tavares 2 0.13
Агра Салвадор 1 0.07
Перес Себастьян 1 0.07
Боженик Роберт 1 0.07
Ватай Масаки 1 0.07
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 4 0
Паулу Оливейра 2 1
Матеус Лима 2 1
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Орта Андре 2 0
Джало Альваро 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Оливейра Витор 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 5 2
Лоуренсу Бруну II 5 0
Сассо Венсан 4 0
Перес Себастьян 4 0
Макута Гайус 4 0
Мальейру Педро 4 0
Мангаш Рикарду 2 1
Абаскаль Родриго 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Martim Tavares 1 0

Результаты матчей

Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Брага
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Боавишта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

21
9
Брага
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Боавишта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

24
11

Голы по времени матча

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

21
9
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
6
29%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Забито

36
14
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
9
25%
2
14%
1-15
3
8%
1
7%
16-30
6
17%
4
29%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
6
17%
4
29%
61-75
9
25%
2
14%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
4
31%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1

Результаты матчей

Брага
Боавишта

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брага
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
5
4
4
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
5
10
7
9
2.5
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
10.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
11.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
12.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      45'
      Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Педро Мальейро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Мангаш Рикарду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Брага 94.1% (111)
    X 4.2% (5)
    Боавишта 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брага 1:0 Боавишта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:0 Боавишта

    Исход игры
    Брага
    94.1% (111)
    Ничья
    4.2% (5)
    Боавишта
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (39)
    Нет
    65.79% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    38.1% (45)
    2:1 Брага
    22.9% (27)
    1:0 Брага
    16.9% (20)
    3:0 Брага
    7.6% (9)
    3:1 Брага
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
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