Тур: 16. Стадион: Брага Мунисипал.
0'
15' Желтая карточкаМангаш Рикарду
41' Желтая карточкаМальейру Педро
45' Желтая карточкаПаулу Оливейра
1:0
46' ГолОливейра Витор
77' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
80' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
90'+6
Ход матча
15'
41'
45'
46'
46'
1:0
80'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Брага
Боавишта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.56
Среднее время на гол
58
162
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
54
94
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|8 (1)
|0.5
|Оливейра Витор
|6
|0.38
|Медейруш Юри
|5 (1)
|0.31
|Банза Симон
|5
|0.31
|Руис Абель
|3
|0.19
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.13
|Лаинес Диего
|1
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.06
|Орта Андре
|1
|0.06
|Каштру Андре
|1
|0.06
|Ньякате Сику
|1
|0.06
|Тормена Витор
|1
|0.06
|Гомес Родриго II
|1
|0.06
|Джало Альваро
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|4 (1)
|0.27
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.13
|Сассо Венсан
|2
|0.13
|Martim Tavares
|2
|0.13
|Агра Салвадор
|1
|0.07
|Перес Себастьян
|1
|0.07
|Боженик Роберт
|1
|0.07
|Ватай Масаки
|1
|0.07
|Горре Кенджи
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тормена Витор
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|4
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|4
|0
|Паулу Оливейра
|2
|1
|Матеус Лима
|2
|1
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Орта Андре
|2
|0
|Джало Альваро
|2
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|5
|2
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Сассо Венсан
|4
|0
|Перес Себастьян
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|1
|Абаскаль Родриго
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Ватай Масаки
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Брага
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Боавишта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
21
9
Брага
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Боавишта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
24
11
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
21
9
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
6
29%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Забито
36
14
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
9
25%
2
14%
1-15
3
8%
1
7%
16-30
6
17%
4
29%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
6
17%
4
29%
61-75
9
25%
2
14%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
4
31%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1
Результаты матчей
Брага
Боавишта
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брага
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
106
510
79
313
214
115
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:0 Боавишта
Исход игры
Брага
94.1% (111)
Ничья
4.2% (5)
Боавишта
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
34.21% (39)
Нет
65.79% (75)
Популярный счёт
2:0 Брага
38.1% (45)
2:1 Брага
22.9% (27)
1:0 Брага
16.9% (20)
3:0 Брага
7.6% (9)
3:1 Брага
5.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (4)
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