Тур: 14. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0'
0:1
37' ГолВидигал Андре
1:1
45' ГолСантос Адерлан
55' Желтая карточкаАфонсо Жоао III
90' Желтая карточкаСантос Адерлан
90'+13
Ход матча
37'
0:1
45'
55'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
27
Эрнани
Жорже
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
36
Carlos
Liza
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Carlos LizaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
45 Чина ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
39 Stanley Kanu
-
Главный тренер: Joao Henriques
История личных встреч
Риу Аве
Маритиму
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.9%
65.6%
12.5%
7 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.77
0.79
Среднее время на гол
117
114
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
0.95
0.77
Среднее время на гол
95
117
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
0.88
0.78
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
102
115
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (1)
|0.43
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.29
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.14
|Амарал Педру
|1
|0.07
|Коштинья
|1
|0.07
|Fabio Ronaldo
|1
|0.07
|Руиз Леонардо
|1
|0.07
|Сантос Адерлан
|1
|0.07
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|3
|0.21
|Шадаш Бруну
|2
|0.14
|Винк Клаудио
|1
|0.07
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.07
|Jesus Ramirez
|1
|0.07
|Андраде Лео
|1
|0.07
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Амарал Педру
|5
|0
|Родригеш Гонсалу
|3
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Витор Пауло
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Руиз Леонардо
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Панталон Ренато
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Joao Graca
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|3
|1
|Афонсо Жоао III
|4
|0
|Коста Витор
|2
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Бриту Рафаэл
|3
|0
|Кошта Эдгар
|2
|0
|Бельтраме Стефано
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Moises Mosquera
|2
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Коста Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Маритиму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Риу Аве
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Маритиму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
6
1
Риу Аве
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Маритиму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
1
20%
4
21%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
35%
7
26%
61-75
4
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1
Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0
Маритиму
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1
Результаты матчей
Риу Аве
Маритиму
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
112
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5