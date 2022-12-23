  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Риу Аве
1:1
Конец матча
Маритиму
0'
0:1
37' Гол
Видигал Андре
1:1
45' Гол
Сантос Адерлан
55' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
90' Желтая карточка
Сантос Адерлан
90'+13
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
30
Самарис
Андреас
77
Fabio
Ronaldo
22
Боатенг
Эммануль
II
19
Якубу
Абдул-Азиз
27
Эрнани
Жорже
1
Силва
Мигел
2
Винк
Клаудио
3
Moises
Mosquera
5
Зайнадин
Джуниор
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
6
Бриту
Рафаэл
21
Афонсо
Жоао
III
7
Видигал
Андре
9
Морено
Пабло
36
Carlos
Liza
Риу Аве
3-4-3
Маритиму
4-4-2

История личных встреч

Риу Аве
Маритиму

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.9%
65.6%
12.5%
7 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ТМС
2:1
ТМС
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.77
0.79

Среднее время на гол

117
114

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

0.95
0.77

Среднее время на гол

95
117

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

0.88
0.78

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

102
115

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 6 (1) 0.43
Боатенг Эммануль II 4 0.29
Родригеш Гонсалу 2 0.14
Амарал Педру 1 0.07
Коштинья 1 0.07
Fabio Ronaldo 1 0.07
Руиз Леонардо 1 0.07
Сантос Адерлан 1 0.07
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 3 0.21
Шадаш Бруну 2 0.14
Винк Клаудио 1 0.07
Дьедеррик Жоэль 1 0.07
Jesus Ramirez 1 0.07
Андраде Лео 1 0.07
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 4 1
Амарал Педру 5 0
Родригеш Гонсалу 3 1
Гомеш Витор 3 0
Витор Пауло 3 0
Коштинья 3 0
Патрик II 2 0
Руиз Леонардо 2 0
Идрисси Амин 2 0
Панталон Ренато 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Жонатан Луис 1 0
Joao Graca 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 3 1
Афонсо Жоао III 4 0
Коста Витор 2 1
Андраде Лео 3 0
Бриту Рафаэл 3 0
Кошта Эдгар 2 0
Бельтраме Стефано 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Moises Mosquera 2 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Коста Матеуш 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Маритиму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Риу Аве
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Маритиму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

6
1
Риу Аве
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Маритиму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
35%
7
26%
61-75
4
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1
Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0
Маритиму
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1

Результаты матчей

Риу Аве
Маритиму

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 13 9 2 2 31 - 9 29
3.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
4.
Спортинг Л
 13 8 1 4 26 - 15 25
5.
Каса Пиа
 13 7 2 4 13 - 10 23
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 13 6 1 6 12 - 14 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 13 5 4 4 14 - 19 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 13 3 4 6 11 - 13 13
15.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
16.
Жил Висенте
 13 2 3 8 11 - 21 9
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Порту
 6 5 0 1 19 - 3 15
4.
Спортинг Л
 6 5 0 1 16 - 4 15
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Портимоненсе
 7 3 1 3 6 - 7 10
10.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
14.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Жил Висенте
 7 1 2 4 4 - 8 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
4.
Каса Пиа
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 6 2 3 1 5 - 7 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Санта-Клара
 6 1 1 4 2 - 5 4
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Родригеш Гонсалу сделал результативную передачу.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Сантос Адерлан бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Видигал Андре бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Маритиму онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     