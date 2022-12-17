Первый тайм

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Йошко Гвардиол! 1:0!

6' Амрабат нарушил правила в центре поля. До ворот далековато, ждём подачу.

5' Приходят в себя футболисты сборной Марокко, теперь уже они катают мяч на своей половине поля, хорваты высоко не прессингуют.

3' Подача от правого флажка к линии вратарской площадки, Буну на выходе смог отбить мяч за пределы своей штрафной площади. Отбились марокканцы, но чувствуется, что очень нервничают игроки африканской сборной.

3' Ничего себе Яссин Буну! Срезался у него мяч с ноги в момент передачи защитнику, в итоге чуть в свои ворота не загнал мяч голкипер марокканцев! Рядом с дальней штангой он прокатился!

2' Взревели с первых минут болельщики, так что атмосфера у нас потрясающая! Футболисты сборной Хорватии с первых минут наладили контроль над мячом и ищут пути вперёд.