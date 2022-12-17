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  4. Чемпионат мира 2022

Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим
Хорватия
FIFA #12
0:0
Первый тайм: 6'
Марокко
FIFA #22
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 776
Хорватия 44.2% (343)
X 12.6% (98)
Марокко 43.2% (335)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Марокко
2.34
3.70
3.17
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
24
Шутало
Йосип
20
Гвардиол
Йошко
4
Перишич
Иван
8
Ковачич
Матео
10
Модрич
Лука
7
Майер
Ловро
9
Крамарич
Андрей
18
Оршич
Мислав
14
Ливайя
Марко
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
18
Эль-Ямик
Джавад
20
Дари
Ашраф
25
Аттият-Аллах
Яхья
11
Сабири
Абдельхамид
4
Амрабат
Софьян
23
Эль-Ханнус
Билаль
7
Зиеш
Хаким
19
Эн-Несири
Юссеф
17
Буфаль
Софиан
Хорватия
4-2-3-1
Марокко
4-3-3

История личных встреч

Хорватия
Марокко

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 0.33
Перишич Иван 1 0.17
Ливайя Марко 1 0.17
Петкович Бруно 1 0.17
Майер Ловро 1 0.17
Оршич Мислав 0 0
Ловрен Деян 0 0
Юранович Йосип 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 2 0.33
Зиеш Хаким 1 0.17
Сабири Абдельхамид 1 0.17
Абухляль Закария 1 0.17
Хакими Ашраф 0 0
Аттият-Аллах Яхья 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 2 0
Модрич Лука 1 0
Ловрен Деян 1 0
Брозович Марсело 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеддира Валид 1 1
Саисс Ромен 1 0
Буфаль Софиан 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Дари Ашраф 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марокко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1
Хорватия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Марокко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0
Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0
Марокко
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2
Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2

Результаты матчей

Хорватия
Марокко

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Марокко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Сенегал
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Эквадор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Катар
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
США
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Иран
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Уэльс
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Польша
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Мексика
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Австралия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3.
Тунис
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Дания
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Испания
 Заявка 3 1 1 1 9 - 3 4
3.
Германия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Коста-Рика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Хорватия
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Бельгия
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Канада
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Швейцария
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Камерун
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Сербия
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Южная Корея
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Гана
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 5 (3)
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Франция Жиру Оливье 4
Аргентина Альварес Хулиан 4
Испания Мората Альваро 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Марокко Хеддира Валид 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Йошко Гвардиол! 1:0!
  • Фол, нарушение
    6'
    Амрабат нарушил правила в центре поля. До ворот далековато, ждём подачу.
  • 5'
    Приходят в себя футболисты сборной Марокко, теперь уже они катают мяч на своей половине поля, хорваты высоко не прессингуют.
  • Угловой
    3'
    Подача от правого флажка к линии вратарской площадки, Буну на выходе смог отбить мяч за пределы своей штрафной площади. Отбились марокканцы, но чувствуется, что очень нервничают игроки африканской сборной.
  • 3'
    Ничего себе Яссин Буну! Срезался у него мяч с ноги в момент передачи защитнику, в итоге чуть в свои ворота не загнал мяч голкипер марокканцев! Рядом с дальней штангой он прокатился!
  • 2'
    Взревели с первых минут болельщики, так что атмосфера у нас потрясающая! Футболисты сборной Хорватии с первых минут наладили контроль над мячом и ищут пути вперёд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Хорватии. В белой форме сегодня сыграет европейская команда, а сборная Марокко будет в красных майках и гетрах, зелёных трусах.
  • Первый тайм
  • 7'
  • 7'
  • Фол, нарушение
    6'
  • 6'
  • 5'
  • 5'
  • 5'
  • Фол, нарушение
    4'
  • 4'
  • 4'
  • 4'
  • Угловой
    3'
  • 3'
  • 3'
  • 2'
  • 2'
  • 2'
  • 1'
  • 1'
  • 1'
  • 1'
  • 1'
  • Первый тайм начался
  • До матча
Где смотреть матч Хорватия 0:0 Марокко онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хорватия 0:0 Марокко

Исход игры
Хорватия
44.7% (366)
Ничья
12.2% (100)
Марокко
43% (352)
Тотал 2.5
Больше
50% (63)
Меньше
50% (63)
Обе команды забьют
Да
68.25% (86)
Нет
31.75% (40)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
4.2% (34)
1:0 Хорватия
3.2% (26)
1:2 Марокко
2.8% (23)
1:1 Ничья
2.8% (23)
2:3 Марокко
0.6% (5)
2:0 Хорватия
0.6% (5)
0:1 Марокко
0.6% (5)
0:0 Ничья
0.5% (4)
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Хорватия
Марокко
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