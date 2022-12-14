Стадион: Халифа Интернейшнл.
История личных встреч
Хорватия
Марокко
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|2
|0.33
|Перишич Иван
|1
|0.17
|Ливайя Марко
|1
|0.17
|Петкович Бруно
|1
|0.17
|Майер Ловро
|1
|0.17
|Оршич Мислав
|0
|0
|Ловрен Деян
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.33
|Зиеш Хаким
|1
|0.17
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.17
|Абухляль Закария
|1
|0.17
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Аттият-Аллах Яхья
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеддира Валид
|1
|1
|Саисс Ромен
|1
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марокко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Хорватия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Марокко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0
Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0
Марокко
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0 Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2
Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2
Результаты матчей
Хорватия
Марокко
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хорватия
Марокко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
15
15
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Аргентина
|Месси Лионель
|5 (3)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Франция
|Жиру Оливье
|4
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|4
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Марокко
|Хеддира Валид
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хорватия - Марокко
Исход игры
Хорватия
55.7% (64)
Ничья
9.6% (11)
Марокко
34.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
50% (2)
Меньше
50% (2)
Обе команды забьют
Да
50% (2)
Нет
50% (2)
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