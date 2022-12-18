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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Зрители: 88966 Главный судья: Марциняк Шимон
Аргентина
FIFA #3
2:0
Второй тайм: 71'
Франция
FIFA #4
0'
1:0
23' Пенальти
Месси Лионель
2:0
36' Гол
Ди Мария Анхель
45' Желтая карточка
Фернандес Энцо
55' Желтая карточка
Рабио Адриен

Ход матча

23'
Месси Лионель
1:0
36'
Ди Мария Анхель
(Макаллистер Алексис)
2:0
41'
 
Коло-Муани Рандаль
Дембеле Усман
41'
 
Тюрам Маркус
Жиру Оливье
45'
Фернандес Энцо
 
55'
 
Рабио Адриен
64'
Акунья Маркос
Ди Мария Анхель
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 291 Количество передач 202
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 2332
Аргентина 61.1% (1425)
X 5.4% (125)
Франция 33.5% (782)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Франция
2.79
3.22
2.93
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
26
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
24
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
11
Ди
Мария
Анхель
1
Льорис
Уго
5
Кунде
Жюль
4
Варан
Рафаэль
18
Упамекано
Дайо
22
Эрнандес
Тео
7
Гризманн
Антуан
8
Тчуамени
Орельен
14
Рабио
Адриен
11
Дембеле
Усман
9
Жиру
Оливье
10
Мбаппе
Килиан
Аргентина
4-3-3
Франция
4-3-3

История личных встреч

Аргентина
Франция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
4:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 (4) 0.86
Альварес Хулиан 4 0.57
Ди Мария Анхель 1 0.14
Макаллистер Алексис 1 0.14
Молина Науэль 1 0.14
Фернандес Энцо 1 0.14
Отаменди Николас 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.71
Жиру Оливье 4 0.57
Эрнандес Тео 1 0.14
Рабио Адриен 1 0.14
Коло-Муани Рандаль 1 0.14
Тчуамени Орельен 1 0.14
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0
Тюрам Маркус 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Скалони Лионель 1 0
Месси Лионель 1 0
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризманн Антуан 1 0
Рабио Адриен 1 0
Дембеле Усман 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Кунде Жюль 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
11
Аргентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Франция
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
31%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2
Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0
Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1

Результаты матчей

Аргентина
Франция

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
2
4
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
5 Нидерланды
6 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
1 Англия
2 Франция
1 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
3 Аргентина
0 Хорватия
2 Франция
0 Марокко
Финал
0 Аргентина
0 Франция

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 6 (3)
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Франция Жиру Оливье 4
Аргентина Альварес Хулиан 4
Испания Мората Альваро 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Марокко Хеддира Валид 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    72'
    В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Тео Эрнандеса на поле вышел Эдуардо Камавинга. 
  • 71'
    Мбаппе при смещении к линии штрафной площади с левого фланга отыгрался с Тео, а затем Килиан с линии штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 70'
    Тео с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, защитники сборной Аргентины вновь выиграли борьбу за мяч. 
  • Угловой
    69'
    Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Коло-Муани под давлением двух соперников головой пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.
  • 68'
    Тео совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади на Тюрама, Отаменди оказался первым на мяче и выбил мяч на угловой. 
  • 67'
    Гризманн с левого фланга выполнил опасный прострел к линии штрафной площади, но никто из игроков сборной Франции не смог сыграть в завершении атаки. 
  • 66'
    Юпамекано из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Молина оказался первым на мяче. 
  • Замена
    65'
    В составе сборной Аргентины произошла замена. Вместо Анхеля Ди Марии на поле вышел Маркос Акунья. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Ромеро в центре поля нарушил правила против Гризманна. Игроки сборной Франции не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Судья
    63'
    Отличную контратаку вновь провела сборная Аргентины, которая едва не завершилась ударом по воротам. За счёт быстрых передач Месси выполнил передачу на ход Альваресу по левой половине поля, Хулиан в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади на Макаллистера, Алексис под давлением Юпамекано оказался на газоне, но до этого Льорис грамотно сыграл в подкате при игре на выходе, Шимон Марциняк показал, что нужно играть дальше. 
  • 62'
    Тео с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ромеро головой выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Мбаппе в центре поля огрел по ногам активного Де Пауля. Игроки сборной Аргентины конечно же никуда не торопились при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Тальяфико в центре поля нарушил правила против Коло-Муани. Игроки сборной Франции достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 59'
    Поднялся Де Пауль после паузы, показал Родриго, что с ним всё нормально, полузащитник сборной Аргентины продолжает матч. 
  • Травма, повреждение
    58'
    Досталось Де Паулю по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи сборной Аргентины, пауза в игре. 
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    • Желтая карточка
      57'
      Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де Пауля. 
    • 56'
      Тчуамени по левой половине поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Де Пауль за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • Угловой
      55'
      Угловой заработала сборная Аргентины. Месси выполнил подачу на ближнюю штангу, Гризманн отработал в обороне, головой Антуан грамотно выбил мяч в аут. 
    • 54'
      Месси выполнил передачу на ход Де Паулю к правому углу штрафной площади, Тео очень неплохо сыграл в подкате, но мяч всё же улетел в аут от флангового защитника сборной Франции. 
    • Угловой
      53'
      Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес отлично сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
    • 52'
      Мбаппе совершил рывок вперёд по правому флангу, под давлением Фернандеса Килиан заработал угловой для своей команды. 
    • 51'
      Ничего не изменилось в игре сборной Франции посл перерыва, а Дидье Дешам пока не знает, как изменить игру своей команды в линии полузащиты. 
    • 50'
      Ромеро выиграл борьбу за мяч в центре поля, далее Месси выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Ди Марию, Анхель сразу же выполнил подачу на правый угол штрафной, Де Пауль в падении пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Льорису. 
    • 49'
      Пытаются игроки сборной Франции временами выполнять и длинные забросы вперёд, но раз уж Дешам снял Жиру с игры, пора играть иначе. 
    • 48'
      Месси и Альварес довольно активно начинают работать в прессинге с самого начала второго тайма, Франция по-прежнему не может пройти дальше центра поля. 
    • 47'
      Альварес от радиуса штрафной площади выполнил заброс в центр штрафной на ход Макаллистеру, Льорис грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Франции, чтобы наконец-то начать играть в футбол, команде Дидье Дешама больше нельзя пропускать в этом противостоянии, а иначе мы можем досрочно поздравлять Аргентину с трофеем. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Аргентины по всем статьям переигрывает Францию и заслуженно ведёт со счётом 2:0. Дидье Дешам сделал спорные замены ещё до перерыва, всё же в атаке проблема была не в Жиру и Дембеле, мячи в атаки линия полузащиты никак доставить не может. Потерялся полностью и Мбаппе, а такие замены могут только ослабить атаку Франции на вторую половину матча. 
    • 45'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно для Варана, будет удар от ворот. 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Коло-Муани. 
    • 45'
      Пытаются игроки сборной Франции грузить мячи вперёд, но никто из линии атаки не может выиграть борьбу у защитников сборной Аргентины.
    • 45'
      Из центра поля последовал заброс от Месси на правый угол штрафной площади на ход Альваресу, Варан оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Тюрам на левом фланге попал под плотный прессинг и в итоге не смог выполнить прострел в штрафную площадь, а затем уже Тео нарушил правила против Де Пауля. 
    • Судья
      45'
      Ди Мария в борьбе с Кунде на левом фланге оказался на газоне, Шимон Марциняк показал, что нужно играть дальше. 
    • Дополнительное время
      45'
      Семь минут добавил Шимон Марциняк к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Ромеро в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки сборной Франции не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • Замена
      43'
      И вторую подряд замену провёл Дидье Дешам. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Рандаль Коло-Муани. 
    • Замена
      42'
      В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Усмана Дембеле на поле вышел Маркус Тюрам. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Кунде теперь уже в центре поля прихватил за футболку Ди Марию. Вновь сборная Аргентины никуда не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 40'
      Упамекано из центра поля выполнил заброс на левую половину поля, Жиру проиграл борьбу за верховой мяч. 
    • 39'
      В очередной раз сборная Франции не знает, что делать с мячом и как вскрывать оборону сборной Аргентины. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Кунде в центре поля нарушил правила против Макаллистера. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 37'
      Фанаты сборной Аргентины на трибунах уже начинают активно праздновать, но всё же после перерыва всё может поменяться. 
    • Описание гола
      36'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ди Мария!!! Сборная Аргентины провели отличную контратаку по правому флангу, которая завершилась голом. Из центра поля последовала передача на ход Макаллистеру по правому флангу, Алексис убежал к углу штрафной площади и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ди Мария в касание пробил в дальний угол ворот мимо Льориса, который уже пытался в прыжке как-то накрыть соперника. 
    • 35'
      Мбаппе при входе в штрафную площадь с левого фланга обыграл Отаменди, но затем своего партнёра по команде подстраховал Фернандес. 
    • 34'
      Игроки сборной Франции вынуждены уже полностью отойти на свою половину поля, Аргентина продолжает полностью доминировать на поле. 
    • 33'
      Из глубины поля последовал заброс на левую половину поля сборной Аргентины, Ромеро был первым на мяче и спокойно головой сбросил мяч в руки Мартинесу. 
    • 32'
      Месси попытался сейчас сделать смещение к левому углу штрафной площади с правой половины поля, но Упамекано грамотно сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног Лионеля в рамках правил. 
    • 31'
      Макаллистер при смещении на левую половину поля с левого фланга отыгрался с Альваресом, а затем Алексис пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 30'
      Не получается у сборной Франции пока что сыграть первым номером, Аргентина вновь стала куда больше контролировать мяч. 
    • 29'
      Месси с партнёрами по команде разогнал атаку по центру, далее Лионель выполнил передачу на левый фланг, Ди Мария сразу же выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Анхеля и улетел в аут. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Позвал сразу же на поле врачей сборных Аргентины и Франции Шимон Марциняк, но Тео и Месси довольно быстро поднялись, оба футболиста готовы продолжать матч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Аргентины выиграли верховую борьбу за мяч, но затем ужеу радиуса штрафной площади между собой в борьбе за верховой мяч в игровом эпизоде столкнулись Тео и Месси. Шимон Марциняк довольно быстро остановил игру и всё же зафиксировал фол со стороны флангового защитника сборной Франции. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Ромеро на правой половине поля нарушил правила против Жиру. Игроки сборной Франции тщательно готовятся к стандарту. 
    • 25'
      Сборная Франции пока что перехватила контроль над мячом, но дальше центра поля у французов пройти не получается. 
    • 24'
      Сборная Франции после пропущенного мяча теперь уже должна будет добавлять постепенно в атаке, первую половину первого тайма команда Дидье Дешама всё же явно провалила. 
    • Пенальти
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Месси!!! Лионель Месси с "точки" уверенно пробил под правую штангу, Льорис гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
    • Пенальти!
      22'
      Пенальти назначается в ворота сборной Франции! Ди Мария на левом фланге убрал Дембеле на ложном замахе, далее Анхель убежал в штрафную площадь, Дембеле пытался исправить ситуацию, но в итоге нарушил правила, Шимон Марциняк сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • Фол, нарушение
      21'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Жиру в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ди Марии. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Де Пауль на левом фланге у своей штрафной площади сбил Тео. Франция заработала достаточно опасный стандарт. 
    • 19'
      Дембеле успешно отыгрался с Кунде при развитии атаки по правому флангу, но затем Макаллистер накрыл Дембеле, который пытался подать в штрафную площадь. 
    • 18'
      Быструю атаку по правой половине поля провели игроки сборной Аргентины после потери мяча Тео, Альварес, Месси и Де Пауль сразу же убежали к правому углу штрафной площади, далее последовал прострел в центр штрафной, Ди Мария из-под Кунде в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Офсайд
      17'
      Тальяфико выполнил передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади на ход Ди Марии, Анхель оказался в небольшом офсайде. 
    • 16'
      Мбаппе наконец-то попытался сейчас что-то придумать на левой половине поля. При входе в штрафную площадь Мбаппе отыгрался с Рабио, Адриен ответный пас выполнил к левому углу вратарской, защитники сборной Аргентины грамотно поставили корпус и дали Мартинесу сыграть на выходе. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Альварес продолжает попытки идти в высокий прессинг, на этот раз Хулиан на правом углу штрафной площади прессинговал Тео, но в итоге форвард сборной Аргентины при попытке перехватить мяч после выноса сыграл рукой. 
    • 14'
      Поднялся Льорис посла паузы, капитан сборной Франции показал, что с ним всё нормально, Уго готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      13'
      Локтем попал в грудь Льорису Ромеро, вышли на поле врачи сборной Франции, пауза в игре. Напомним, что у Льориса сегодня рекорд по матчам на чемпионатах мира среди голкиперов. 
    • Угловой
      12'
      Месси с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гризманн выбил мяч на правую половину поля, подбор был за игроками сборной Аргентины. Во второй волне атаки Де Пауль выполнил подачу в центр к линии вратарской, Альварес в борьбе за верховой мяч оказался на газоне, Шимон Марциняк показал, что нужно играть дальше, а уже следом Ромеро в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Льориса, который играл на выходе. 
    • 11'
      И вот уже у Аргентины прошла качественная длительная атака, которая с левого фланга завершилась переводом на правую половину поля, Де Пауль подработал мяч, а затем Родриго пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Варана и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Стараются игроки сборной Аргентины за счёт высокого прессинга как можно быстрее заставлять французов терять мяч. Но, на этот раз Альварес в центре поля зацепил Рабио. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Месси в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки сборной Франции довольно быстро разыграли стандарт на этот раз. 
    • 8'
      Макаллистер с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел довольно плотно, но точно в Льориса, Уго поймал его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Упамекано в центре поля в борьбе за верховой мяч уже умудрился нарушить правила против Месси. Постепенно и Аргентина начинает всё больше давить на ворота сборной Франции. 
    • Офсайд
      6'
      Де Пауль с правой половины поля выполнил мягкий заброс в центр штрафной площади, Альварес выиграл позиционную борьбу у Упамекано, уже в падении Хулиан бил в левый угол ворот, Льорис спокойно выловил мяч, но также оказалось, что форвард сборной Аргентины был в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Альварес в центре поля огрел по ногам Рабио. Сборная Франции не стала торопиться при розыгрыше мяча, учитывая, что Шимон Марциняк сделал и устное внушение форварду сборной Аргентины. 
    • 4'
      Гризманн бросился прессинговать к линии вратарской Мартинеса, Эмилиано выбил мяч в центр поля, но как раз точно на игрока сборной Франции. 
    • Фол, нарушение
      3'
      И уже пару мелких фолов в центре поля совершили французы, команда Дидье Дешама показывает свой мощный настрой на матч. 
    • 2'
      Тчуамени от центрального круга со своей половины поля сразу же выполнил заброс на левую половину поля, Жиру изначально зря стал тянуться к мячу, Оливье в итоге до него не достал, а также немного смутил Мбаппе, в итоге мяч улетел в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня многие ждут от финала чемпионата мира качественного зрелища, будем надеяться, что Аргентина и Франция покажут свою силу в атаке, всё же не будем забывать, что на чемпионате мира в России в 1/8 финала Франция в ярком матче была сильнее со счётом 4:3. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lusail Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина 2:0 Франция

    Исход игры
    Аргентина
    61.1% (1425)
    Ничья
    5.4% (125)
    Франция
    33.5% (782)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.99% (100)
    Меньше
    27.01% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    89.05% (122)
    Нет
    10.95% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    1.8% (41)
    1:2 Франция
    1.3% (31)
    1:1 Ничья
    0.9% (22)
    3:2 Аргентина
    0.5% (12)
    1:0 Аргентина
    0.3% (8)
    2:2 Ничья
    0.3% (7)
    2:4 Франция
    0.1% (3)
    2:3 Франция
    0.1% (3)
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