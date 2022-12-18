Юпамекано из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Молина оказался первым на мяче.

Гризманн с левого фланга выполнил опасный прострел к линии штрафной площади, но никто из игроков сборной Франции не смог сыграть в завершении атаки.

Тео совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади на Тюрама, Отаменди оказался первым на мяче и выбил мяч на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Коло-Муани под давлением двух соперников головой пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.

Тео с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, защитники сборной Аргентины вновь выиграли борьбу за мяч.

Мбаппе при смещении к линии штрафной площади с левого фланга отыгрался с Тео, а затем Килиан с линии штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Досталось Де Паулю по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи сборной Аргентины, пауза в игре.

Поднялся Де Пауль после паузы, показал Родриго, что с ним всё нормально, полузащитник сборной Аргентины продолжает матч.

Мбаппе в центре поля огрел по ногам активного Де Пауля. Игроки сборной Аргентины конечно же никуда не торопились при розыгрыше мяча.

Тео с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ромеро головой выбил мяч в аут.

Отличную контратаку вновь провела сборная Аргентины, которая едва не завершилась ударом по воротам. За счёт быстрых передач Месси выполнил передачу на ход Альваресу по левой половине поля, Хулиан в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади на Макаллистера, Алексис под давлением Юпамекано оказался на газоне, но до этого Льорис грамотно сыграл в подкате при игре на выходе, Шимон Марциняк показал, что нужно играть дальше.

Ромеро в центре поля нарушил правила против Гризманна. Игроки сборной Франции не смогли быстро разыграть стандарт.

Месси и Альварес довольно активно начинают работать в прессинге с самого начала второго тайма, Франция по-прежнему не может пройти дальше центра поля.

Пытаются игроки сборной Франции временами выполнять и длинные забросы вперёд, но раз уж Дешам снял Жиру с игры, пора играть иначе.

Ромеро выиграл борьбу за мяч в центре поля, далее Месси выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Ди Марию, Анхель сразу же выполнил подачу на правый угол штрафной, Де Пауль в падении пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Льорису.

Ничего не изменилось в игре сборной Франции посл перерыва, а Дидье Дешам пока не знает, как изменить игру своей команды в линии полузащиты.

Мбаппе совершил рывок вперёд по правому флангу, под давлением Фернандеса Килиан заработал угловой для своей команды.

Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес отлично сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

Месси выполнил передачу на ход Де Паулю к правому углу штрафной площади, Тео очень неплохо сыграл в подкате, но мяч всё же улетел в аут от флангового защитника сборной Франции.

Угловой заработала сборная Аргентины. Месси выполнил подачу на ближнюю штангу, Гризманн отработал в обороне, головой Антуан грамотно выбил мяч в аут.

Тчуамени по левой половине поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Де Пауль за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де Пауля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Франции, чтобы наконец-то начать играть в футбол, команде Дидье Дешама больше нельзя пропускать в этом противостоянии, а иначе мы можем досрочно поздравлять Аргентину с трофеем.

Альварес от радиуса штрафной площади выполнил заброс в центр штрафной на ход Макаллистеру, Льорис грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Аргентины по всем статьям переигрывает Францию и заслуженно ведёт со счётом 2:0. Дидье Дешам сделал спорные замены ещё до перерыва, всё же в атаке проблема была не в Жиру и Дембеле, мячи в атаки линия полузащиты никак доставить не может. Потерялся полностью и Мбаппе, а такие замены могут только ослабить атаку Франции на вторую половину матча.

45' Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно для Варана, будет удар от ворот.

45' Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Коло-Муани.

45' Пытаются игроки сборной Франции грузить мячи вперёд, но никто из линии атаки не может выиграть борьбу у защитников сборной Аргентины.

45' Из центра поля последовал заброс от Месси на правый угол штрафной площади на ход Альваресу, Варан оказался первым на мяче и выбил его в аут.

45' Тюрам на левом фланге попал под плотный прессинг и в итоге не смог выполнить прострел в штрафную площадь, а затем уже Тео нарушил правила против Де Пауля.

45' Ди Мария в борьбе с Кунде на левом фланге оказался на газоне, Шимон Марциняк показал, что нужно играть дальше.

45' Семь минут добавил Шимон Марциняк к основному времени первого тайма.

44' Ромеро в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки сборной Франции не смогли быстро разыграть стандарт.

43' И вторую подряд замену провёл Дидье Дешам. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Рандаль Коло-Муани.

42' В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Усмана Дембеле на поле вышел Маркус Тюрам.

41' Кунде теперь уже в центре поля прихватил за футболку Ди Марию. Вновь сборная Аргентины никуда не стала торопиться при розыгрыше мяча.

40' Упамекано из центра поля выполнил заброс на левую половину поля, Жиру проиграл борьбу за верховой мяч.

39' В очередной раз сборная Франции не знает, что делать с мячом и как вскрывать оборону сборной Аргентины.

38' Кунде в центре поля нарушил правила против Макаллистера. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча.

37' Фанаты сборной Аргентины на трибунах уже начинают активно праздновать, но всё же после перерыва всё может поменяться.

36' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ди Мария!!! Сборная Аргентины провели отличную контратаку по правому флангу, которая завершилась голом. Из центра поля последовала передача на ход Макаллистеру по правому флангу, Алексис убежал к углу штрафной площади и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ди Мария в касание пробил в дальний угол ворот мимо Льориса, который уже пытался в прыжке как-то накрыть соперника.

35' Мбаппе при входе в штрафную площадь с левого фланга обыграл Отаменди, но затем своего партнёра по команде подстраховал Фернандес.

34' Игроки сборной Франции вынуждены уже полностью отойти на свою половину поля, Аргентина продолжает полностью доминировать на поле.

33' Из глубины поля последовал заброс на левую половину поля сборной Аргентины, Ромеро был первым на мяче и спокойно головой сбросил мяч в руки Мартинесу.

32' Месси попытался сейчас сделать смещение к левому углу штрафной площади с правой половины поля, но Упамекано грамотно сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног Лионеля в рамках правил.

31' Макаллистер при смещении на левую половину поля с левого фланга отыгрался с Альваресом, а затем Алексис пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

30' Не получается у сборной Франции пока что сыграть первым номером, Аргентина вновь стала куда больше контролировать мяч.

29' Месси с партнёрами по команде разогнал атаку по центру, далее Лионель выполнил передачу на левый фланг, Ди Мария сразу же выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Анхеля и улетел в аут.

28' Позвал сразу же на поле врачей сборных Аргентины и Франции Шимон Марциняк, но Тео и Месси довольно быстро поднялись, оба футболиста готовы продолжать матч.

27' Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Аргентины выиграли верховую борьбу за мяч, но затем ужеу радиуса штрафной площади между собой в борьбе за верховой мяч в игровом эпизоде столкнулись Тео и Месси. Шимон Марциняк довольно быстро остановил игру и всё же зафиксировал фол со стороны флангового защитника сборной Франции.

26' Ромеро на правой половине поля нарушил правила против Жиру. Игроки сборной Франции тщательно готовятся к стандарту.

25' Сборная Франции пока что перехватила контроль над мячом, но дальше центра поля у французов пройти не получается.

24' Сборная Франции после пропущенного мяча теперь уже должна будет добавлять постепенно в атаке, первую половину первого тайма команда Дидье Дешама всё же явно провалила.

23' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Месси!!! Лионель Месси с "точки" уверенно пробил под правую штангу, Льорис гадал и прыгнул в левый угол ворот.

22' Пенальти назначается в ворота сборной Франции! Ди Мария на левом фланге убрал Дембеле на ложном замахе, далее Анхель убежал в штрафную площадь, Дембеле пытался исправить ситуацию, но в итоге нарушил правила, Шимон Марциняк сразу же дал свисток и указал на "точку".

21' Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Жиру в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ди Марии.

20' Де Пауль на левом фланге у своей штрафной площади сбил Тео. Франция заработала достаточно опасный стандарт.

19' Дембеле успешно отыгрался с Кунде при развитии атаки по правому флангу, но затем Макаллистер накрыл Дембеле, который пытался подать в штрафную площадь.

18' Быструю атаку по правой половине поля провели игроки сборной Аргентины после потери мяча Тео, Альварес, Месси и Де Пауль сразу же убежали к правому углу штрафной площади, далее последовал прострел в центр штрафной, Ди Мария из-под Кунде в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

17' Тальяфико выполнил передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади на ход Ди Марии, Анхель оказался в небольшом офсайде.

16' Мбаппе наконец-то попытался сейчас что-то придумать на левой половине поля. При входе в штрафную площадь Мбаппе отыгрался с Рабио, Адриен ответный пас выполнил к левому углу вратарской, защитники сборной Аргентины грамотно поставили корпус и дали Мартинесу сыграть на выходе.

15' Альварес продолжает попытки идти в высокий прессинг, на этот раз Хулиан на правом углу штрафной площади прессинговал Тео, но в итоге форвард сборной Аргентины при попытке перехватить мяч после выноса сыграл рукой.

14' Поднялся Льорис посла паузы, капитан сборной Франции показал, что с ним всё нормально, Уго готов продолжать матч.

13' Локтем попал в грудь Льорису Ромеро, вышли на поле врачи сборной Франции, пауза в игре. Напомним, что у Льориса сегодня рекорд по матчам на чемпионатах мира среди голкиперов.

12' Месси с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гризманн выбил мяч на правую половину поля, подбор был за игроками сборной Аргентины. Во второй волне атаки Де Пауль выполнил подачу в центр к линии вратарской, Альварес в борьбе за верховой мяч оказался на газоне, Шимон Марциняк показал, что нужно играть дальше, а уже следом Ромеро в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Льориса, который играл на выходе.

11' И вот уже у Аргентины прошла качественная длительная атака, которая с левого фланга завершилась переводом на правую половину поля, Де Пауль подработал мяч, а затем Родриго пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Варана и ушёл на угловой.

10' Стараются игроки сборной Аргентины за счёт высокого прессинга как можно быстрее заставлять французов терять мяч. Но, на этот раз Альварес в центре поля зацепил Рабио.

9' Месси в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки сборной Франции довольно быстро разыграли стандарт на этот раз.

8' Макаллистер с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел довольно плотно, но точно в Льориса, Уго поймал его без особого труда.

7' Упамекано в центре поля в борьбе за верховой мяч уже умудрился нарушить правила против Месси. Постепенно и Аргентина начинает всё больше давить на ворота сборной Франции.

6' Де Пауль с правой половины поля выполнил мягкий заброс в центр штрафной площади, Альварес выиграл позиционную борьбу у Упамекано, уже в падении Хулиан бил в левый угол ворот, Льорис спокойно выловил мяч, но также оказалось, что форвард сборной Аргентины был в офсайде.

5' Альварес в центре поля огрел по ногам Рабио. Сборная Франции не стала торопиться при розыгрыше мяча, учитывая, что Шимон Марциняк сделал и устное внушение форварду сборной Аргентины.

4' Гризманн бросился прессинговать к линии вратарской Мартинеса, Эмилиано выбил мяч в центр поля, но как раз точно на игрока сборной Франции.

3' И уже пару мелких фолов в центре поля совершили французы, команда Дидье Дешама показывает свой мощный настрой на матч.

2' Тчуамени от центрального круга со своей половины поля сразу же выполнил заброс на левую половину поля, Жиру изначально зря стал тянуться к мячу, Оливье в итоге до него не достал, а также немного смутил Мбаппе, в итоге мяч улетел в аут.