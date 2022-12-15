Стадион: Стадион Лусаил. Главный судья: Марциняк Шимон
История личных встреч
Аргентина
Франция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|5 (3)
|0.83
|Альварес Хулиан
|4
|0.67
|Молина Науэль
|1
|0.17
|Фернандес Энцо
|1
|0.17
|Макаллистер Алексис
|1
|0.17
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|0.83
|Жиру Оливье
|4
|0.67
|Эрнандес Тео
|1
|0.17
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.17
|Тчуамени Орельен
|1
|0.17
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Тюрам Маркус
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Скалони Лионель
|1
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Эрнандес Тео
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
11
Аргентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Франция
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
31%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2
Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0
Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1
Результаты матчей
Аргентина
Франция
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
24
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Аргентина
0 Франция
|Аргентина
|Месси Лионель
|5 (3)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Франция
|Жиру Оливье
|4
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|4
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Марокко
|Хеддира Валид
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.05 Обе забьют - да
- 2.05 Голы в обоих таймах - да
Прогнозы на матч Аргентина - Франция
Исход игры
Аргентина
65% (485)
Ничья
4.6% (34)
Франция
30.4% (227)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (27)
Меньше
22.86% (8)
Обе команды забьют
Да
88.57% (31)
Нет
11.43% (4)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
1.7% (13)
1:2 Франция
1.1% (8)
1:1 Ничья
0.5% (4)
3:2 Аргентина
0.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!