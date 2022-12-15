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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Аргентина
FIFA #3
 
Позже
Франция
FIFA #4
Прогнозы 731
Аргентина 64.7% (473)
X 4.5% (33)
Франция 30.8% (225)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Франция
2.91
3.15
2.87
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аргентина
Франция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
4:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (3) 0.83
Альварес Хулиан 4 0.67
Молина Науэль 1 0.17
Фернандес Энцо 1 0.17
Макаллистер Алексис 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Отаменди Николас 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.83
Жиру Оливье 4 0.67
Эрнандес Тео 1 0.17
Рабио Адриен 1 0.17
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Тчуамени Орельен 1 0.17
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0
Тюрам Маркус 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Скалони Лионель 1 0
Месси Лионель 1 0
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризманн Антуан 1 0
Дембеле Усман 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Кунде Жюль 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
11
Аргентина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Франция
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
31%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2
Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0
Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1

Результаты матчей

Аргентина
Франция

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
2
4
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
5 Нидерланды
6 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
1 Англия
2 Франция
1 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
3 Аргентина
0 Хорватия
2 Франция
0 Марокко
Финал
0 Аргентина
0 Франция

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 5 (3)
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Франция Жиру Оливье 4
Аргентина Альварес Хулиан 4
Испания Мората Альваро 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Марокко Хеддира Валид 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.

    Главный судья: Марциняк Шимон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 731
    Аргентина 64.7% (473)
    X 4.5% (33)
    Франция 30.8% (225)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Франция
    2.91
    3.15
    2.87
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина - Франция

    Исход игры
    Аргентина
    65% (485)
    Ничья
    4.6% (34)
    Франция
    30.4% (227)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.14% (27)
    Меньше
    22.86% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (31)
    Нет
    11.43% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    1.7% (13)
    1:2 Франция
    1.1% (8)
    1:1 Ничья
    0.5% (4)
    3:2 Аргентина
    0.4% (3)
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    Аргентина
    Франция
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