36' Моралес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Вильярреал

24' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

23' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

15' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тригерос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Габриэль Вейга. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Габриэль Вейга наказан за толчок Мохика Хоан

12' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Оскар Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Мохика Хоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Чуквезе Саму из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Чуквезе Саму выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Чуквезе Саму создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сельта начинает с центра поля