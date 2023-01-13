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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Сельта
0:1
Первый тайм: 42'
Вильярреал
0'
0:1
15' Гол
Морено Херард
26' Желтая карточка
Тригерос Мануэль

Ход матча

15'
0:1
Морено Херард
(Чуквезе Саму)
26'
 
Тригерос Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 131
Сельта 11.5% (15)
X 35.1% (46)
Вильярреал 53.4% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Вильярреал
6.37
3.89
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
2
Мальо
Уго
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
24
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
12
Мохика
Хоан
10
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
22
Моралес
Луис
7
Морено
Херард
Сельта
3-4-2-1
Вильярреал
4-1-4-1

История личных встреч

Сельта
Вильярреал

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.6
1.7

Среднее время на гол

150
52

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
58

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 8 (1) 0.47
Вейга Габриэль 4 0.24
Оскар Родригес 2 0.12
Пасьенса Гонсало 1 0.06
Айду Джозеф 1 0.06
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 4 (1) 0.24
Баэна Алехандро 4 0.24
Джексон Николас 2 0.12
Пино Йереми 2 0.12
Данджума Арно 2 (1) 0.12
Чуквезе Саму 1 0.06
Коклен Франсис 1 0.06
Моралес Луис 1 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.06
Фойт Хуан 1 0.06
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 1
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Перес Карлес 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Торрес Пау II 6 0
Альбиоль Рауль 5 0
Морено Альберто 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Ману Морланес 0 1
Рейна Пепе 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Фойт Хуан 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вильярреал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
0
Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

2
13
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вильярреал
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
3
60%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
57%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
5
28%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
2
12%
7
39%
76-90

Пропущено

26
13
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
6
46%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3
Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2
Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0

Результаты матчей

Сельта
Вильярреал

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сельта
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
7
9
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Вильярреал
 1:0 Заявка 17 9 3 5 20 - 12 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Осасуна
 Заявка 16 7 3 6 16 - 16 24
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 0:1 Заявка 17 4 4 9 16 - 28 16
17.
Севилья
 Заявка 16 3 6 7 16 - 24 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Вильярреал
 1:0 Заявка 10 4 2 4 7 - 6 14
6.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
7.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
9.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
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    Прогнозы 131
    Сельта 11.5% (15)
    X 35.1% (46)
    Вильярреал 53.4% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Вильярреал
    6.37
    3.89
    2.80
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Сельта
    11.3% (15)
    Ничья
    35.3% (47)
    Вильярреал
    53.4% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (43)
    1:2 Вильярреал
    27.8% (37)
    0:1 Вильярреал
    12.8% (17)
    2:1 Сельта
    6.8% (9)
    0:2 Вильярреал
    2.3% (3)
    1:0 Сельта
    2.3% (3)
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