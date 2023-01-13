Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тапия Ренато нанес удар головой, но Хосе Рейна спокойно отбил мяч.

88' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Тапия Ренато

87' Перес Карлес пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

86' Габриэль Вейга наказан за толчок Ману Морланес

84' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Вильярреал

83' Габриэль Вейга из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Вильярреал

75' Де ла Торре Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

74' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Сельта

72' Удар от ворот произведет Сельта

72' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Капу Этьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Вильярреал

70' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

68' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Моралес Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Габриэль Вейга сделал результативную передачу.

68' Моралес Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с правой ноги!

67' Удар от ворот произведет Вильярреал

66' Габриэль Вейга из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Ларсен Йорген навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Сельта

61' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Моралес Луис и попал в перекладину!

61' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Тригерос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Фойт Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Фойт Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Мохика Хоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Моралес Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

48' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Морено Херард не смог попасть в створ ударом издали

47' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

46' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля