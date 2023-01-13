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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Сельта
1:1
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
15' Гол
Морено Херард
26' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
68' Желтая карточка
Моралес Луис
1:1
68' Гол
Ларсен Йорген
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Морено Херард
(Чуквезе Саму)
26'
 
Тригерос Мануэль
46'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму
46'
Де ла Торре Лука
Серви Франко
 
54'
Перес Карлес
Мингеса Оскар
 
64'
Ларсен Йорген
Оскар Родригес
 
64'
 
Капу Этьен
Коклен Франсис
65'
 
Фемения Кико
Фойт Хуан
68'
 
Моралес Луис
68'
Ларсен Йорген
(Вейга Габриэль)
1:1
70'
 
Куэнка Хорхе
Фемения Кико
78'
 
Ману Морланес
Тригерос Мануэль
87'
Тапия Ренато
Вейга Габриэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Сельта 11.3% (15)
X 35.3% (47)
Вильярреал 53.4% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
2
Мальо
Уго
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
24
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
12
Мохика
Хоан
10
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
22
Моралес
Луис
7
Морено
Херард
Сельта
3-4-2-1
Вильярреал
4-1-4-1

История личных встреч

Сельта
Вильярреал

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.6
1.7

Среднее время на гол

150
52

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
58

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 8 (1) 0.47
Вейга Габриэль 4 0.24
Оскар Родригес 2 0.12
Ларсен Йорген 1 0.06
Пасьенса Гонсало 1 0.06
Айду Джозеф 1 0.06
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 4 (1) 0.24
Баэна Алехандро 4 0.24
Джексон Николас 2 0.12
Пино Йереми 2 0.12
Данджума Арно 2 (1) 0.12
Чуквезе Саму 1 0.06
Коклен Франсис 1 0.06
Моралес Луис 1 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.06
Фойт Хуан 1 0.06
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 1
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Перес Карлес 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Торрес Пау II 6 0
Альбиоль Рауль 5 0
Морено Альберто 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Ману Морланес 0 1
Рейна Пепе 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Моралес Луис 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Фойт Хуан 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Вильярреал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
1
Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

2
13
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Вильярреал
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 14
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
2
11%
7
37%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
15%
6
43%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3
Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2
Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0

Результаты матчей

Сельта
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сельта
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
1.5
Больше Меньше
5
2
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Осасуна
 Заявка 16 7 3 6 16 - 16 24
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 16 3 6 7 16 - 24 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
6.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
7.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
9.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Сельта играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сельта: 51%, Вильярреал: 49%.
  • 96'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 95'
    Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Мальо Уго нанес удар головой, но Хосе Рейна спокойно отбил мяч.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Сельта 11.3% (15)
    X 35.3% (47)
    Вильярреал 53.4% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 1:1 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Сельта
    11.3% (15)
    Ничья
    35.3% (47)
    Вильярреал
    53.4% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (43)
    1:2 Вильярреал
    27.8% (37)
    0:1 Вильярреал
    12.8% (17)
    2:1 Сельта
    6.8% (9)
    0:2 Вильярреал
    2.3% (3)
    1:0 Сельта
    2.3% (3)
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