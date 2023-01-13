Тур: 17. Стадион: Балаидос. Главный судья: Альберола Хавьер
1:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолМорено Херард
26' Желтая карточкаТригерос Мануэль
68' Желтая карточкаМоралес Луис
1:1
68' ГолЛарсен Йорген
90'+6
Ход матча
15'
0:1
26'
68'
68'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
13 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
23
Манди
Аисса
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Вильярреал
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.6
1.7
Среднее время на гол
150
52
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
1.3
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
58
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|8 (1)
|0.47
|Вейга Габриэль
|4
|0.24
|Оскар Родригес
|2
|0.12
|Ларсен Йорген
|1
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.06
|Айду Джозеф
|1
|0.06
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|4 (1)
|0.24
|Баэна Алехандро
|4
|0.24
|Джексон Николас
|2
|0.12
|Пино Йереми
|2
|0.12
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.12
|Чуквезе Саму
|1
|0.06
|Коклен Франсис
|1
|0.06
|Моралес Луис
|1
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.06
|Фойт Хуан
|1
|0.06
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Вейга Габриэль
|2
|1
|Мальо Уго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|6
|1
|Торрес Пау II
|6
|0
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Рейна Пепе
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Моралес Луис
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Вильярреал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
1
Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
2
13
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Вильярреал
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 14
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
2
11%
7
37%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
15%
6
43%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3
Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2
Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0
Результаты матчей
Сельта
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сельта
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
52
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
215
710
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 15
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Вильярреал
Исход игры
Сельта
11.3% (15)
Ничья
35.3% (47)
Вильярреал
53.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (43)
1:2 Вильярреал
27.8% (37)
0:1 Вильярреал
12.8% (17)
2:1 Сельта
6.8% (9)
0:2 Вильярреал
2.3% (3)
1:0 Сельта
2.3% (3)
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