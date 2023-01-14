Тур: 17. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Мелеро Марио
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Lucas
Rosa
21
Санчес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Lucas RosaЗащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
-
10 Плано ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
История личных встреч
Вальядолид
Райо Вальекано
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.61
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.29
|Роке Меса
|2
|0.12
|Плано Оскар
|1
|0.06
|Мончу Рамон
|1
|0.06
|Тухами Ануар
|1
|0.06
|Санчес Хавьер
|1
|0.06
|Хоакин Фернандес
|1
|0.06
|Вайссман Шон
|1
|0.06
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Плата Гонсало
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камелло Серхио
|4
|0.24
|Паласон Иси
|4 (1)
|0.24
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.18
|Лежён Флорьян
|3
|0.18
|Трехо Оскар
|2 (1)
|0.12
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.12
|Лопес Унаи
|1
|0.06
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Комесанья Санти
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хавьер
|5
|0
|Роке Меса
|4
|0
|Мончу Рамон
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Олаза Лукас
|2
|0
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Фреснеда Иван
|1
|0
|Lucas Rosa
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Лежён Флорьян
|3
|1
|Фалькао Радамель
|3
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Балью Иван
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
7
Вальядолид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
4
12
Вальядолид
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
4
19
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
5
63%
1
9%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
4
50%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
0
0%
5
21%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
1
4%
3
16%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
7
37%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
11
46%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5
Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0
Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1
Результаты матчей
Вальядолид
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
313
79
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 15
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 16
|24
|9.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 20
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 24
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Вальядолид
37.4% (46)
Ничья
39% (48)
Райо Вальекано
23.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
66.67% (78)
Нет
33.33% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (45)
1:0 Вальядолид
15.4% (19)
1:2 Райо Вальекано
13.8% (17)
2:1 Вальядолид
13% (16)
0:1 Райо Вальекано
8.9% (11)
2:0 Вальядолид
4.9% (6)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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