  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 15'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Вальядолид 37.4% (46)
X 39% (48)
Райо Вальекано 23.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Райо Вальекано
3.05
3.15
2.85
Все Коэффициенты
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
39
Lucas
Rosa
21
Санчес
Иван
8
Мончу
Рамон
4
Перес
Кике
11
Плата
Гонсало
16
Гвардиола
Серхи
19
Кенеди
Роберт
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Катена
Алехандро
19
Лежён
Флорьян
3
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Вальядолид
4-3-3
Райо Вальекано
4-5-1

История личных встреч

Вальядолид
Райо Вальекано

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
П
1:2
П
0:1
ТМК
2:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:0
ТМС
2:1
П
1:1
КК
3:1
КК
0:0
П
0:3
П
1:2
П
6:1
С
2:2
С
3:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.29
Роке Меса 2 0.12
Плано Оскар 1 0.06
Мончу Рамон 1 0.06
Тухами Ануар 1 0.06
Санчес Хавьер 1 0.06
Хоакин Фернандес 1 0.06
Вайссман Шон 1 0.06
Агуадо Альваро 0 0
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камелло Серхио 4 0.24
Паласон Иси 4 (1) 0.24
Гарсия Альваро Ривера 3 0.18
Лежён Флорьян 3 0.18
Трехо Оскар 2 (1) 0.12
Фалькао Радамель 2 (1) 0.12
Лопес Унаи 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Комесанья Санти 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 5 0
Роке Меса 4 0
Мончу Рамон 4 0
Хоакин Фернандес 3 0
Перес Кике 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Фреснеда Иван 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Валентин Оскар 6 0
Катена Алехандро 5 0
Лежён Флорьян 3 1
Фалькао Радамель 3 0
Димитриевски Столе 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Сисс Пате 3 0
Ираола Андони 1 1
Балью Иван 2 0
Паласон Иси 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Комесанья Санти 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
7
Вальядолид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

4
12
Вальядолид
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

4
19

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
5
63%
1
9%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
4
50%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
0
0%
5
21%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
19
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
1
4%
3
16%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
7
37%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
11
46%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5
Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0
Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Вальядолид
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Осасуна
 Заявка 16 7 3 6 16 - 16 24
9.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 20 24
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 17 5 3 9 13 - 24 18
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 16 3 6 7 16 - 24 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Вальядолид
 0:0 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
6.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
7.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
9.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Райо Вальекано.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.65. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.65 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Вальядолид 37.4% (46)
    X 39% (48)
    Райо Вальекано 23.6% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.05
    3.15
    2.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Райо Вальекано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Вальядолид
    37.4% (46)
    Ничья
    39% (48)
    Райо Вальекано
    23.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (45)
    1:0 Вальядолид
    15.4% (19)
    1:2 Райо Вальекано
    13.8% (17)
    2:1 Вальядолид
    13% (16)
    0:1 Райо Вальекано
    8.9% (11)
    2:0 Вальядолид
    4.9% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вальядолид
    Райо Вальекано
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     