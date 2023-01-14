Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Гвардиола Серхи получил желтую карточку от судьи

50' Хорошую попытку сделал Катена Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гарсия Франсиско III пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

42' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Плата Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

40' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Lucas Rosa выиграл воздушное противоборство у Паласон Иси

36' Мончу Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

33' ОН ПРОМАЗАЛ - Паласон Иси пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

32' Мончу Рамон получил желтую карточку от судьи

32' После проверки VAR судья изменил решение - Райо Вальекано пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Лежён Флорьян пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

30' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вайссман Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Вальядолид

28' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

25' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хоакин Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

19' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Санчес Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Вальядолид

6' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Вальядолид

5' Перес Кике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мончу Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Lucas Rosa выиграл воздушное противоборство у Паласон Иси

2' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре