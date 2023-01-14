  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Жирона
0:1
Первый тайм: 45+'
Севилья
0'
0:1
13' Гол
Ньянзу Танги
37' Желтая карточка
Давид Лопес
45' Желтая карточка
Акунья Маркос

Ход матча

13'
0:1
Ньянзу Танги
(Ракитич Иван)
37'
Давид Лопес
 
45'
 
Акунья Маркос

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Жирона 12.3% (15)
X 35.2% (43)
Севилья 52.5% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Севилья
6.10
3.69
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
12
Вилья
Тони
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
7
Стуани
Кристиан
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
20
Фернандо
Режес
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
6
Гудель
Неманья
21
Торрес
Оливер
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
Жирона
4-1-4-1
Севилья
3-4-2-1

История личных встреч

Жирона
Севилья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Тотал матчей

1.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
225

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 4 (1) 0.24
Стуани Кристиан 4 (3) 0.24
Рикельме Родриго 3 0.18
Давид Лопес 2 0.12
Мартинес Арнау 2 0.12
Мартин Иван 2 0.12
Сайс Самуэль 2 (2) 0.12
Эррера Янгель 1 0.06
Ромеу Ориоль 1 0.06
Вилья Тони 1 0.06
Рейньер Жезус 1 0.06
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Чичарито 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Коуто Ян 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.18
Ламела Эрик 3 0.18
Мир Рафа 3 0.18
Кармона Хосе Анхель 2 0.12
Гудель Неманья 2 0.12
Рекик Карим 1 0.06
Салас Кике 1 0.06
Акунья Маркос 1 0.06
Ньянзу Танги 1 0.06
Ракитич Иван 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Кастельянос Валентин 5 0
Стуани Кристиан 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Давид Лопес 2 0
Эррера Янгель 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Вилья Тони 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 5 1
Кармона Хосе Анхель 5 1
Акунья Маркос 4 1
Иско Аларкон 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Ракитич Иван 2 1
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Хордан Хоан 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Севилья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
7
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

6
5
Жирона
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
4%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
19%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
4
15%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3
Севилья - Волендам 7:0 Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1 Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Жирона
Севилья

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жирона
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
9.
Осасуна
 Заявка 16 7 3 6 16 - 16 24
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Севилья
 1:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 24 18
13.
Жирона
 0:1 Заявка 17 4 6 7 24 - 27 18
14.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
15.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
16.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
17.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
11.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
12.
Жирона
 0:1 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Севилья
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
7.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
10.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
11.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Жирона: 54%, Севилья: 46%.
  • 47'
    Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    45'
    Рефери не любит споров - именно за это Акунья Маркос сейчас получил желтую
  • 45'
    Контроль мяча: Жирона: 54%, Севилья: 46%.
  • 44'
    Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Жирона.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.40. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.40 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Жирона 12.3% (15)
    X 35.2% (43)
    Севилья 52.5% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Севилья
    6.10
    3.69
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 0:1 Севилья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 0:1 Севилья

    Исход игры
    Жирона
    12.3% (15)
    Ничья
    35.2% (43)
    Севилья
    52.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    32.8% (40)
    1:1 Ничья
    31.1% (38)
    0:1 Севилья
    9% (11)
    1:0 Жирона
    6.6% (8)
    0:2 Севилья
    5.7% (7)
    2:1 Жирона
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Жирона
    Севилья
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     