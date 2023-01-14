Тур: 17. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Писарро Валентин
Ход матча
13'
0:1
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ромеу
Ориоль
12
Вилья
Тони
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кинтана НачоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
-
43 Manu Bueno
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Севилья
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Тотал матчей
1.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
225
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|4 (1)
|0.24
|Стуани Кристиан
|4 (3)
|0.24
|Рикельме Родриго
|3
|0.18
|Давид Лопес
|2
|0.12
|Мартинес Арнау
|2
|0.12
|Мартин Иван
|2
|0.12
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.12
|Эррера Янгель
|1
|0.06
|Ромеу Ориоль
|1
|0.06
|Вилья Тони
|1
|0.06
|Рейньер Жезус
|1
|0.06
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Чичарито
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Оливер
|3
|0.18
|Ламела Эрик
|3
|0.18
|Мир Рафа
|3
|0.18
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.12
|Гудель Неманья
|2
|0.12
|Рекик Карим
|1
|0.06
|Салас Кике
|1
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.06
|Ньянзу Танги
|1
|0.06
|Ракитич Иван
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|Стуани Кристиан
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Чичарито
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Вилья Тони
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Акунья Маркос
|4
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Ракитич Иван
|2
|1
|Навас Хесус
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Фернандо Режес
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Севилья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
7
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
6
5
Жирона
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
4%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Пропущено
27
23
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
19%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
4
15%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3
Севилья - Волендам 7:0 Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1 Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2
Результаты матчей
Жирона
Севилья
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жирона
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
88
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 15
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 24
|18
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|14.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|12.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Севилья
Исход игры
Жирона
12.3% (15)
Ничья
35.2% (43)
Севилья
52.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 Севилья
32.8% (40)
1:1 Ничья
31.1% (38)
0:1 Севилья
9% (11)
1:0 Жирона
6.6% (8)
0:2 Севилья
5.7% (7)
2:1 Жирона
5.7% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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