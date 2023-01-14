Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Жирона

84' Мир Рафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Сусо Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Жирона

81' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Жирона

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Торрес Оливер не смог попасть в створ ударом издали

79' Удар от ворот произведет Севилья

79' Оооо... вот это был удар! Эррера Янгель должен был забить с этой позиции.

78' Arnau Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Удар от ворот произведет Жирона

77' Гудель Неманья из команды Севилья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Рикельме Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Севилья

73' Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Рефери не любит споров - именно за это Arnau Martinez сейчас получил желтую

67' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Тактическая замена. Лоик Баде уходит с поля и его заменяет Монтьель Гонсало

66' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лоик Баде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

58' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

54' Удар от ворот произведет Жирона

54' Сегодняшная посещаемость составляет 12035 болельщиков

53' Удар от ворот произведет Севилья

52' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Жирона

51' Мир Рафа не смог попасть в створ ударом издали

50' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мир Рафа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

46' Г О О О О Л - Стуани Кристиан забивает с правой ноги!