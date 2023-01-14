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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 12035 Главный судья: Писарро Валентин
Жирона
2:1
Конец матча
Севилья
0'
0:1
13' Гол
Ньянзу Танги
36' Желтая карточка
Давид Лопес
45' Желтая карточка
Акунья Маркос
45' Желтая карточка
Вилья Тони
1:1
46' Гол
Стуани Кристиан
68' Желтая карточка
Мартинес Арнау
2:1
88' Гол
Эррера Янгель
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Ньянзу Танги
(Ракитич Иван)
36'
Давид Лопес
 
45'
 
Акунья Маркос
45'
Вилья Тони
 
46'
Стуани Кристиан
(Вилья Тони)
1:1
62'
Коуто Ян
Вилья Тони
 
62'
Эррера Янгель
Мартин Иван
 
63'
Бернардо Эспиноса
Давид Лопес
 
66'
 
Монтьель Гонсало
Баде Луак
66'
 
Ламела Эрик
Фернандо Режес
68'
Мартинес Арнау
 
80'
 
Сусо Хесус
Навас Хесус
82'
Фернандес Валери
Рикельме Родриго
 
88'
Эррера Янгель
(Фернандес Валери)
2:1
90'
 
Эн-Несири Юссеф
Торрес Оливер
90'
Террац Рамон
Стуани Кристиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Жирона 12.3% (15)
X 35.2% (43)
Севилья 52.5% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
12
Вилья
Тони
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
7
Стуани
Кристиан
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
20
Фернандо
Режес
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
6
Гудель
Неманья
21
Торрес
Оливер
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
Жирона
4-1-4-1
Севилья
3-4-2-1

История личных встреч

Жирона
Севилья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Тотал матчей

1.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
225

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 5 (3) 0.29
Кастельянос Валентин 4 (1) 0.24
Рикельме Родриго 3 0.18
Эррера Янгель 2 0.12
Давид Лопес 2 0.12
Мартинес Арнау 2 0.12
Мартин Иван 2 0.12
Сайс Самуэль 2 (2) 0.12
Вилья Тони 1 0.06
Ромеу Ориоль 1 0.06
Рейньер Жезус 1 0.06
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Фернандес Валери 0 0
Чичарито 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.18
Ламела Эрик 3 0.18
Мир Рафа 3 0.18
Кармона Хосе Анхель 2 0.12
Гудель Неманья 2 0.12
Рекик Карим 1 0.06
Салас Кике 1 0.06
Акунья Маркос 1 0.06
Ньянзу Танги 1 0.06
Ракитич Иван 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Кастельянос Валентин 5 0
Мартинес Арнау 4 0
Стуани Кристиан 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 5 1
Акунья Маркос 5 1
Кармона Хосе Анхель 5 1
Иско Аларкон 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Ракитич Иван 2 1
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Хордан Хоан 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Севилья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
8
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

6
5
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Севилья
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
4%
5
28%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
7
28%
4
22%
76-90

Пропущено

28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
6
21%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
18%
5
20%
31-45
5
18%
5
20%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3
Севилья - Волендам 7:0 Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1 Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Жирона
Севилья

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
8 раз 89%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жирона
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 17 7 4 6 16 - 16 25
10.
Мальорка
 0:0 Заявка 17 6 5 6 14 - 15 23
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 8 16
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Мальорка
 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Осасуна
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Жирона 12.3% (15)
    X 35.2% (43)
    Севилья 52.5% (64)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 2:1 Севилья

    Исход игры
    Жирона
    12.3% (15)
    Ничья
    35.2% (43)
    Севилья
    52.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    32.8% (40)
    1:1 Ничья
    31.1% (38)
    0:1 Севилья
    9% (11)
    1:0 Жирона
    6.6% (8)
    0:2 Севилья
    5.7% (7)
    2:1 Жирона
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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