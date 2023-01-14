Тур: 17. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Сото Сесар
Ход матча
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Морено
Диего
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
История личных встреч
Осасуна
Мальорка
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Среднее время на гол
49
108
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
49
86
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|6 (2)
|0.35
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.12
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.12
|Гарсия Рубен
|1
|0.06
|Брашанац Дарко
|1
|0.06
|Гомес Мойсес
|1
|0.06
|Будимир Анте
|1
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.06
|Гарсия Давид III
|1
|0.06
|Эззалзули Абде
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|8 (2)
|0.47
|Кан-Ин Ли
|2
|0.12
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.06
|Раильо Антонио
|1
|0.06
|Дьедью Амат
|1
|0.06
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|6
|1
|Унаи Гарсия
|5
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Будимир Анте
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|6
|0
|Вальент Мартин
|6
|0
|Мурики Ведат
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Кан-Ин Ли
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Коста Хауме
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
2
Осасуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
5
Осасуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
50%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3
Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Мальорка
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1
Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2
Результаты матчей
Осасуна
Мальорка
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 15
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 16
|25
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 27
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 25
|17
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|13.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Мальорка
Исход игры
Осасуна
69.4% (84)
Ничья
25.6% (31)
Мальорка
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
49.14% (57)
Нет
50.86% (59)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
41.3% (50)
2:1 Осасуна
23.1% (28)
1:1 Ничья
19.8% (24)
2:0 Осасуна
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Мальорка
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Мальорка
1.7% (2)
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