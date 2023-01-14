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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Осасуна
0:0
Второй тайм: 46'
Мальорка
0'
39' Желтая карточка
Кан-Ин Ли

Ход матча

39'
 
Кан-Ин Ли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 121
Осасуна 69.4% (84)
X 25.6% (31)
Мальорка 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Мальорка
2.82
3.00
4.86
Все Коэффициенты
25
Айтор
Фернандес
35
Морено
Диего
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
22
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
12
Эззалзули
Абде
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
8
Гренье
Клеман
7
Мурики
Ведат
19
Кан-Ин
Ли
Осасуна
4-3-3
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Среднее время на гол

49
108

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
86

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.35
Орос Аймар 2 (1) 0.12
Кике Гарсия 2 (1) 0.12
Гарсия Рубен 1 0.06
Брашанац Дарко 1 0.06
Гомес Мойсес 1 0.06
Будимир Анте 1 0.06
Барха Энрике 1 0.06
Гарсия Давид III 1 0.06
Эззалзули Абде 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 8 (2) 0.47
Кан-Ин Ли 2 0.12
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 1 0.06
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 6 1
Унаи Гарсия 5 1
Торро Лукас 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Круз Хуан 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Будимир Анте 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 6 0
Вальент Мартин 6 0
Мурики Ведат 4 1
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Раильо Антонио 5 0
Кан-Ин Ли 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Санчес Антонио 4 0
Копете Хосе 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Баба Иддрису 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0

Результаты матчей

Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
2
Осасуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
5
Осасуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
50%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3
Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Мальорка
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1
Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2

Результаты матчей

Осасуна
Мальорка

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 17 7 4 6 16 - 16 25
10.
Мальорка
 0:0 Заявка 17 6 5 6 14 - 15 23
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 8 16
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Мальорка
 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Осасуна
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Осасуна начинает контратаку
  • 47'
    Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Осасуна: 66%, Мальорка: 34%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Шанс! Будимир Анте из команды Осасуна пробил головой, но мимо
  • 46'
    Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 46'
    Раильо Антонио из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    46'
    Авила Эсекьель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Осасуна 69.4% (84)
    X 25.6% (31)
    Мальорка 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Мальорка
    2.82
    3.00
    4.86
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    69.4% (84)
    Ничья
    25.6% (31)
    Мальорка
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.45% (33)
    Меньше
    71.55% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    41.3% (50)
    2:1 Осасуна
    23.1% (28)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    2:0 Осасуна
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Мальорка
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Мальорка
    1.7% (2)
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    Осасуна
    Мальорка
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