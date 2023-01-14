Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Абде Эззалзули сделал ключевой пас для гола!

Абде Эззалзули нанес удар, но тот был заблокирован.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Diego Moreno не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Авила Эсекьель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Удар от ворот произведет Осасуна

44' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Гренье Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Будимир Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

41' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Мурики Ведат наказан за толчок Diego Moreno

38' Удар от ворот произведет Мальорка

36' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

36' Абде Эззалзули создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Гренье Клеман бьет со штрафного в створ, но Айтор Фернандес держит все под контролем

33' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

32' Удар от ворот произведет Мальорка

32' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

31' Удар от ворот произведет Осасуна

31' Оооо... вот это был удар! Коста Хауме должен был забить с этой позиции.

31' Коста Хауме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Гренье Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Абде Эззалзули нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Diego Moreno нанес удар, но промахнулся очень сильно.

26' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Абде Эззалзули из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Коста Хауме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Будимир Анте нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

22' Гомес Мойсес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Абде Эззалзули из команды Осасуна разыграл угловой с левого угла.

21' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Мальорка

19' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Гренье Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Мальорка

9' Оооо... вот это был удар! Авила Эсекьель должен был забить с этой позиции.

9' Авила Эсекьель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Орос Аймар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Мальорка

5' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Мальорка

3' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля