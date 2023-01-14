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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 19887 Главный судья: Сото Сесар
Осасуна
1:0
Конец матча
Мальорка
0'
39' Желтая карточка
Кан-Ин Ли
1:0
47' Гол
Орос Аймар
58' Желтая карточка
Авила Эсекьель
78' Желтая карточка
Торро Лукас
90' Желтая карточка
Вальент Мартин
90' Желтая карточка
Гренье Клеман
90'+5

Ход матча

39'
 
Кан-Ин Ли
47'
Орос Аймар
(Гомес Мойсес)
1:0
58'
Авила Эсекьель
 
64'
 
Дьедью Амат
Родригес Даниэль
68'
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
 
68'
Монкайола Хон
Эззалзули Абде
 
72'
 
Куфре Бриан
Коста Хауме
72'
 
Пратс Абдон
Копете Хосе
75'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
78'
Торро Лукас
 
84'
 
Анхель Луис
Кан-Ин Ли
84'
 
Санчес Антонио
Баба Иддрису
90'
Брашанац Дарко
Орос Аймар
 
90'
Унаи Гарсия
Морено Диего
 
90'
 
Вальент Мартин
90'
 
Гренье Клеман

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 7
  • 15 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Осасуна 69.4% (84)
X 25.6% (31)
Мальорка 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Айтор
Фернандес
35
Морено
Диего
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
22
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
12
Эззалзули
Абде
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
8
Гренье
Клеман
7
Мурики
Ведат
19
Кан-Ин
Ли
Осасуна
4-3-3
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Среднее время на гол

49
108

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
86

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.35
Орос Аймар 3 (1) 0.18
Кике Гарсия 2 (1) 0.12
Гарсия Рубен 1 0.06
Гомес Мойсес 1 0.06
Брашанац Дарко 1 0.06
Будимир Анте 1 0.06
Барха Энрике 1 0.06
Гарсия Давид III 1 0.06
Эззалзули Абде 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 8 (2) 0.47
Кан-Ин Ли 2 0.12
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 1 0.06
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 6 1
Унаи Гарсия 5 1
Торро Лукас 6 0
Авила Эсекьель 4 1
Круз Хуан 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Будимир Анте 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 7 0
Вальент Мартин 7 0
Мурики Ведат 4 1
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Раильо Антонио 5 0
Кан-Ин Ли 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Санчес Антонио 4 0
Копете Хосе 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Баба Иддрису 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0

Результаты матчей

Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
2
Осасуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
5
Осасуна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Мальорка
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
50%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3
Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Мальорка
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1
Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2

Результаты матчей

Осасуна
Мальорка

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 2:1 Заявка 17 11 2 4 25 - 18 35
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Осасуна
 Заявка 17 8 3 6 17 - 16 27
8.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 17 7 5 5 25 - 16 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
10.
Мальорка
 Заявка 17 6 4 7 14 - 16 22
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Осасуна
 Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4.
Реал Сосьедад
 2:1 Заявка 9 5 2 2 11 - 10 17
5.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
6.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
7.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
9.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 2:1 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
7.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Мальорка
 Заявка 9 3 2 4 8 - 10 11
9.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
10.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Мальорка Гренье Клеман 7
Мальорка Вальент Мартин 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Осасуна 69.4% (84)
    X 25.6% (31)
    Мальорка 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Осасуна 1:0 Мальорка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    69.4% (84)
    Ничья
    25.6% (31)
    Мальорка
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.45% (33)
    Меньше
    71.55% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    41.3% (50)
    2:1 Осасуна
    23.1% (28)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    2:0 Осасуна
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Мальорка
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Мальорка
    1.7% (2)
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