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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Сосьедад
2:1
Перерыв
Атлетик Б
0'
1:0
25' Гол
Сорлот Александр
2:0
37' Гол
Кубо Такефуса
38' Желтая карточка
Кубо Такефуса
2:1
40' Гол
Сансет Ойян
43' Желтая карточка
Гарсия Дани

Ход матча

25'
Сорлот Александр
(Субельдия Игор)
1:0
37'
Кубо Такефуса
(Сильва Давид)
2:0
38'
Кубо Такефуса
 
40'
2:1
Сансет Ойян
(Юри Берчиче)
43'
 
Гарсия Дани

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Реал Сосьедад 71.5% (88)
X 24.4% (30)
Атлетик Б 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Атлетик Б
2.47
3.00
57.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетик Б

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.83

Среднее время на гол

71
108

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 7 0.41
Сорлот Александр 7 0.41
Кубо Такефуса 2 0.12
Мерино Микель 1 0.06
Субименди Мартин 1 0.06
Субельдия Игор 1 0.06
Сильва Давид 1 0.06
Ильяраменди Асьер 1 0.06
Исак Александр 1 0.06
Умар Садик 1 0.06
Чо Мохамед-Али 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 5 0.29
Уильямс Иньяки 5 0.29
Уильямс Нико 3 0.18
Беренгер Алекс 3 0.18
Сансет Ойян 3 (1) 0.18
Весга Микель 2 (1) 0.12
Гарсия Рауль 1 0.06
Вивиан Даниэль 1 0.06
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Браис Мендес 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Субименди Мартин 4 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Сорлот Александр 1 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 1
Юри Берчиче 3 0
Весга Микель 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Йерай Альварес 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Сансет Ойян 2 0
Венседор Унай 2 0
Саррага Ойер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
4
Реал Сосьедад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

13
12
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Атлетик Б
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

22
23
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
14%
4
17%
1-15
7
32%
5
22%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
1
5%
5
22%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
17%
4
27%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0
Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Осасуна 0:0 Эльденсе - Атлетик Б 1:6 Бетис - Атлетик Б 0:0 Сестао - Атлетик Б 0:1
Удинезе - Атлетик Б 0:1 Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
6
10
1
15
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 2:1 Заявка 17 11 2 4 25 - 18 35
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Осасуна
 Заявка 17 8 3 6 17 - 16 27
8.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 17 7 5 5 25 - 16 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
10.
Мальорка
 Заявка 17 6 4 7 14 - 16 22
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Осасуна
 Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4.
Реал Сосьедад
 2:1 Заявка 9 5 2 2 11 - 10 17
5.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
6.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
7.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
9.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 2:1 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
7.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Мальорка
 Заявка 9 3 2 4 8 - 10 11
9.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
10.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Мальорка Гренье Клеман 7
Мальорка Вальент Мартин 7
Весь список
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    Прогнозы 123
    Реал Сосьедад 71.5% (88)
    X 24.4% (30)
    Атлетик Б 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетик Б
    2.47
    3.00
    57.77
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    71.5% (88)
    Ничья
    24.4% (30)
    Атлетик Б
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    34.1% (42)
    1:0 Реал Сосьедад
    25.2% (31)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    2:0 Реал Сосьедад
    4.9% (6)
    1:2 Атлетик Б
    4.1% (5)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Реал Сосьедад
    Атлетик Б
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