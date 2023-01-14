Тур: 17. Стадион: Аноэта. Главный судья: Куадра Гильермо
2:1
Перерыв
0'
1:0
25' ГолСорлот Александр
2:0
37' ГолКубо Такефуса
38' Желтая карточкаКубо Такефуса
2:1
40' ГолСансет Ойян
43' Желтая карточкаГарсия Дани
Ход матча
25'
37'
2:0
38'
40'
2:1
43'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетик Б
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.83
Среднее время на гол
71
108
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|7
|0.41
|Сорлот Александр
|7
|0.41
|Кубо Такефуса
|2
|0.12
|Мерино Микель
|1
|0.06
|Субименди Мартин
|1
|0.06
|Субельдия Игор
|1
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.06
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.06
|Исак Александр
|1
|0.06
|Умар Садик
|1
|0.06
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|5
|0.29
|Уильямс Иньяки
|5
|0.29
|Уильямс Нико
|3
|0.18
|Беренгер Алекс
|3
|0.18
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.18
|Весга Микель
|2 (1)
|0.12
|Гарсия Рауль
|1
|0.06
|Вивиан Даниэль
|1
|0.06
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Субименди Мартин
|4
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|2
|1
|Юри Берчиче
|3
|0
|Весга Микель
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Саррага Ойер
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
4
Реал Сосьедад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
13
12
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Атлетик Б
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
22
23
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
14%
4
17%
1-15
7
32%
5
22%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
1
5%
5
22%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
17%
4
27%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0
Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Осасуна 0:0 Эльденсе - Атлетик Б 1:6 Бетис - Атлетик Б 0:0 Сестао - Атлетик Б 0:1
Удинезе - Атлетик Б 0:1 Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Атлетик Б
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
17
25
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
610
610
115
511
115
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|2:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|25 - 18
|35
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 15
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|17 - 16
|27
|8.
|1:2 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 16
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 27
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 25
|17
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 10
|17
|5.
|1:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|9.
|1:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Мальорка
|Гренье Клеман
|7
|Мальорка
|Вальент Мартин
|7
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б
Исход игры
Реал Сосьедад
71.5% (88)
Ничья
24.4% (30)
Атлетик Б
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
34.1% (42)
1:0 Реал Сосьедад
25.2% (31)
1:1 Ничья
22% (27)
2:0 Реал Сосьедад
4.9% (6)
1:2 Атлетик Б
4.1% (5)
3:1 Реал Сосьедад
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!